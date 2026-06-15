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3 வயது குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை.. கும்மிடிப்பூண்டில் நடந்தது என்ன?

Gummidipoondi Child Abuse Case Update: திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டில் 3 வயது குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு முட்புதரில் வீசப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 15, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:34 AM IST
3 வயது குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை.. கும்மிடிப்பூண்டில் நடந்தது என்ன?
Image Credit: Image Source: X

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R Balaji

R Balaji

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