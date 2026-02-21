English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • திருவள்ளூர்: போதைப்பழக்க விழிப்புணர்வு முகாம்... காவல் ஆய்வாளரின் சுவாரசிய பேச்சு

திருவள்ளூர்: போதைப்பழக்க விழிப்புணர்வு முகாம்... காவல் ஆய்வாளரின் சுவாரசிய பேச்சு

Tiruvallur News: திருவள்ளூரில் 'போதை இல்லா தமிழகம் இது மாணவர்கள் லட்சியம்' என்ற விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் காவல் ஆய்வாளர் கலந்துகொண்டு மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார். அவர் கூறிய முக்கிய விஷயங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 21, 2026, 12:27 PM IST
  • போதை இல்லா தமிழகம் இது மாணவர்கள் லட்சியம்.
  • திருவள்ளூரில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி.
  • நிகழ்ச்சியில் காவல் ஆய்வாளர் கலந்துகொண்டு மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார்.

திருவள்ளூர்: போதைப்பழக்க விழிப்புணர்வு முகாம்... காவல் ஆய்வாளரின் சுவாரசிய பேச்சு

Tiruvallur News: இன்றைய இளைய சமுதாயம் அதிக அளவில் போதை பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகிக்கொண்டு இருப்பதை நாம் தினமும் தொலைக்காட்சி, செய்தித்தாள்கள், மொபைல் போன்கள் என பல்வேறு ஊடகங்களில் வரும் செய்திகள் மூலம் தெரிந்துகொள்ள முடிகின்றது. ஒப்பீட்டளவில் இது நாளுக்கு நாள் அதிகமாவதால், மனம் பதைக்கிறது. அரசாங்கமும் இளைஞர்கள் இதிலிருந்து விடுபடவும், இதில் சிக்காமல் இருக்கவும் பல வித விழிப்புணர்வு நிகழ்ழிகளை நடத்தி வருகிறது.

அந்த வகையில், திருவள்ளூர் அருகே மணவாள நகர் காவல் துறையினர் சார்பில் அப்பகுதியில் அமைந்துள்ள நடேச செட்டியார் அரசு  மேல்நிலைப்பள்ளியில், 'போதை இல்லா தமிழகம் இது மாணவர்கள் லட்சியம்' என மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் 500க்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவியர் கலந்து கொண்டனர். இதில் மணவாள நகர் காவல் ஆய்வாளர் பொற்பாதம் கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார். மாணவர்கள் மத்தியில் அவர் ஆற்றிய சுவாரஸ்யமான பேச்சில் இடம்பெற்ற முக்கிய அம்சங்களை இங்கே காணலாம்.

'அந்த காலத்தில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களை அடித்து திருத்தினார்கள். ஆனால் இப்போது அவர்கள் அடிக்காததால் எங்களுக்கு வேலை அதிகமாகி விட்டது. நம்முடன் படிக்கும் நண்பன் தவறான வழியில் செல்கிறான் என்றால் உடனே அவனது பெற்றோரிடமோ ஆசிரியரிடமோ கூறி அவனை நல்வழிப்படுத்துங்கள்' என போதை இல்லா தமிழகம் இது மாணவர்களின் லட்சியம் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் காவல்  ஆய்வாளர் மாணவர்களுக்கு அறிவுறை வழங்கினார்.

'போதையை ஒழிக்க மாணவர்களும் உதவ முன் வர வேண்டும். நீங்கள் நினைத்தால் போதை பழக்கத்தை ஒழிக்க முடியும். அதற்கு நீங்கள் ஒன்று செய்தால் போதும். நான் என்னுடைய தொலைபேசி எண்ணை தருகிறேன். ஏதேனும் கடைகளில் உங்களுக்குத் தெரிந்து போதைப் பொருட்கள் விற்பனை செய்தால் என் தொலைபேசி எண்ணுக்கு ரகசியமாக தகவல் அளியுங்கள். நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன். உங்கள் பெயர்களை கூட நான் தொலைபேசியில் கேட்க மாட்டேன்.' என்று கூறி காவல் ஆய்வாளர் மாணவர்களிடமே பொறுப்பை ஒப்படைத்து அவர்களை உற்சாகப்ப்படுத்தினார்.

