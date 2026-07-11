/திருப்பூர்: போதை ஆசாமியின் ஆம்புலன்ஸ் சேட்டை.. திகைத்துபோன போலீஸ் - நடந்தது என்ன?

Tiruppur District News: திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனை முன்பு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த தனியார் ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தைக் கள்ளச்சாவி போட்டுத் திருடிச் சென்ற போதை ஆசாமி, தாராபுரம் புறவழிச்சாலையில் லாரி மீது மோதி விபத்தை ஏற்படுத்திய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சினிமாவை மிஞ்சும் பாணியில் துரத்திப் பிடிக்கப்பட்ட அந்த ஆசாமியைக் காவல் துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டியைச் சேர்ந்தவர் செல்வகுமார். இவருடைய மகன் சக்திவேல் (வயது 38). இவர் திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் நின்றுகொண்டிருந்த தனியார் ஆம்புலன்ஸ் ஒன்றை நோட்டமிட்டு, கள்ளச்சாவி மூலம் நைசாகத் திருடித் தப்பியுள்ளார். அந்த வாகனத்தைத் தாராபுரம்-ஒட்டன்சத்திரம் புறவழிச்சாலையில் கோனேரிப்பட்டி பகுதி வழியாக அதிவேகமாக ஓட்டிச் சென்றுள்ளார். '
அப்போது, கட்டுப்பாட்டை இழந்த ஆம்புலன்ஸ், முன்னால் சென்ற லாரி மீது பலமாக மோதி விபத்துக்குள்ளானது. விபத்து நடந்தவுடன் ஆம்புலன்ஸை அங்கேயே போட்டுவிட்டு சக்திவேல் தப்பியோட முயன்றார். இதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த லாரி ஓட்டுநரான திண்டுக்கல் வேடசந்தூரைச் சேர்ந்த பெருமானின் மகன் அங்கமுத்து (வயது 48), சற்றும் யோசிக்காமல் ஆசாமியைத் துரத்திச் சென்று சக பொதுமக்களின் உதவியோடு வளைத்துப் பிடித்தார்.
தப்பியோட முயன்றவருக்குத் தங்களின் ‘பாணியில்’ சிறப்பான கவனிப்பு அளித்த பொதுமக்கள், அவரை லாரியின் முன்பாக அமர வைத்தனர். தொடர்ந்து, லாரி ஓட்டுநர் அங்கமுத்து 100 என்ற அவசர எண்ணிற்குத் தொடர்பு கொண்டு காவல் துறைக்குத் தகவல் தெரிவித்தார்.
தகவல் கிடைத்ததும் தாராபுரம் அவசரப் பிரிவு போலீசார் ‘சைரன்’ சத்தத்துடன் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். லாரி முன்பு அமர வைக்கப்பட்டிருந்த சக்திவேலை மீட்டு, அவரிடம் முதற்கட்ட விசாரணை நடத்தினர். அப்போது, மது மற்றும் கஞ்சா போதையின் உச்சத்தில் இருந்த சக்திவேல், போலீசாரையே நேருக்கு நேர் பார்த்து, "இங்கே என்ன நடக்குது? எதுக்கு என்னைச் சுத்தி நிக்கிறீங்க?" என்று மிரட்டலாகக் கேள்வி கேட்க, ஒரு நிமிடம் போலீசாரே திகைத்துப் போயினர்.
"இவனைப் பார்த்தா ஒரிஜினல் ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் மாதிரி தெரியல. ஸ்டேஷனுக்குக் கூட்டிட்டுப் போய் முழுசா விசாரிச்சாதான் உண்மை வெளிவரும்" என்று முடிவு செய்த போலீசார், அவரைத் தாராபுரம் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு அவரிடம் விசாரணை நடத்தியதில் பல திடுக்கிடும் உண்மைகள் வெளிவந்தன. திருப்பூர் தென்னம்பாளையத்தைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணசாமியின் மகன் நடராஜ் (வயது 60) என்பவருக்குச் சொந்தமான ஆம்புலன்ஸ் அது என்பதும், அவர் இல்லாத நேரத்தைப் பயன்படுத்தி சக்திவேல் கள்ளச்சாவியால் அதனைத் திருடி வந்ததும் தெரியவந்தது.
மேலும், விசாரணையை ஆழப்படுத்தியபோது, இதே சக்திவேல் கடந்த ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு இதே பாணியில் மற்றொரு ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தைத் திருடிச் சென்று, பழைய இரும்புக்கடையில் (காயிலாங்கடை) விற்றுப் பணம் பார்த்த வழக்கில் தொடர்புடையவர் என்பதும், அந்த வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதும் அம்பலமானது.
இதனைத் தொடர்ந்து, லாரி ஓட்டுநர் அங்கமுத்து மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் உரிமையாளர் நடராஜ் ஆகியோர் கொடுத்த புகாரின் பேரில், தாராபுரம் போலீசார் சக்திவேல் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனர். அவருக்குத் தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டுப் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இச்சம்பவம் தாராபுரம் மற்றும் திருப்பூர் பகுதி ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்கள் மத்தியில் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அசம்பாவிதங்களைத் தவிர்க்க, அரசு மருத்துவமனை நிர்வாகம் உடனடியாக ஆம்புலன்ஸ் நிறுத்துமிடங்களில் அதிநவீன சிசிடிவி (CCTV) கேமராக்களைப் பொருத்த வேண்டும் என ஓட்டுநர்கள் சங்கத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.