/திருவள்ளூரில் அமோனியா வாயு கசிவு: 7 தொழிலாளர்கள் பலி.. என்ன நடந்தது?

திருவள்ளூரில் உள்ள தனியார் கடல் உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட அமோனியா நச்சு வாயு கசிவு காரணமாக 7 தொழிலாளர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் பலர் கவலைக்கிடமான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதால், பலி எண்ணிக்கை இன்னும் உயரக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரியபாளையம் அடுத்த கன்னிகைப்பேர் கிராமத்தில், மீன் மற்றும் இறால் போன்ற கடல் உணவுகளை பதப்படுத்தி சேமிக்கும் தனியார் தொழிற்சாலை ஒன்று இயங்கி வருகிறது. டன் கணக்கிலான கடல் உணவுகளைக் கெட்டுப்போகாமல் குளிர்வித்து வைப்பதற்காக, இங்கு ஆபத்தான நச்சுத்தன்மை கொண்ட 'அமோனியா' வாயு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
வழக்கம் போல் இன்று காலையில் தொழிலாளர்கள் பணிக்கு வந்த நிலையில், மதிய வேளையில் எதிர்பாராத விதமாக பலருக்கு அடுத்தடுத்து திடீர் மயக்கமும், கடுமையான கண் எரிச்சலும் ஏற்பட்டுள்ளது. நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்ந்த அக்கம் பக்கத்தினர், உடனடியாக பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களை மீட்கும் பணியில் இறங்கினர்.
இதையடுத்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் தீவிர ஆய்வு மேற்கொண்டனர். விபத்து நடந்த நேரத்தில் ஆலையினுள் மொத்தம் 120 தொழிலாளர்கள் பணியில் இருந்துள்ளனர்.
இறால்களைப் பதப்படுத்தும் குளிர்சாதன கிடங்கின் பிரஷர் வால்வில் ஏற்பட்ட திடீர் கோளாறு மற்றும் கசிவுதான் இந்த விபத்திற்குக் காரணம் என்று முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இந்த வால்வு லீக் ஆனதால் அடர்த்தியான அமோனியா வாயு ஆலையெங்கும் பரவி, அதை சுவாசித்த தொழிலாளர்களுக்கு வாந்தியும் மயக்கமும் ஏற்பட்டுள்ளதாகத் திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா விளக்கமளித்துள்ளார்.
விபத்தை தொடர்ந்து மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் அந்த தொழிற்சாலையை உடனடியாக மூடி சீல் வைத்தனர். மறு உத்தரவு வரும் வரை ஆலையை இயக்கக் கூடாது என்றும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாதுகாப்பு குறைபாடுகளுடன் அலட்சியமாகச் செயல்பட்டு மனித உயிரிழப்புகளுக்குக் காரணமாக இருந்ததாக, ஆலை உரிமையாளர்களான மோகன் மற்றும் ஜோசப் ஆகிய இருவர் மீதும் காவல் துறையினர் 105 மற்றும் 125(a) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, அவர்களைக் கைது செய்துள்ளனர்.
இந்தத் துயரச் சம்பவம் குறித்து முழுமையாக விசாரிக்கத் தொழிலகப் பாதுகாப்புத் துறை, பொதுச் சுகாதாரத் துறை மற்றும் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஆகிய துறைகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் அடங்கிய 3 பேர் கொண்ட பிரத்யேக விசாரணைக் குழு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குழுவினர் 24 மணி நேரத்திற்குள் தங்களது முதற்கட்ட அறிக்கையையும், அடுத்த 3 நாட்களுக்குள் முழுமையான விரிவான அறிக்கையையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தொழிலாளர்கள் 7 பேர் நச்சு வாயு தாக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையும் உலுக்கியுள்ளது.