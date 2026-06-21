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திருவள்ளூரில் அமோனியா வாயு கசிவு: 7 தொழிலாளர்கள் பலி.. என்ன நடந்தது?

Tiruvallur Gas Leak News: திருவள்ளூர் பெரியபாளையம் அருகே கடல் உணவு பதப்படுத்தும் ஆலையில் ஏற்பட்ட அமோனியா வாயு கசிவால் 7 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்த நிலையில், தொழிற்சாலைக்குச் சீல் வைக்கப்பட்டு அதன் உரிமையாளர்கள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 21, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:02 PM IST
திருவள்ளூரில் அமோனியா வாயு கசிவு: 7 தொழிலாளர்கள் பலி.. என்ன நடந்தது?

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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