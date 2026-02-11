திருவள்ளூர் மாவட்டம்: வானிலை, வேலைவாப்பு, அரசு ஊழியர்கள் போராட்டம்... பிப்ரவரி 12 முக்கிய அப்டேட்ஸ்

Tiruvallur District News: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நாளை மிதமான வானிலை இருக்கும். மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தின் காலிப் பணியிடங்களில் விண்ணப்பிக்க நாளை கடைசி நாளாகும். நாளை மறுநாள் புத்தக காட்சி நடக்கவுள்ளது. அதற்கான லோகோ இன்று வெளியிடப்பட்டது. விரிவான செய்திகளை இங்கே காணலாம்.
திருவள்ளூர் நாளைய வானிலை நிலவரம் (12-02-26)
தமிழகத்தில் தொடர்ந்து காலையில் பனிமூட்டம், அதன் பின் வெயில் என வானிலை கலவையாக இருந்து வருகிறது. பனிமூட்டம் தொடரும் என்றும் நாளை தென் தமிழகத்தில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. திருவள்ளூரில் ஓரிரு இடங்களில் அதிகாலை வேளையில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.
திருவள்ளூர் இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு செய்தி
திருவள்ளூர் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் காலியாக உள்ள மருத்துவ அலுவலர், ஆலோசகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணியிடங்களை நிரப்ப மாவட்ட நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இந்தப் பணிகள் தற்காலிக ஒப்பந்த அடிப்படையில் (Contract Basis) வழங்கப்படும். இவற்றுக்கு மாதம் ரூ.60,000 வரை சம்பளம் வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வேலைவயப்பு பற்றிய முக்கிய விவரங்கள் இதோ:
- பணியின் பெயர்: மருத்துவ அலுவலர் மற்றும் பல்வேறு மருத்துவப் பணிகளில் காலி இடங்கள் உள்ளன
- மொத்த காலியிடங்கள்: 13
- சம்பளம்: ரூ.11,200 முதல் ரூ.60,000 வரை
- விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 12-02-2026 (மாலை 5 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்).
திருவள்ளூரில் நான்காவது புத்தக கண்டாட்சி
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், பெருந்திட்ட வளாகத்தில் பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி நான்காவது புத்தக கண்காட்சி நடைபெறவுள்ளது. இந்த கண்காட்சி 10 நாட்கள் நடைபெறும். இதற்கான 'லோகொ' -வை அமைச்சர் நாசர், மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதாப் முன்னிலையில் இன்று வெளியிட்டார். புத்தகம் படிக்கும் பழக்கத்தை அதிகரிக்கும் ஒரு முயற்சியாக இந்த புத்தக கண்காட்சி 3 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வருகின்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில், ராஜேந்திரன், சந்திரன், கிருஷ்ணசாமி, ஆகிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், ஆவடி மாநகராட்சி ஆணையர் சரண்யா ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
அரசு ஊழியர்கள் போராட்டம்
முன்னதாக, திருவள்ளூர் நகரில் நேற்று அடுத்தடுத்து அரசு ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த ஆர்ப்பாட்டங்களில் அதிமுக தலைவர்களும் கட்சியினரும் கலந்துகொண்டனர். கடந்த 8 நாட்களாக சத்துணவு, அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள். இது தவிர, வருவாய் துறை சங்கங்கள் சார்பில் மறியலில் ஈடுபட்ட 3000 -க்கும் மேற்பட்ட வருவாய் துறையினரை காவல்துறை கைது செய்து பின்னர் விடுவித்தது. மற்ற மாநிலங்களில் வழங்கப்படுவது போல உதவித்தொகை வழங்கக்கோரி 50 -க்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
