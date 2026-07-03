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திருப்பூர் விவசாயிகள் தனித்துவ அடையாள எண் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tiruppur : திருப்பூர் மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு 11 இலக்க தனித்துவ அடையாள எண் விநியோகம் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் டாக்டர் மனிஷ் நாரணவரே வெளியிட்டுள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 03, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:25 PM IST
திருப்பூர் விவசாயிகள் தனித்துவ அடையாள எண் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: Tiruppur Farmers Unique ID Registration 2026Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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