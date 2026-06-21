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திருவள்ளூர் அமோனியா வாயுக் கசிவு: அமைச்சர் அருண் ராஜ் சொன்ன அதிர்ச்சி தகவல்!

திருவள்ளூர் அமோனியா வாயுக் கசிவு விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட 66 வடமாநிலத் தொழிலாளர்களில் 2 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், மீதமுள்ள 64 பேருக்குத் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும், விதிமீறிய நிறுவனம் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் அருண் ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 21, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:45 PM IST
திருவள்ளூர் அமோனியா வாயுக் கசிவு: அமைச்சர் அருண் ராஜ் சொன்ன அதிர்ச்சி தகவல்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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