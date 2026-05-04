தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருவாடானை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருவாடானை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தொகுதி திருவாடானை. இது தமிழக சட்டமன்றத்தின் 210வது தொகுதியாகும். விவசாயத்தை முதன்மையான வாழ்வாதாரமாகக் கொண்ட முக்கிய தொகுதியாகும். திருவாடானை மற்றும் ஆர்.எஸ்.மங்கலம் தாலுகாக்கள் உள்ளன. முக்குலத்தோர், பட்டியலின மக்கள், இஸ்லாமிய சமூகம், யாதவர், பிள்ளைமார் சமூகங்கள் இங்கு உள்ளன.
திருவாடானை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4ஆம் தேதி (இன்று) திருவாடானை தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருவாடானை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
காங்கிரஸ் (INC): கருமாணிக்கம் (திமுக கூட்டணியில்) (தற்போதைய எம்எல்ஏ)
அதிமுக (ADMK): கீர்த்திகா
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பிரேம்நாத்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ராஜீவ்
திருவாடானை தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,40,937
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,42,904
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 23
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,83,864
திருவாடானை தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 77.08% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட 8% அதிகம்).
திருவாடானை சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: கருமாணிக்கம் (காங்கிரஸ்) - 79,364 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: கே.சி. ஆணிமுத்து (அதிமுக) - 65,512 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: ஜவஹர் - 16,501 வாக்குகள்
திருவாடானை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் திருவாடானை தொகுதியில் 69.47% வாக்குகள் பதிவாகின.
