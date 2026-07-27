/திருப்பூர் ரயில்நிலையத்தில் வேலைவாய்ப்பு: ரூ.21,000 வரை சம்பளம் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tiruppur Jobs : திருப்பூர் மாவட்ட குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்புச் சேவைகள் துறையின் கீழ் செயல்படும் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில், தற்காலிக ஒப்பந்த அடிப்படையில் பல்வேறு பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. திருப்பூர் இரயில் நிலைய குழந்தைகள் உதவி மையம் (Railway Child Help Desk) மற்றும் பேருந்து நிலைய குழந்தைகள் உதவி மையம் (Bus Stand Child Help Desk) ஆகியவற்றில் காலியாக உள்ள 4 மேற்பார்வையாளர் (Supervisor) மற்றும் 3 வழக்கு பணியாளர் (Case Worker) பணியிடங்களுக்குத் தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.
மேற்பார்வையாளர் பணிக்கு 4 காலியிடங்கள் உள்ளன. இப்பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் சமூக சேவை (B.A. Social Work), கணினி அறிவியல் (Computer Sciences), தகவல் தொழில்நுட்பம் (Information Technology), சமூகவியல் (Community Sociology) அல்லது சமூக அறிவியல் (Social Sciences) ஆகிய பிரிவுகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். கணினி அறிவும், அவசர உதவி மையங்களில் பணிபுரிந்த அனுபவமும் உள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். இப்பணிக்கு மாதத் தொகுப்பூதியமாக ரூ.21,000 வழங்கப்படும்.
அதேபோல, வழக்கு பணியாளர் பணிக்கு 3 காலியிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கு 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருப்பதுடன், சிறந்த தொடர்பாடல் திறனும் (Good communication skills) பெற்றிருக்க வேண்டும். அவசர உதவி மையங்களில் பணிபுரிந்த அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். இப்பணிக்கு மாதத் தொகுப்பூதியமாக ரூ.18,000 வழங்கப்படும். விண்ணப்பதாரர்கள் இரு பணியிடங்களுக்கும் 42 வயதிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள், பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன் தங்களின் கல்வி மற்றும் பணி அனுபவச் சான்றிதழ்களின் சுய சான்றொப்பமிட்ட (Self-attested) நகல்களை இணைக்க வேண்டும். இவ்வறிவிப்பு வெளியான 15 வேலை நாட்களுக்குள் நேரில் அல்லது தபால் மூலமாக விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். தாமதமாக பெறப்படும் அல்லது முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்படாத விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர்,
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம்,
அறை எண்: 705, 7-வது தளம்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம்,
பல்லடம் ரோடு, திருப்பூர் - 641604.
(தொடர்பு எண்: 0421 - 2971198)