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அமோனியா வாயு கசிவு : 7 பேர் உயிரிழப்பு... நுரையீரல் வீங்கி பாதிப்பு... ICU-வில் 23 பேர்

திருவள்ளூரில் இறால் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில் அமோனியா வாயு கசிவு ஏற்பட்டதில் சுமார் 70க்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதுவரை 7 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். 23 பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். உடனடியாக தமிழ்நாடு அரசு விசாரணைக் குழுவை அமைத்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 21, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:32 PM IST
அமோனியா வாயு கசிவு : 7 பேர் உயிரிழப்பு... நுரையீரல் வீங்கி பாதிப்பு... ICU-வில் 23 பேர்
Image Credit: Image Credits : Tiruvallur Ammonia Gas Leak Accident | Image Source : Zee Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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