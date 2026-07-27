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திருவண்ணாமலை கிரிவலம்: ஆடி மாத பவர்ணமி நேரம்.. பக்தர்களுக்கு முக்கிய அறிவப்பு

Tiruvannamalai Girivalam Latest News: திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் செல்லும் பக்தர்களுக்காக முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. கிரிவலம் செல்ல உகந்த நேரம் மற்றும் சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 27, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:15 PM IST
திருவண்ணாமலை கிரிவலம்: ஆடி மாத பவர்ணமி நேரம்.. பக்தர்களுக்கு முக்கிய அறிவப்பு
Image Credit: Tiruvannamalai Girivalam

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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திருவண்ணாமலை கிரிவலம்: ஆடி மாத பவர்ணமி நேரம்.. பக்தர்களுக்கு முக்கிய அறிவப்பு
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