/திருவள்ளூர் அமோனியா வாயுக் கசிவு: அமைச்சர் அருண் ராஜ் சொன்ன அதிர்ச்சி தகவல்!

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரியபாளையம் பகுதியில் இயங்கி வரும் தனியார் ஏற்றுமதி தொழிற்சாலையில் நேரிட்ட அமோனியா விஷவாயு கசிவு விபத்து தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த கோர சம்பவத்தில் 66 தொழிலாளர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இதுவரை 2 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த நிலையில், பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 60 பேர் பெண்கள் என்றும், அவர்கள் பெரும்பாலும் ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் என்றும் தெரிய வந்துள்ளது.
இந்த விபத்து குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அருண் ராஜ், இந்த கேஸ் லீக் சம்பவத்தால் மொத்தம் 66 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதில் 2 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். சமூக வலைதளங்களிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் 7 பேர் பலியானதாக பரவி வரும் செய்திகள் முற்றிலும் வதந்தி. பொதுமக்கள் அதை நம்ப வேண்டாம்.
பாதிப்புக்குள்ளான 66 நபர்களில் 60 பேர் ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த பெண் தொழிலாளர்கள். தற்சமயம் மீதமுள்ள 64 பேருக்கும் பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் 10 பேரும், ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் 7 பேரும், வேல்ஸ் மருத்துவமனையில் 27 பேரும், வெங்கடேஸ்வரா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் 20 பேரும் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
குறிப்பாக ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் அனைவருக்கும் தற்போது செயற்கை சுவாசக் கருவிகளின் உதவியுடன் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அங்குள்ள ஒவ்வொரு நோயாளிக்கும் தலா ஒரு அவசரக்கால சிகிச்சை மருத்துவர் மற்றும் தீவிர சிகிச்சை நிபுணர் அடங்கிய தனி மருத்துவக் குழுவினர் நியமிக்கப்பட்டு, 24 மணி நேரமும் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
முதலமைச்சரின் அறிவுறுத்தலின்படி, உயிரிழந்த தொழிலாளர்களின் உடல்களைத் தமிழக அரசின் செலவிலேயே அவர்களின் சொந்த மாநிலமான ஒடிசாவிற்கு அனுப்பி வைப்பதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை முறையாகப் பின்பற்றாத அந்தத் தனியார் நிறுவனத்தின் உரிமையாளருக்குப் பின்னால் எவ்வளவு பெரிய அரசியல் செல்வாக்கு இருந்தாலும், அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் தவறு செய்தவர்கள் மீது சட்டப்படி மிகக் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் உறுதியளித்துள்ளார்.