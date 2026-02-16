English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • திருவள்ளூர் அங்கன்வாடி வேலைவாய்ப்பு 2026: பிப்ரவரி 20 கடைசி நாள் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

திருவள்ளூர் அங்கன்வாடி வேலைவாய்ப்பு 2026: பிப்ரவரி 20 கடைசி நாள் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tiruvallur Anganwadi Recruitment 2026: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அங்கன்வாடி பணியாளர் மற்றும் அங்கன்வாடி உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க பிப்ரவரி 20 ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 16, 2026, 01:41 PM IST
  • திருவள்ளுர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு
  • அங்கன்வாடியில் பணியாற்றலாம்
  • பிப்ரவரி 20 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கவும்

திருவள்ளூர் அங்கன்வாடி வேலைவாய்ப்பு 2026: பிப்ரவரி 20 கடைசி நாள் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tiruvallur Anganwadi Recruitment 2026: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அங்கன்வாடி காலிப் பணியிடங்கள் நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்புவது குறித்த அறிவிப்பை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதாப் வெளியிட்டுள்ளார். ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப் பணிகளின் கீழ் மாவட்டங்களில் செயல்படும் எல்லாபுரம் வட்டார குழந்தைகள் மையங்களில் காலியாக உள்ள 4 அங்கன்வாடி பணியாளர் மற்றும் 1 அங்கன்வாடி உதவியாளர் பணியிடங்கள் நேரடியாக பணி நியமனம் செய்யப்பட உள்ளன.

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் வட்டாரம், திட்டம் வாரியாக நேரடி நியமனம் செய்யப்படவுள்ள அங்கன்வாடி பணியாளர் மற்றும் உதவியாளர் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் இனசுழச்சி விவரம் மாவட்ட திட்ட அலுவலகத்திலும், சார்ந்த எல்லாபுரம் வட்டார குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட அலுவலகத்திலும், தகவல் பலகையில் ஒட்டப்படும். விண்ணப்பங்கள் இணையதளம் மூலமாக பதிவிறக்கம் செய்துக் கொள்ளுமாறு தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது. இப்பணிகளுக்கென 20.02.2026 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

தொகுப்பூதிய விவரம்;

தொகுப்பூதியத்தில் பணி நியமனம் செய்யப்படும் அங்கன்வாடி பணியாளர் மற்றும் அங்கன்வாடி உதவியாளர்கள் தொடர்நது பன்னிரெண்டு மாத காலம் பணியினை முடித்தபின், அவர்கள் சிறப்பு காலமறை ஊதியம் பெறுவர். தமிழ் சரளமாக எழுதப் படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். இப்பணியிடங்களுக்கு பெண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்கலாம்.

அங்கன்வாடி பணியாளர்

ஊதியவிவரம் - தொகுப்பூதியம் மாதமொன்றுக்கு ரூ.7700, பன்னிரெண்டு மாத காலத்திற்கு பின் வழங்கப்படும் சிறப்பு காலமுறை ஊதியம் மாதமொன்றுக்கு ரூ.7700- 24200 என்ற விகிதம் வழங்கப்படும்.

அங்கன்வாடிபணியாளர் கல்வி தகுதி - 12 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி

வயது - வயது நிர்ணயம் அறிவிப்பு வெளியிட்ட மாதத்தின் முதல் நாளின்படி கணக்கிடப்பட வேண்டும் 25 முதல் 35 வயது வரை, விதவைகள், ஆதரவற்றபெண்கள், எஸ்சி, எஸ்டி வகுப்பினர் வயது 25 முதல் 40 வரை (35+5=40) இருக்கலாம். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 25 முதல் 38 வயது வரை(35+3=38) இருக்கலாம்.

அங்கன்வாடி உதவியாளர்

ஊதியவிவரம்- தொகுப்பூதியம் மாதமொன்றுக்கு ரூ. 4100, பன்னிரெண்டு மாத காலத்திற்கு பின் வழங்கப்படும் சிறப்பு காலமுறை ஊதியம் மாதமொன்றுக்கு ரூ.4100 - 12500 என்ற விகிதம் வழங்கப்படும்.

அங்கன்வாடி உதவியாளர் கல்வி தகுதி - 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி

வயது - வயது நிர்ணயம் அறிவிப்பு வெளியிட்ட மாதத்தின் முதல் நாளின்படி கணக்கிடப்பட வேண்டும் 20 வயது முதல் 40 வரை. விதவைகள், ஆதரவற்ற பெண்கள், எஸ்சி, எஸ்டி வகுப்பினர் : 20 வயது முதல் 45 வரை (40+5=45)மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 20 முதல் 43 வயது வரை (40+3=43) இருக்கலாம்.

தூரச் சுற்றளவு

காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப விண்ணப்பதாரர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கிராமங்களிலுள்ள குழந்தைகள் மையம் அமைந்துள்ள அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர், அதே கிராம ஊராட்சிகுட்பட்ட பிற கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர், அந்த கிராம ஊராட்சி எல்லையின் அருகிலுள்ள அடுத்த கிராம ஊராட்சியை சேர்ந்தவராக இருத்தல் வேண்டும் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப விண்ணப்பதாரர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் நகர பஞ்சாய்த்துகளிலுள்ள குழந்தைகள் மையம் அமைந்துள்ள அதே வார்டு (அ) அருகிலுள்ள வார்டு (அ) மைய அமைந்துள்ள வார்டின் எல்லையை பகிர்ந்துக் கொள்ளும் வார்டைச் சேர்ந்தவராக இருத்தல் வேண்டும்.

தேவையான ஆவணங்கள்

காலிப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும் போது உரிய விண்ணப்பத்தினை பூர்த்தி செய்து காலிப்பணியிட குழந்தை மையம் அமைந்துள்ள வட்டாரம்,  திட்டம் (Block/Project) குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட அலுவலகத்தில் மட்டுமே சமர்ப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பத்துடன் பள்ளி மாற்றுச்சானறிதழ். 10 ஆம் வகுப்பு மதிப்பென் சான்றிதழ், 12 ஆம் வகுப்பு சான்றிதழ், குடும்ப அட்டை, ஆதார் அட்டை, சாதிச்சான்று, வாக்காளர் அடையாள அட்டை ஆகிய சான்றிதழ்களின் சுயசான்றொப்பமிட்ட (Self attested) நகல்கள் இணைக்கப்பட வேண்டும். 

விதவை, கணவரால் கைவிடப்பட்வர், ஆதரவற்ற பெண் (தாய், தந்தை இறப்பு சான்று) மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் அதற்கான சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் சுயசான்றொப்பமிட்டு ( Self attested ) இணைக்க வேண்டும் நேர்காணலின் போது அனைத்து அசல் சான்றிதழ்களுடன் கலந்துக் கொள்ள வேண்டுமென மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் பிரதாப் ஐஏஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

