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திருப்பூர் ரயில்நிலையத்தில் வேலைவாய்ப்பு: ரூ.21,000 வரை சம்பளம் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tiruppur Jobs : திருப்பூர் இரயில் நிலையம் மற்றும் பேருந்து நிலைய குழந்தைகள் உதவி மையங்களில் மேற்பார்வையாளர் மற்றும் வழக்கு பணியாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 27, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:39 PM IST
திருப்பூர் ரயில்நிலையத்தில் வேலைவாய்ப்பு: ரூ.21,000 வரை சம்பளம் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: Tiruppur Jobs

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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