/திருவண்ணாமலை கிரிவலம்: ஆடி மாத பவர்ணமி நேரம்.. பக்தர்களுக்கு முக்கிய அறிவப்பு

Tiruvannamalai Girivalam Latest News: தமிழகத்தில் மிகவும் புகழ்பெற்ற சிவத்தலங்களில் ஒன்று திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயில். பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக் ஸ்தலமாக இக்கோயில் போற்றப்படுகிறது. திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்கின்றனர்.
பல்வேறு மாநிலங்கள், மாவட்டங்களில் இருந்து இருந்து திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரரை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, விசேஷ தினங்கள், தொடர் விடுமுறை நாட்களில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதும். திருவண்ணாமலை கோயிலின் முக்கிய நிகழ்வாக கிரிவலம் கருதப்படுகிறது. சுமார் 14 கி.மீட்டருக்கு பக்தர்கள் கிரிவலம் செல்வார்கள்.
குறிப்பாக, பௌர்ணமி நாட்களில் கிரிவலம் செல்லும் பக்தர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். இந்த நிலையில், திருவண்ணாமலை கோயில் நிர்வாகம் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, ஆடி மாதத்திற்கான பவுர்ணமி கிரிவலம் செல்ல உகந்த நேரத்தை கோயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
பவுர்ணமி நாளை (ஜூலை 28, செவ்வாய்கிழமை) இரவு 7.32 மணிக்கு தொடங்கி, ஜூலை 29 புதன்கிழமை இரவு 8.54 மணிக்கு நிறைவடைகிறது. இந்த நேரத்தில் கிரிவலம் செல்லாம் என கோயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. இந்த நேரத்தில் கிரிவலம் செல்வதை பக்தர்கன் உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பக்தர்கள் அதிகளவில் வருகை தருவார்கள் என்பதால் கோயில் நிர்வாகம் ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது. எனவே, பக்தர்கள் கிரிவலம் செல்லும் போது பஞ்சாக்கர நாமத்தையோ (நமசிவாய, சிவாநம) அல்லது திருமுறைகளையோ உச்சரிக்க வேண்டும். கிரிவலம் செல்லும்போது நிதானமாக நடக்க வேண்டும். அதேபோன்று, மலைப்பாதையில் உள்ள அஷ்டலிங்களை காணலாம்.
கிரிவலப்பாதையில் முதலாவது லிங்கமாக இந்திரலிங்கம் உள்ளது. செங்கம் சாலையில் தென்கிழக்கு இரண்டாவம் லிங்கமாக அக்னிலிங்கம் உள்ளது. கிரிவலப்பாதையில் ராஜகோபுரத்தில் இருந்து 3 கி.மீ தூரத்தில் மூன்றாவது லிங்கமாக எமலிங்கம் அமைந்துள்ளது. கிரிவலப்பாதையில் 4வது லிங்கமாக நிருதி லிங்கம் அமைந்துள்ளது. வருண லிங்கம் ராஜகோபுரத்தில் இருந்து 8வது கி.மீட்டரில் அமைந்து 5வது லிங்கமாக வருண லிங்கம் உள்ளது.
கிரிவலப்பாதையில் ஆறாவது லிங்கமாக வாயுலிங்கம் உள்ளது. கிரிவலப்பாதையில் 7வதாக அமைந்துள்ளது குபேர லிங்கம். கிரிவலப்பாதையில் வடகிழக்கு எட்டாவது மற்றும் கடைசி லிங்கமாக ஈசான்ய லிங்கம் அமைந்துள்ளது.
திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலில் பவுர்ணமி கிரிவலத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விழுப்புரம் - திருவண்ணாமலை இடையே முன்பதிவில்லாத சிறப்பு மெமு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளது. இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், விழுப்புரத்தில் இருந்து ஜூலை 28ஆம் தேதி காலை 10.10 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு மெமு ரயில், காலை 11.45 மணிக்கு திருவண்ணாமலைக்கு சென்றடைகிறது.
மறுமார்க்கததில் திருவண்ணாமலையில் இருந்து மதியம் 12.40 மணிக்கு புறப்படும் மெமு ரயில் மதியம் 2.15 மணிக்கு விழுப்புரத்தை வந்தடைகிறது. 8 பெட்டிகளை கொண்ட இந்த சிறப்பு மெமு ரயில் வெங்கடேசபுரம், மாம்பலப்பட்டு, அயந்தூர், திருக்கோவிலூர், ஆதிச்சனூர், அண்டம்பள்ளம், தண்டரை ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை பயன்படுத்திக் கொண்டு, கூட்ட நெரிசலின்றி திருவண்ணாமலைக்கு சென்று வரலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.