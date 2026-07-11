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திருப்பூர்: போதை ஆசாமியின் ஆம்புலன்ஸ் சேட்டை.. திகைத்துபோன போலீஸ் - நடந்தது என்ன?

Tiruppur District News: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் போதையில் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டி விபத்தை ஏற்படுத்திய நபரை போலீசார் கைது செய்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்கள் விசாரணையில் வெளிவந்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 11, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:32 PM IST
திருப்பூர்: போதை ஆசாமியின் ஆம்புலன்ஸ் சேட்டை.. திகைத்துபோன போலீஸ் - நடந்தது என்ன?
Image Credit: Tiruppur District NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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