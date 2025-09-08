English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

திருப்பூர் ரிதன்யா வழக்கு: “எந்த பலனும் இல்லை..” சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சொன்ன கருத்து!

Tirupur Rithanya Death Case Madras HC : திருப்பூர் ரிதன்யாவின் மரண வழக்கு குறித்த விசாரணை இன்று நடந்தது. இதில், உயர்நீதிமன்றம் சொன்ன கருத்து குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 8, 2025, 05:24 PM IST
  • திருப்பூர் ரிதன்யா மரண வழக்கு!
  • சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சொன்ன கருத்து
  • முழு விவரம், இதோ!

Trending Photos

ஆவணி 23 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆவணி 23 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
சிஎஸ்கேவா - மும்பையா? சஞ்சு சாம்சன் இணையப்போகும் அணி எது? மினி ஏலத்தில் காத்திருக்கும் டிவிஸ்ட்!
camera icon7
Sanju Samson
சிஎஸ்கேவா - மும்பையா? சஞ்சு சாம்சன் இணையப்போகும் அணி எது? மினி ஏலத்தில் காத்திருக்கும் டிவிஸ்ட்!
இன்னும் 11 நாட்களில் குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்ட நாட்கள் ஆரம்பம்
camera icon8
Guru Peyarchi
இன்னும் 11 நாட்களில் குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்ட நாட்கள் ஆரம்பம்
திருமணம் செய்யாமல்..40 வயதில் இரட்டை குழந்தைகளுக்கு தாயான பிரபல நடிகை!
camera icon7
Actress Bhavana
திருமணம் செய்யாமல்..40 வயதில் இரட்டை குழந்தைகளுக்கு தாயான பிரபல நடிகை!
திருப்பூர் ரிதன்யா வழக்கு: “எந்த பலனும் இல்லை..” சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சொன்ன கருத்து!

Tirupur Rithanya Death Case Madras HC : திருப்பூரை சேர்ந்த இளம்பெண் ரிதன்யா, கணவர் வீட்டார் கொடுமை தாங்க முடியாமல் தற்கொலை செய்து கொண்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த வழக்கு விசாரணையில் உயர்நீதிமன்றம் கூறியிருக்கும் கருத்து, பலரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

வரதட்சணை கொடுமையால் உயிரிழந்த ரிதன்யா:

திருப்பூரை சேர்ந்த 27 வயது பெண் ரிதன்யாவிற்கு, கவின்குமார் என்பவருடன் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் திருமணம் நடந்தது. சில நாட்கள் நன்றாக சென்ற இவர்களது திருமண வாழ்க்கையில், பின்னர் பிரச்சனை எழ ஆரம்பித்திருக்கிறது. இதையடுத்து, ரிதன்யா தனது தாய் வீட்டில் தங்கியிருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

திருமணம் முடிந்த 78 நாட்களில், கோயிலுக்கு போய் வருவதாக காரில் புறப்பட்ட ரிதன்யா, வழியிலேயே விஷமருந்தி தற்கொலை செய்து கொண்டார். இது, தமிழ் நாட்டையே பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. இறக்கும் முன்பு தன் தந்தைக்கு அவர் அனுப்பிய வாய்ஸ் மெசஜ்கள், மனதை பதற வைத்தன. அதில், தன் கணவர் தன்னை பாலியல் ரீதியாக கொடுமை படுத்தியதையும், மாமனார் மாமியார் மன ரீதியாக துன்புறுத்தியதையும் குறிப்பிட்டு இருந்தார்.

கவின் வீட்டாருக்கு ஜாமின்:

ரிதன்யாவின் இறப்பையடுத்து அவரது கணவர் கவின், மாமனார் ஈஸ்வரமூர்த்தி, மாமியார் சித்ராதேவி உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர். இதையடுத்து, இவர்களுக்கு ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி நிபந்தணை ஜாமின் வழங்கப்பட்டது. ரிதன்யாவின் தந்தை அண்ணாதுரை தன் மகளின் வழக்கு விசாரணை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றக்கோரியும், அரசியல் பின்புலம் இருப்பதால் அதை வைத்து கவின்குமார் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் தப்பிப்பதாகவும் தனது மனுவில் குறிப்பிட்டார். இதையடுத்து, இன்றைய விசாரணையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இது குறித்த கருத்தை தெரிவித்து இருக்கிறது.

பலன் இல்லை!

ரிதன்யாவின் வழக்கில், அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், கவினின் செல்போன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு தடய அறிவியல் சோதனைக்காக அனுப்பப்பட்டிருப்பதாகவும், இது குறித்த முடிவு இன்னும் வெளியாகவில்லை என்றும் கூறினார். ரிதன்யாவின் தந்தை அண்ணாதுரையின் கோரிக்கை மனுவிற்கு, “காவல்துறை விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில், இதனை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றுவதால் எந்த பலனும் இல்லை” என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது. குற்றபத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டதும் உரிய பிரிவுகளின் கீழ் குற்றச்சாட்டுகளை பதிவு செய்ய வேண்டுமென விசாரணை நீதிமன்றத்திற்கு உத்தரவிடப்பட்டது. திருப்பூர் மாவட்ட எஸ்.பி விசாரணையை மேற்பார்வையிட வேண்டுமெனவும் உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது.

மேலும் படிக்க | Tirupur Dowry Case : உண்மையான குற்றவாளி ரிதன்யாவின் தந்தைதான்! மீடியாவிடம் சொன்ன விஷயம்..

மேலும் படிக்க | திருப்பூர் ரிதன்யா வழக்கில் ஏற்பட்ட புதிய மாற்றம்! 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே விபரீத முயற்சி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tirupur RithanyaDowry Death CaseMadras High CourtRithanya Death

Trending News