திருப்பூர் ரிதன்யா வழக்கு: “எந்த பலனும் இல்லை..” சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சொன்ன கருத்து!

Tirupur Rithanya Death Case Madras HC : திருப்பூரை சேர்ந்த இளம்பெண் ரிதன்யா, கணவர் வீட்டார் கொடுமை தாங்க முடியாமல் தற்கொலை செய்து கொண்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த வழக்கு விசாரணையில் உயர்நீதிமன்றம் கூறியிருக்கும் கருத்து, பலரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளது.
வரதட்சணை கொடுமையால் உயிரிழந்த ரிதன்யா:
திருப்பூரை சேர்ந்த 27 வயது பெண் ரிதன்யாவிற்கு, கவின்குமார் என்பவருடன் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் திருமணம் நடந்தது. சில நாட்கள் நன்றாக சென்ற இவர்களது திருமண வாழ்க்கையில், பின்னர் பிரச்சனை எழ ஆரம்பித்திருக்கிறது. இதையடுத்து, ரிதன்யா தனது தாய் வீட்டில் தங்கியிருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
திருமணம் முடிந்த 78 நாட்களில், கோயிலுக்கு போய் வருவதாக காரில் புறப்பட்ட ரிதன்யா, வழியிலேயே விஷமருந்தி தற்கொலை செய்து கொண்டார். இது, தமிழ் நாட்டையே பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. இறக்கும் முன்பு தன் தந்தைக்கு அவர் அனுப்பிய வாய்ஸ் மெசஜ்கள், மனதை பதற வைத்தன. அதில், தன் கணவர் தன்னை பாலியல் ரீதியாக கொடுமை படுத்தியதையும், மாமனார் மாமியார் மன ரீதியாக துன்புறுத்தியதையும் குறிப்பிட்டு இருந்தார்.
கவின் வீட்டாருக்கு ஜாமின்:
ரிதன்யாவின் இறப்பையடுத்து அவரது கணவர் கவின், மாமனார் ஈஸ்வரமூர்த்தி, மாமியார் சித்ராதேவி உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர். இதையடுத்து, இவர்களுக்கு ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி நிபந்தணை ஜாமின் வழங்கப்பட்டது. ரிதன்யாவின் தந்தை அண்ணாதுரை தன் மகளின் வழக்கு விசாரணை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றக்கோரியும், அரசியல் பின்புலம் இருப்பதால் அதை வைத்து கவின்குமார் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் தப்பிப்பதாகவும் தனது மனுவில் குறிப்பிட்டார். இதையடுத்து, இன்றைய விசாரணையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இது குறித்த கருத்தை தெரிவித்து இருக்கிறது.
பலன் இல்லை!
ரிதன்யாவின் வழக்கில், அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், கவினின் செல்போன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு தடய அறிவியல் சோதனைக்காக அனுப்பப்பட்டிருப்பதாகவும், இது குறித்த முடிவு இன்னும் வெளியாகவில்லை என்றும் கூறினார். ரிதன்யாவின் தந்தை அண்ணாதுரையின் கோரிக்கை மனுவிற்கு, “காவல்துறை விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில், இதனை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றுவதால் எந்த பலனும் இல்லை” என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது. குற்றபத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டதும் உரிய பிரிவுகளின் கீழ் குற்றச்சாட்டுகளை பதிவு செய்ய வேண்டுமென விசாரணை நீதிமன்றத்திற்கு உத்தரவிடப்பட்டது. திருப்பூர் மாவட்ட எஸ்.பி விசாரணையை மேற்பார்வையிட வேண்டுமெனவும் உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது.
