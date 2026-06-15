/3 வயது குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை.. கும்மிடிப்பூண்டில் நடந்தது என்ன?

திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் பகுதியில் ஏராளமான வடமாநிலத்தவர்கள் வேலை பார்த்து வருகின்றனர். இதன் காரணமாக சிம்பாட் சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் பீகார், உத்தரகாண்ட், ஜார்க்கண்ட், ஒடிசா, உத்திர பிரதேசம் உள்ளிட்ட வட மாநிலத்தவர்களை சேர்ந்தவர்கள் பலர் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகின்றனர்.
இந்த சூழலில், வட மாநில தொழிலாளர்கள் குடியிருப்பில் 3 வயது பெண் குழந்தை காணாமல் போனது தெரியவந்துள்ளது. இதனால் பதறிபோன குழந்தையின் பெற்றோர் பொதுமக்களின் உதவியுடன் தேடுதலில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அப்போது இயற்கை உபாதை கழிப்பதற்காக பெண்கள் சிலர் சென்றுள்ளனர். அங்கு முட்புதருக்குள் பச்சிளம் குழந்தை காயங்களுடன் உடல்நலம் குன்றி இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
இதையடுத்து குழந்தையை மீட்டு கும்மிடிப்பூண்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர். அங்கு குழந்தைக்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட்ட நிலையில், மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்துள்ளனர். ஆனால் அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், குழந்தைக்கு பாலியல் ரீதியான தொல்லை கொடுப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதில் ஈடுபட்ட பிபின் மஞ்சி (19) என்ற இளைஞரையும் பொதுமக்களே காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர். மேலும், சிறுமியை ஒரே அறையில் இருந்த 4 வட மாநிலத்தை சேர்ந்த இளைஞர்கள் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகவும் அவர்கள் அனைவரையும் கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் சிப்காட் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர். அவர்களின் போலீசார், விசாரணை நடத்தி அதற்கேற்றவாறு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சமரச பேச்சுவார்த்தை எடுக்கப்படும் என கூறப்பட்ட நிலையில், பொதுமக்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர்.
இந்த கொடூர சம்பவத்திற்கு எதிர்கட்சியினர் பலரும் தங்களது கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைமையிலான அரசு பெண்களுக்கு எதிரான தொடர் குற்றங்களுக்கு முற்றிப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் வைத்துள்ளனர்.
கும்மிடிப்பூண்டியில் சமூகவிரோதிகளால் மூன்று வயது குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு, முட்புதரில் வீசப்பட்ட செய்தி அறிந்து மனம் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போயுள்ளது.
பெண்கள் அனைவரும் தங்களையும், தங்கள் குழந்தைகளையும் பத்திரமாகப் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். அரசு என எதுவும் உள்ளதா என்று சந்தேகிக்கும் அளவுக்கு, இந்த மாநிலத்தில் ஒரு ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது.
'பொறுப்பு' என்னும் சொல்லுக்குப் பொருள் தெரியாதவர்கள் நடத்தும் ஆட்சியில், பொதுமக்களே தங்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்து கொள்வதைத் தவிர வேறு என்ன செய்ய முடியும்? என கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.