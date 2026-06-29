/திருப்பூர்: யூடியூப் பார்த்து பிரசவம்.. இளம்பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கதி.. உதவிய கணவன், மாமியார்!

Tiruppur District News: இன்றயை நவீன காலத்தில் செல்போன் பயன்பாடு என்பது அதிகரித்துள்ளது. எந்த தகவலாக இருந்தாலும் கூகுள், யூடியூப், சமூக வலைதளங்களில் தான் அனைவரும் நாடுகின்றனர். இது கல்வி, வேலை போன்ற விஷயங்களுக்கு நல்லதாக இருந்தாலும், மருத்துவம் போன்ற விஷயங்களுக்கு சமூக வலைதளங்களை நம்பால் மருத்துவரை அணுகுவது சிறந்தது.
குறிப்பாக, பிரசவம் சார்ந்த சிகிச்சைகளுக்கு கர்ப்ப ரிசோதனைகள் முதல் பிரசவம் வரை அனைத்து மருத்துவ நடைமுறைகளும் மருத்துவர்கள் மேற்பார்வையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என தொடர்ந்து வலியுறுத்ப்பட்டு வருகிறது. இதனை சற்றும் காதில் கேட்காதவர்கள் வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்து உயிரிழக்கும் சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகிறது. அந்த வகையில், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் யூடியூப் பார்த்து பிரசவம் பார்த்த இளம்பெண் உயிரிழந்துள்ளார்.
திருப்பூர் மாவட்டம் ஊத்துக்குளி அருகே தளவாய்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் சசிகலா (32). இவருக்கு முதல் குழந்தை சிசேரியன் மூலம் பிறந்துள்ளது. 2வது குழந்தையை சுகப் பிரசவம் மூலம் பெறுவதற்காக, கர்ப்பிணியான இவர் யூடியூப் வீடியோ பார்த்து வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்துள்ளார். அவருக்கு கணவர் மற்றும் குடும்பத்தினர் உதவியாக இருந்துள்ளனர். ஜூன் 24ஆம் தேதி காலையில் இரண்டாவது பெண் குழந்தையை பெற்றெடுத்துள்ளார்.
ஆனால், சசிகலாவுக்கு ரத்தப்போக்கு நிற்கவில்லை. நீண்ட நாட்கள் ஆகியும் அவருக்கு ரத்தப்போக்கு நிற்கவில்லை.விரைவில் கோமா நிலைக்குச் சென்ற அவர், அதிர்ச்சி அடைந்த குடும்பத்தினர் அதன் பிறகு அவசர அவசரமாக பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அவசரமாகக் கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கிருந்து மேம்பட்ட மருத்துவ சிகிச்சைக்காக கோயம்புத்தூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார்.
சில நாட்களாக சிகிச்சையில் இருந்து வந்த அவர் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று (ஜூன் 29) உயிரிழந்தார். வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்த்ததால் நஞ்சுக்கொடி வெளியேறாமல் இளம்பெண்ணுக்கு ரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டது உயிரிழப்புக்கு காரணம் என்பது தெரியவந்துள்ளது. முதல் குழந்தை அறுவை சிகிச்சை மூலம் பிறந்ததால், 2வது குழந்தையை இயற்கையாகப் பெற கணவர், மாமியாருடன் சேர்ந்து தம்பதி எடுத்த முயற்சி விசாரணையில் தெரியவந்து உள்ளது. பிறந்த குழந்தை அரசு டாக்டர்கள் கண்காணிப்பில் உள்ளது.
நடந்ததை விசாரித்த சசிகலாவின் கணவர் குழந்தை சாமி, தங்களுக்கு 2019ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்ததாகவும், சசிகலா 2020-ல் சிசேரியன் அறுவை சிகிச்சை மூலம் பெண் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்ததாகவும் கூறினார். மேலும், "முந்தைய பிரசவத்தால் கடுமையான முதுகுவலி உள்ளிட்ட சிக்கல்களால் என் மனைவி பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்.
அதனால், இந்த கர்ப்ப காலத்தில் அவர் ஒருமுறை கூட பிரசவத்திற்கு முந்தைய பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு செல்லவில்லை. தானும் மற்ற உறவினர்களும் பலமுறை மருத்துவமனைக்குச் செல்லுமாறு கேட்டுக்கொண்ட போதிலும், சசிகலா எந்த மருத்துவரையும் சந்திக்கப் போவதில்லை என்று முடிவு செய்திருந்ததாக கூறினார்.
மேலும் பேசிய அவர், "யூடியூப் வீடியோக்களை பார்த்து குழந்தை பிரசவத்திற்கு ஏற்பாடு செய்தார். ஜூன் 23 ஆம் தேதி இரவு சசிகலாவுக்கு திடீரென பிரசவ வலி ஏற்பட்டு, 24 ஆம் தேதி அதிகாலை 5.42 மணிக்கு அவர் தனது இரண்டாவது பெண் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்தார்" எனக் கூறினார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக குன்னத்தூர் மண்டல மருத்துவ அதிகாரி நித்யா உத்துக்குளி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். வழக்குப் பதிவு செய்த காவல்துறையினர், மகப்பேறு மருத்துவருடன் இணைந்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.