சத்துணவு பிரிவில் வேலை! பெண்கள் விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு.. கை நிறைய சம்பளம்!

Tamil Nadu Tiruvallur Mid Day Meal Scheme Job: தமிழகத்தில் அரசு வேலைக்காக லட்சக்கணக்கானோர் காத்திருக்கின்றனர். அதற்கு ஏற்ற வகையில், தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், அரசுப் பள்ளியில் சத்துணவு மையத்தில் காலிப்பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் சத்துணவு யைமங்களில் காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு இருந்தது. அதாவது, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் செயல்படும் சத்துணவு மையங்களில் சமையல் உதவியாளர் பணியிடங்கள் நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க டிசம்பர் 22ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். எனவே, இன்னும் ஒரு நாள் மட்டுமே இருப்பதால், தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் உடனே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். எனவே, எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம், சம்பளம் என்ன என்பது குறித்து இங்கு விரிவாக பார்ப்போம்.
பணி விவரம்
சத்துணவு உதவியாளர் பணிக்கு பூவிருந்தவில்லையில் 7 இடங்களும், வில்லிவாக்கத்தில் 3 இடங்களும், கடம்பத்தூரில் 1 இடங்களும் என மொத்தம் 11 இடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு பெண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். சமையல் உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் 10ஆம் வகுப்பில் தோல்வி அல்லது தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்களில் பொதுப்பிரிவனர் 21 வயது முதல் 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
பழங்குடியினர் 18 முதல் 40 வயதுடையவராகவும், விதவைகள், கணவரால் கைவிடப்பட்டோர் 20 வயது முதல் 40 வயது வரையும் இருக்க வேண்டும் என அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், சமையல் உதவியாளர் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவர்களுக்கு மாதம் தொகுப்பூதியமாக ரூ.3,000 வழங்கப்படும். ஓராண்டு கால பணிக்கு பின்பு சிறப்பு கால முறையாக ரூ.3,000 முதல் ரூ.9,000 வரை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சமையல் உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். அதாவது, குறைவான பார்வை திறன், உடல் இயக்க குறைபாடு, குணப்படுத்தப்பட்ட தொழுநோய், திரவ வீச்சினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குறிப்பிட்ட கற்றல் தின குறைபாடு இருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சமையல் உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் மையத்திற்கும் விண்ணப்பதாரரின் குடியிருப்பிற்கும் இடைப்பட்ட தூரம் 3 கி.மீட்டருக்குள் இருக்க வேண்டும். சத்துணவு மையங்களில் சமையல் உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் Tiruvallur.nic.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து அதில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து உரிய முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரர் பூர்த்தி செய்யப்ப்டட விண்ணப்பத்தை டிசம்பர் 22ஆம் தேதி மாலை 5.45 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும. விண்ணப்பத்துடன் கல்விச சான்றிதழ், குடும்ப அட்டை, இருப்பிட சான்று, ஆதார் அட்டை நகல், சாதிச் சான்று நகல் ஆகியவற்றை இணைக்க வேண்டும். நேர்முகத் தேர்வுக்கு வரும்போது அசல் சான்றிதழ்களுடன் வர வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பிக்க ஒருநாளே இருப்பதால், உடனே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க: சென்னை - பெங்களூரு எக்ஸ்பிரஸ்வே: எப்போது திறக்கப்படும்? - மத்திய அரசு அப்டேட்!
மேலும் படிக்க: அதிரடியாக உயர்ந்த ரயில் கட்டணம்! இனி சென்னை டூ மதுரை இவ்வளவா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