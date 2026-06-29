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திருப்பூர்: யூடியூப் பார்த்து பிரசவம்.. இளம்பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கதி.. உதவிய கணவன், மாமியார்!

Tiruppur District News: திருப்பூர் மாவட்டத்தில யூடியூப் பார்த்து பிரசவம் பார்த்த இளம்பெண் உயிரிழந்துள்ளார். வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்ததால் நஞ்சுக்கொடி வெளியேறாமல் ரத்தப்போகு ஏற்பட்டு இளம் பெண் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 29, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:39 AM IST
திருப்பூர்: யூடியூப் பார்த்து பிரசவம்.. இளம்பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கதி.. உதவிய கணவன், மாமியார்!
Image Credit: Tiruppur District NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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