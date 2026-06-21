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திருவண்ணாமலை : மாதம் ரூ.10 ஆயிரம் உதவித்தொகை! விண்ணப்பிக்க ஜூன் 30 கடைசி நாள்

Tiruvannamalai, Archakar training : திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலில் அர்ச்சகர் மற்றும் ஓதுவார் பயிற்சி பள்ளியில் சேர ஜூன் 30 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணபிக்கவும். இந்த பயிற்சியில் சேருபவர்களுக்கு மாதம் ரூ.10 ஆயிரம் மற்றும் 5 ஆயிரம் உதவித்தொகை கிடைக்கும்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 21, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:47 PM IST
திருவண்ணாமலை : மாதம் ரூ.10 ஆயிரம் உதவித்தொகை! விண்ணப்பிக்க ஜூன் 30 கடைசி நாள்
Image Credit: Tiruvannamalai Archakar and Oduvar Training

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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திருவண்ணாமலை : மாதம் ரூ.10 ஆயிரம் உதவித்தொகை! விண்ணப்பிக்க ஜூன் 30 கடைசி நாள்
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