'நான் படிக்கும் காலத்தில் கிரிக்கெட் பைத்தியம். எப்போது பார்த்தாலும் கிரிக்கெட் விளையாட ஓடிவிடுவேன். தேர்வு நேரங்களில்கூட  விளையாட செல்வேன். என்னை பிடித்து அமர வைத்து படிக்க சொல்வான் எனது நண்பன். எனது நண்பன் நன்றாக படிப்பான், பூவுடன் சேர்ந்த நாரும் மணக்கும் என சொல்வார்கள், ஆனால் நார் மணக்குமா? அதை போல நண்பனுடன் சேர்ந்ததால் என்னை கட்டாயப்படுத்தி படிக்க வைத்தான். அப்போது எனக்கு எப்போது பார்த்தாலும் படிப்படி என்கிறான் என்று மிகவும் கோபம் வரும். ஆனால் நான் இப்போது அரசு வேலையில் இருக்கும் இந்த தருணம் வரை என் நண்பனை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். என் இன்றைய நிலைக்கு காரணமான என் நண்பனும் ஒரு நல்ல அரசு வேலையில் உள்ளான்.

உங்கள் நண்பன் நன்றாக இருந்தால் நீங்களும் எப்படியும் முன்னுக்கு வந்து விடலாம். நண்பர்களை நன்றாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். நண்பன் தவறான பாதைக்கு செல்கிறான் என தெரிந்தால் உடனடியாக அவனது பெற்றோரிடமோ உங்கள் ஆசிரியர்களிடமோ சொல்லுங்கள். ஒரு காலத்தில் ஆசிரியரிடம், பெற்றோர்கள் என் மகனை அடியுங்கள், உதையுங்கள், கண்ணை மட்டும் விட்டு தோலை உரித்து எடுங்கள் என சொல்வார்கள். ஆனால் இப்போது யாரும் அப்படி சொல்வதில்லை. அதனால் எங்களுக்கு வேலை வந்து விட்டது.

இதற்கு முன்பெல்லாம் ஆசிரியர்கள் அடித்து மாணவர்களை திருத்துவார்கள். ஆசிரியர்கள் அடித்தால் வீட்டில் சொல்ல முடியாது. அப்படி சொன்னாலும் நீ என்ன தவறு செய்யாமலா ஆசிரியர்கள் அடித்தார்கள்? என எங்களைக் கேட்பார்கள். வீட்டிலும் பெற்றோரிடம் அடி விழும். ஆனால் அப்போது காலங்கள் வேறு, ஆசிரியர்கள் மாணவர்களை அடித்து திருத்தினார்கள். அப்போது காவல்துறைக்கு வேலை குறைவாக இருந்தது. இப்போது காவல்துறைக்கு வேலை அதிகமாகி விட்டது. ஆசிரியரிடம் யாரும் அடி வாங்குவதில்லை, ஒரு சிறு அடிக்கு தன்னை அடித்து விட்டதாக குற்றம் குறை கூறுகிறீர்கள். ஆகையால் இப்போது அந்த அளவுக்கு மாணவர்களை ஆசிரியர்கள் அடிப்பதில்லை.

இவற்றுக்கெல்லாம் காரணம் என்னவென்றால் செல்போன்கள் அதிகமாகிவிட்டது. அதற்கேற்றார் போல் பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பதில்லை. யார் என்ன கூறினாலும், நண்பர்கள் வற்புறுத்தினாலும், போதைப் பொருட்களை பயன்படுத்தலாம் என கூறினாலும், ஒரு முறை கூட அதை செய்யாதீர்கள். அது எங்கு கொண்டு போய் விடும் என்று உங்களால் நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியாது.

நமது லட்சியம் போதை இல்லா தமிழகம். இதுபோன்று பழக்கங்களில் ஈடுபட்டு, குற்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு, பின்னர் வழக்குகள் பதிவாகி, படிப்பை தொடர முடியாத நிலை ஏற்பட்டு, வெளிநாடுகளுக்கும் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது. எஃப் ஐ ஆர் பதிவானால் முதலில் பாஸ்போர்ட் கிடைக்காது, அரசு வேலை கிடைக்காது, தனியார் கம்பெனியிலும் கூட உங்கள் மீது எந்த வழக்கும் இல்லை என என்ஓசி வாங்கி வர வேண்டும் என சொல்வார்கள். எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமும் இல்லாமல் ஒழுக்கமாக இருப்பது எதிர்காலத்திற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்' என தெரிவித்தார்.

இதை அடுத்து, 'போதையில்லா தமிழகத்தை உருவாக்க ஒரு மாணவனாக நான் முழு மனதுடன் உறுதி அளிக்கிறேன்' என உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான மாணவர்கள், பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் காவல் துறையினர் கலந்து கொண்டனர்.

