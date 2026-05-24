/திருவண்ணாமலை தரிசனம்: பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ் சொன்ன அமைச்சர்.. இனி நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டாம்

Tiruvannamalai Darshan Latest News: விரைவில் திருவண்ணாமலை கோவிலில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டு பக்தர்கள் முறையாக விரைவாக தரிசனம் செய்ய புதிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் என அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார். இதனால் பக்தர்கள் குஷியில் உள்ளனர்.
Tiruvannamalai Darshan Latest News: தமிழகத்தின் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற சிவாலயங்களில் ஒன்றாக திருவண்ணாமலையில் உள்ள அருணாசலேஸ்வரர் திருக்கோயில் உள்ளது. பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாக போற்றப்படுகிறது. இந்த கோயிலுக்கு தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். குறிப்பாக, வார இறுதி நாட்கள், பௌர்ணமி தினங்கள், கார்த்திகை தீபம் போன்ற நாட்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகரித்து இருக்கும்.
மேலும், கிரிவலம் செல்லும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, பௌர்ணமி நாளில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் 14 கி.மீ கிரிவலப்பாதையில் நடைபயணம் மேற்கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்கின்றனர். தற்போது கோடை விடுமுறை காரணமாக திருவண்ணாமலை கோயிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.
அதிகாலை முதலே பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்ய வேண்டிய நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது. மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து பக்தர்கள் தரிசனம் செய்கின்றனர். இதனால், பக்தர்கள் கடும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் திருவண்ணாமலை பக்தர்களுக்காக முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள ரமேஷ், "திருவண்ணாமலை கோவிலில் அவ்வப்போது ஏற்படும் கூட்ட நெரிசல் மற்றும் தரிசனத்துக்கு ஏற்படும் கால தாமதம் தொடர்பாக கோவில் நிர்வாகிகளிடம் பேசி தற்போதைக்கு விரைவாக பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய வழிவகை செய்யப்பட்டு உள்ளது.
விரைவில் திருவண்ணாமலை கோவிலில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டு பக்தர்கள் முறையாக விரைவாக தரிசனம் செய்ய புதிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும்” என தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் விரைவில் திருவண்ணாமலை தரிசனம் குறித்து முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகலாம்.
திருவண்ணாமலை மாநகரில் அமைந்துள்ள அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் பள்ளிகளுக்கு கோடை விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளதாலும், ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை தினம் என்பதாலும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அதிகாலை முதற்கொண்டு 5 மணி நேரத்திற்கு மேலாக நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலில் இன்று அதிகாலை 5 மணி அளவில் கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு கோ பூஜை மற்றும் அண்ணாமலையார் உடனாகிய உண்ணாமுலை அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் ஆராதனைகள் நடைபெற்றது, இதனைத் தொடர்ந்து 5.30 மணி அளவில் பக்தர்கள் சாமி தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
பள்ளிகளுக்கு கோடை விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளதாலும், ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை தினம் என்பதாலும் நேற்று இரவு முதல் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா, தெலுங்கானா உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களை சேர்ந்த பக்தர்கள் அதிகளவில் வருகை தந்தனர், இன்று காலை முதலே பல ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தற்போது சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலின் ராஜகோபுரம் வழியாக இலவச தரிசனத்திற்கு வரக்கூடிய பக்தர்கள் 5 மணி நேரத்திற்கு மேலாக நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர், அதேபோன்று 50 ரூபாய் தரிசன கட்டணத்தில் அம்மணி அம்மன் கோபுரம் வழியாக வரக்கூடிய பக்தர்கள் 3 மணி நேரம் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலின் வெளி பிரகாரத்தில் இரண்டு கிலோ மீட்டர் அளவிற்கு நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர், கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் வருகின்ற பக்தர்களின் வசதிக்காக சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிதண்ணீர், நீர்மோர் உள்ளிட்டவற்றை பக்தர்களுக்கு வழங்கி வருகின்றனர்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை தினம் என்பதால் ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு வருவார்கள் என்பதால் காவல்துறை மற்றும் கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் கிவ் லைன் உள்ளிட்ட இடங்களில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது, கோயில் நிர்வாகம் சார்பாக கர்ப்பிணி பெண்கள், முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கோயில் பணியாளர்கள் சார்பாக தரிசனம் செய்ய சிறப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.