தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருப்பூர் தெற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருப்பூர் தெற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருப்பூர் தெற்கு, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 114 தொகுதியாகும். திருப்பூர் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி என்பது திருப்பூர் மாநகரத்தின் மையப்பகுதியையும் பழமையான வணிகப் பகுதிகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு மிக முக்கியமான தொழில் மண்டலமாகும். இந்தத் தொகுதியின் முதன்மையான தொழிலாகப் பின்னலாடை உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி விளங்குகிறது; குறிப்பாகப் பருத்தி ஆடைகள், உள்ளாடைகள் மற்றும் விளையாட்டு உடைகள் தயாரிப்பதில் உலகப்புகழ் பெற்ற நிறுவனங்கள் இங்கு செழிந்து காணப்படுகின்றன. இத்தொகுதியில் உள்ள காதர்பேட்டை போன்ற பகுதிகள் பின்னலாடை உபரிப் பொருட்கள் மற்றும் ஆயத்த ஆடைகளுக்கான மிகப்பெரிய மொத்த விற்பனைச் சந்தையாகத் திகழ்கின்றன.
திருப்பூர் தெற்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் திருப்பூர் தெற்கு தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
திருப்பூர் தெற்கு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக(DMK): என். தினேஷ் குமார்
பாஜக (BJP): தங்கராஜ் (அதிமுக கூட்டணி)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): தினேஷ்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எஸ். பாலமுருகன்
திருப்பூர் தெற்கு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,97,091
ஆண் வாக்காளர்கள்: 96,191
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,00,876
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 24
திருப்பூர் தெற்கு தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 90.67% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
திருப்பூர் தெற்கு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: கே. செல்வராஜ் (திமுக) - 75,535 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எஸ். குணசேகரன் (அதிமுக ) - 70,826 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: கே. சண்முக சுந்தரம் (நாதக) - 12,898 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: அனுஷா ரவி (மநிம) - 9,934 வாக்குகள்
திருப்பூர் தெற்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் திருப்பூர் தெற்கு தொகுதியில் 62.67% வாக்குகள் பதிவாகின.
