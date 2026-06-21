/அமோனியா வாயு கசிவு : 7 பேர் உயிரிழப்பு... நுரையீரல் வீங்கி பாதிப்பு... ICU-வில் 23 பேர்

Tiruvallur Ammonia Gas Leak Accident : திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரியபாளையம் அருகே கன்னிகைபேர் பகுதியில் தனியார் இறால் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த தொழிற்சாலையில் இன்று (ஜூன் 21) காலை திடீரென அம்மோனியா வாயு கசிவு ஏற்பட்டது. இதனால், சுற்றுவட்டார மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர்.
அமோனியா வாயு கசிந்ததில் சுமார் 70க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்தனர். தொடர்ந்து அவர்கள் பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் 7 பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளனர்.மேலும் 9 பேர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இதனால், உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.
திருவள்ளூரில் விபத்து நடந்த இறால் தொழிற்சாலையில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமின்றி பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 300க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் அங்கேயே தங்கி பணியாற்றி வருகின்றனர். அந்த வகையில், இன்று காலை சுமார் 100க்கும் மேற்பட்டோர் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது திடீரென அம்மோனியா வாயு கசிந்தது.
இதனால் தொழிலாளர்களுக்கு கடுமையான மூச்சுத்திணறல் ஏற்பபட்டது. மேலும், கண் எரிச்சல், மூக்கு மற்றும் வாயில் இருந்து ரத்தக்கசிவு ஏற்பட்டதுடன் பலரும் மயங்கி விழுந்தனர். இதனால் தொழிற்சாலையில் பதற்றம் நிலவியது.
தகவல் கிடைத்ததும் பெரியபாளையம் காவல்துறையினர், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் படையினர் விரைந்து சென்று மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர். பாதிக்கப்பட்டவர்களில் பலர் மஞ்சங்கரணையில் உள்ள வேல்ஸ் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டுசெல்லப்பட்டனர்.
மேலும் 30க்கும் மேற்பட்டோர் செங்குன்றத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். உடல்நிலை மிகவும் மோசமாக இருந்த 10க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டு தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மஞ்சங்கரணை வேல்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று 6 தொழிலாாளர்கள் உள்பட 7 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அம்மோனியா வாயு நேரடியாக உடலுக்குள் சென்றதால் நுரையீரல் வீங்கி கடுமையான பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா உடனடியாக தொழிற்சாலைக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். பின்னர் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வரும் தொழிலாளர்களை நேரில் சந்தித்து அவர்களின் உடல்நிலை குறித்து மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிந்தார்.
பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் தேவையான சிகிச்சைகளை வழங்க அதிகாரிகளுக்கு அவர் அறிவுறுத்தினார். அம்மோனியா வாயு கசிவு எப்படி ஏற்பட்டது?, தொழிற்சாலையில் பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் முறையாக பின்பற்றப்பட்டதா?, தொழிற்சாலை நிர்வாகத்தின் அலட்சியத்தால் வாயு கசிவு ஏற்பட்டதா? என்பது குறித்து காவல்துறையினரும் சம்பந்தப்பட்ட மற்ற துறை அதிகாரிகளும் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், அமோனியா வாயு கசிவு காரணமாக 7 பேர் உயிரிழந்தது குறித்து விசாரிக்க தமிழ்நாடு அரசு குழு ஒன்றை அமைத்துள்ளது. ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனை முதல்வர் சாந்தாராம் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வாயுக் கசிவு சம்பவம் குறித்து விசாரித்து அறிக்கை சமர்பிக்க மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை ஆணை பிறப்பித்துள்ளது.