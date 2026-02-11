English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • திருவள்ளூர் மாவட்டம்: வானிலை, வேலைவாப்பு, அரசு ஊழியர்கள் போராட்டம்... பிப்ரவரி 12 முக்கிய அப்டேட்ஸ்

திருவள்ளூர் மாவட்டம்: வானிலை, வேலைவாப்பு, அரசு ஊழியர்கள் போராட்டம்... பிப்ரவரி 12 முக்கிய அப்டேட்ஸ்

Tiruvallur District News: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் வானிலை, மின் தடை, இளைஞர்கள், அரசு ஊழியர்கள், பொது மக்களுக்கான முக்கிய செய்திகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 11, 2026, 04:29 PM IST
  • திருவள்ளூரில் ஓரிரு இடங்களில் அதிகாலை வேளையில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.
  • திருவள்ளூர் இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு.
  • பெருந்திட்ட வளாகத்தில் பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி நான்காவது புத்தக கண்காட்சி நடைபெறவுள்ளது.

Trending Photos

தை 28 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
தை 28 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
FEB 14 காதலர் தினத்தன்று ரீ ரிலீஸாகும் மூன்று காதல் படங்கள்! முழு லிஸ்ட் இங்கே
camera icon6
Valentine Day
FEB 14 காதலர் தினத்தன்று ரீ ரிலீஸாகும் மூன்று காதல் படங்கள்! முழு லிஸ்ட் இங்கே
பறவைக் காய்ச்சல்: Half Boil சாப்பிடலாமா.. வேண்டாமா? அமைச்சர் கொடுத்த அலர்ட்
camera icon7
Bird flu
பறவைக் காய்ச்சல்: Half Boil சாப்பிடலாமா.. வேண்டாமா? அமைச்சர் கொடுத்த அலர்ட்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
திருவள்ளூர் மாவட்டம்: வானிலை, வேலைவாப்பு, அரசு ஊழியர்கள் போராட்டம்... பிப்ரவரி 12 முக்கிய அப்டேட்ஸ்

Tiruvallur District News: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நாளை மிதமான வானிலை இருக்கும். மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தின் காலிப் பணியிடங்களில் விண்ணப்பிக்க நாளை கடைசி நாளாகும். நாளை மறுநாள் புத்தக காட்சி நடக்கவுள்ளது. அதற்கான லோகோ இன்று வெளியிடப்பட்டது. விரிவான செய்திகளை இங்கே காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

திருவள்ளூர் நாளைய வானிலை நிலவரம் (12-02-26)

தமிழகத்தில் தொடர்ந்து காலையில் பனிமூட்டம், அதன் பின் வெயில் என வானிலை கலவையாக இருந்து வருகிறது. பனிமூட்டம் தொடரும் என்றும் நாளை தென் தமிழகத்தில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. திருவள்ளூரில் ஓரிரு இடங்களில் அதிகாலை வேளையில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.  

திருவள்ளூர் இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு செய்தி

திருவள்ளூர் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் காலியாக உள்ள மருத்துவ அலுவலர், ஆலோசகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணியிடங்களை நிரப்ப மாவட்ட நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இந்தப் பணிகள் தற்காலிக ஒப்பந்த அடிப்படையில் (Contract Basis) வழங்கப்படும். இவற்றுக்கு மாதம் ரூ.60,000 வரை சம்பளம் வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வேலைவயப்பு பற்றிய முக்கிய விவரங்கள் இதோ:

- பணியின் பெயர்: மருத்துவ அலுவலர் மற்றும் பல்வேறு மருத்துவப் பணிகளில் காலி இடங்கள் உள்ளன
- மொத்த காலியிடங்கள்: 13
- சம்பளம்: ரூ.11,200 முதல் ரூ.60,000 வரை
- விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 12-02-2026 (மாலை 5 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்).

திருவள்ளூரில் நான்காவது புத்தக கண்டாட்சி

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், பெருந்திட்ட வளாகத்தில் பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி நான்காவது புத்தக கண்காட்சி நடைபெறவுள்ளது. இந்த கண்காட்சி 10 நாட்கள் நடைபெறும். இதற்கான 'லோகொ' -வை அமைச்சர் நாசர், மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதாப் முன்னிலையில் இன்று வெளியிட்டார். புத்தகம் படிக்கும் பழக்கத்தை அதிகரிக்கும் ஒரு முயற்சியாக இந்த புத்தக கண்காட்சி 3 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வருகின்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில், ராஜேந்திரன், சந்திரன், கிருஷ்ணசாமி, ஆகிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், ஆவடி மாநகராட்சி ஆணையர் சரண்யா ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.  

அரசு ஊழியர்கள் போராட்டம்

முன்னதாக, திருவள்ளூர் நகரில் நேற்று அடுத்தடுத்து அரசு ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த ஆர்ப்பாட்டங்களில் அதிமுக தலைவர்களும் கட்சியினரும் கலந்துகொண்டனர். கடந்த 8 நாட்களாக சத்துணவு, அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள். இது தவிர, வருவாய் துறை சங்கங்கள் சார்பில் மறியலில் ஈடுபட்ட 3000 -க்கும் மேற்பட்ட வருவாய் துறையினரை காவல்துறை கைது செய்து பின்னர் விடுவித்தது. மற்ற மாநிலங்களில் வழங்கப்படுவது போல உதவித்தொகை வழங்கக்கோரி 50 -க்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

மேலும் படிக்க | Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

மேலும் படிக்க | தமிழகத்தில் நாளை மழை இருக்கு.. எங்கெல்லாம்? வானிலை மையம் அலர்ட்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

TiruvallurTiruvallur DistrictWeather updatePower cutjobs

Trending News