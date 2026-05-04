தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருவள்ளூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Tiruvallur Election Result 2026: திருவள்ளூர் (Tiruvallur) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 4, 2026, 10:34 AM IST
வாக்கு எண்ணிக்கை நாளுக்கான முன்னேற்பாடு: எடப்பாடியில் காவல்துறையினர் விழிப்புணர் அணிவகுப்பு
திருவள்ளூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருவள்ளூர் தமிழக சட்டமன்றத்தின் முதல் (04) தொகுதியாகும்.  கடம்பத்தூர், பூண்டி போன்ற பகுதிகளை உள்ளிடக்கியது. தொழில் நிறுவனங்கள் இங்கு இருந்தாலும், விவசாயமே பிரதான தொழிலாக பலருக்கும் இருக்கிறது. இங்கு  பட்டியலினத்தவர்கள், வன்னியர், முதலியார், நாயுடு உள்ளிட்ட சமூகத்தினர் பரவலாக உள்ளனர்.   இத்தொகுதி,  திருவள்ளூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.

திருவள்ளூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் திருவள்ளூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

திருவள்ளூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK):   ராஜேந்திரன்

அதிமுக (AIADMK):   பி.வி.ரமணா

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK):   வெங்கடேசன் 

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK):   செந்தில் குமார்

திருவள்ளூர் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,48,651
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,21,188
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,27,426 
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 37

திருவள்ளூர் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 88.51% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

திருவள்ளூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி:  ராஜேந்திரன் (திமுக) - 1,07,709 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்:  பி.வி.ரமணா (அதிமுக) - 85,008  வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்:  பசுபதி (நாதக) - 15,028 வாக்குகள்

திருவள்ளூர் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் திருவள்ளூர் தொகுதியில் 82.13% வாக்குகள் பதிவாகின.

