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காலை உணவில் பல்லி.. பள்ளி மாணவர்கள் 40 பேருக்கு தீவிர சிகிச்சை.. நடந்தது என்ன?

TN Govt Breakfast Scheme: திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அரசுப் பள்ளியில் வழங்கப்பட்ட காலை உணவில் பல்லி விழுந்துள்ளது. உணவை சாப்பிட்ட 40 மாணவர்களுக்கு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 24, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 03:06 PM IST
காலை உணவில் பல்லி.. பள்ளி மாணவர்கள் 40 பேருக்கு தீவிர சிகிச்சை.. நடந்தது என்ன?
Image Credit: TN Govt Breakfast Scheme

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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