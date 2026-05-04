தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருப்பூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருப்பூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருப்பூர் வடக்கு, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 113 தொகுதியாகும். திருப்பூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி முழுவதுமாகப் பின்னலாடைத் தொழிலைச் சார்ந்தே இயங்குகிறது. இங்கு பனியன் உற்பத்தி, பின்னலாடை ஏற்றுமதி, ஆயத்த ஆடைகள் தயாரிப்பு ஆகிய தொழில்கள் உலகத்தரம் வாய்ந்த அளவில் நடைபெறுகின்றன. இத்தொகுதிக்கு பின்னலாடைத் தொழிலுக்குத் தேவையான இயந்திரங்கள் தயாரிப்பு, உதிரிபாகங்கள் விற்பனை மற்றும் நூல் விற்பனை நிலையங்கள் இத்தொகுதியின் மிக முக்கியப் பொருளாதார ஆதாரங்களாக விளங்குகின்றன. போக்குவரத்து, சரக்கு மேலாண்மை மற்றும் ஏற்றுமதி சார்ந்த வணிகச் சேவைகளும் இங்கு பிரதானத் தொழில்களாக உள்ளன.
திருப்பூர் வடக்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் திருப்பூர் வடக்கு தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
திருப்பூர் வடக்கு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
சிபிஐ (CPI): ரவி சுப்பிரமணியன் (திமுக கூட்டணி)
அதிமுக (ADMK): எம்.எஸ்.எம். ஆனந்தன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): அபினய பிரேம்குமார்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): வி. சத்ய பாமா
திருப்பூர் வடக்கு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 3,15,837
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,55,070
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,60,642
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 125
திருப்பூர் வடக்கு தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 82.99% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
திருப்பூர் வடக்கு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: கே.என்.விஜயகுமார் (அதிமுக) - 1,13,384 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எம். ரவி (சிபிஐ) (திமுக கூட்டணி ) - 73,282 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: எஸ்.ஈஸ்வரன் (நாதக) - 23,110 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: எஸ். சிவபாலன் (மநிம) - 19,602 வாக்குகள்
திருப்பூர் வடக்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் திருப்பூர் வடக்கு தொகுதியில் 62.23% வாக்குகள் பதிவாகின.
திருப்பூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
