/காலை உணவில் பல்லி.. பள்ளி மாணவர்கள் 40 பேருக்கு தீவிர சிகிச்சை.. நடந்தது என்ன?

TN Govt Breakfast Scheme: திருவள்ளூர் அடுத்த கொட்டையூர் கிராமத்தில் உள்ள அரசினர் நடுநிலைப் பள்ளியில், காலை சிற்றுண்டியில் பல்லி விழுந்ததாக கூறப்படும் சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கொட்டையூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த 54 மாணவ, மாணவிகள் இந்த பள்ளியில் படித்து வருகின்றனர். இன்று காலை வழக்கம்போல் மாணவர்களுக்கு கோதுமை ரவா கிச்சடி மற்றும் சாம்பார் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அப்போது கிச்சடியை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த மாணவர்கள், உணவில் பல்லி இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து உணவை சாப்பிட்ட சுமார் 40 மாணவர்களுக்கு வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. உடனடியாக மூன்று ஆம்புலன்ஸ்கள் வரவழைக்கப்பட்டு, மாணவர்கள் திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.
இதில் முழுமையாக உணவு சாப்பிட்ட 18 மாணவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தகவலறிந்த திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா, மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று மாணவர்களின் உடல்நிலை குறித்து கேட்டறிந்து, அவர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார்.
பெற்றோர் அச்சப்படத் தேவையில்லை என்றும், மாணவர்கள் நலமுடன் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், முதற்கட்ட விசாரணையில் சமையலரின் கவனக்குறைவு காரணமாக சம்பவம் நடந்ததாக ஆட்சியர் கூறினார். சமையலறையில் ஆசிரியர்கள் கண்காணிக்க அறிவுறுத்தப்படுவார்கள் என்றும், உணவு பாதுகாப்புத் துறையினர் மூலம் உணவு மாதிரிகள் ஆய்வு செய்யப்படும் என்றும் தெரிவித்தார். சம்பவம் தொடர்பாக சமையல் பணியில் ஈடுபட்ட தற்காலிக ஊழியர்களிடம் விசாரணை நடத்தி, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் ஆட்சியர் உறுதியளித்துள்ளார்.
இந்த சம்பவத்திற்கு பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது, ”செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் மேலகண்டைப் பள்ளியில் காலை உணவில் பல்லி விழுந்து 11 பிஞ்சுக் குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்ட அதிர்ச்சி விலகுவதற்குள், அடுத்ததாகத் திருவள்ளூர் மாவட்டம் கொட்டையூர் நடுநிலைப் பள்ளியிலும் உணவில் பல்லி விழுந்து 36 மாணவச் செல்வங்கள் வாந்தி, மயக்கமடைந்து திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பது பேரதிர்ச்சியையும் கொந்தளிப்பையும் ஏற்படுத்துகிறது.
அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்குச் ‘சத்துணவு வழங்குகிறோம்’ என்ற போர்வையில் பிஞ்சுக் குழந்தைகளின் உயிருக்கே உலை வைக்கும் கொடூரத்தை முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு அப்பட்டமாக அரங்கேற்றி வருகிறது. பள்ளிச் சமையலறைகளில் எவ்வித அடிப்படைச் சுகாதார ஆய்வோ, தரப் பரிசோதனையோ செய்யாத திறனற்ற தவெக ஆட்சியின் உச்சக்கட்ட நிர்வாகச் சீர்கேடே அடுத்தடுத்து அரங்கேறும் இந்த அவலங்களுக்கு முழுமுதற் காரணம்.
தவெக ஆட்சியில் நிர்வாகத் தோல்விகள் தொடர்கதையாகிவிட்டன; எங்கள் ஏழை, எளிய குழந்தைகளின் உயிரோடு விளையாடும் இந்த விபரீதத்தை முதலமைச்சர் திரு. ஜோசப் விஜய் அவர்கள் உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்குத் தரமான உயர்சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இத்தகைய அலட்சியத்திற்குக் காரணமான அதிகாரிகள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்கள் மீது உடனடியாகக் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதோடு, போர்க்கால அடிப்படையில் அனைத்து அரசுப் பள்ளிகளிலும் முறையான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு மாணவர்களின் உணவுப் பாதுகாப்பை விரைந்து உறுதி செய்ய வேண்டும்" என தெரிவித்தார்