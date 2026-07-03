/திருப்பூர் விவசாயிகள் தனித்துவ அடையாள எண் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tiruppur : திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் மற்றும் சலுகைகள் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில், நில விவரங்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு 11 இலக்க விவசாய தனித்துவ அடையாள எண் வழங்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இது குறித்த முக்கிய விவரங்களை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மனிஷ் நாரணவரே வெளியிட்டுள்ளார்.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இதுவரை மொத்தம் 1,03,252 விவசாயிகளுக்கு நில விவரங்கள் வெற்றிகரமாகப் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு, விவசாய அடையாள எண் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இப்போதைய நிலவரப்படி, இப் பணிகளை வேளாண்மை உழவர் நலத்துறை அலுவலர்கள் மற்றும் பொது சேவை மையங்கள் (CSC) மூலமாகப் பதிவேற்றம் செய்யும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
விவசாயிகள் இந்தத் தனித்துவ அடையாள எண்ணிற்குப் பதிவு செய்யும் போதே, அவர்கள் பதிவு செய்த மொபைல் எண்ணிற்கு குறுஞ்செய்தியாக (SMS) இந்த அடையாள எண் அனுப்பப்பட்டு விடுகிறது.
ஒருவேளை குறுஞ்செய்தியைத் தவறவிட்ட விவசாயிகள் கவலைப்படத் தேவையில்லை. அவர்கள் பொது இ-சேவை மையம் மூலமாகவோ அல்லது தங்களின் மொபைல்/கணினியில் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://tnfr.agristack.gov.in/farmer-registry-tn/#/checkEnrolmentStatus என்ற பக்கத்திற்குச் சென்றோ, தங்களின் விவரங்களைக் கொண்டு விவசாய தனித்துவ அடையாள எண்ணை எளிதாகப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.
சில விவசாயிகள் தாங்களாகவே தனியார் கம்ப்யூட்டர் மையங்களுக்குச் சென்று, இந்தத் தனித்துவ அடையாள அட்டையைக் (ID Card) கேட்டு விண்ணப்பிப்பதாகவும், அதற்காகத் தனியார் மையங்கள் விவசாயிகளிடம் பணம் பெற்றுக் கொண்டு கார்டுகளை பிரிண்ட் செய்து வழங்குவதாகவும் புகார்கள் எழுந்துள்ளன.
இது குறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தெளிவான விளக்கம் அளித்துள்ளார்:
அரசிடம் இருந்து இன்னும் ஆணை வரவில்லை: தனித்துவ அடையாள எண் அட்டை வழங்குவதற்கு அரசால் இன்னும் முறையான ஆணைகள் எதுவும் பிறப்பிக்கப்படவில்லை.
எண் மட்டுமே போதும்: விவசாயிகளுக்குத் தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் "தனித்துவ அடையாள எண்" மட்டுமே அரசின் அனைத்துத் திட்டங்களிலும் பயன்பெற போதுமானது.
பணம் செலுத்த வேண்டாம்: எனவே, அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்காக விவசாயிகள் யாரும் தனியார் கணினி மையங்களை அணுக வேண்டாம் என்றும், அதற்குப் பணம் எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
விவசாயிகளின் கவனத்திற்கு: அரசின் சலுகைகளைப் பெற இந்த 11 இலக்க எண் மிக முக்கியமானது என்பதால், விழிப்புணர்வுடன் இருந்து தங்களின் விவரங்களைச் சரியாகப் பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள்