  • திருவண்ணாமலை செல்லும் பக்தர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. என்ன தெரியுமா?

திருவண்ணாமலை செல்லும் பக்தர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. என்ன தெரியுமா?

Tiruvannamalai Arunachaleswarar Temple : கடந்த சில நாட்களாகவே திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் நிலவி வந்த மிகப்பெரிய பிரச்சனைக்கு தீர்வு தரும் விதமாக தற்போது கோயில் நிர்வாகம் அதிரடியான முக்கிய முடிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 24, 2026, 01:08 PM IST
திருவண்ணாமலை செல்லும் பக்தர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. என்ன தெரியுமா?

Tiruvannamalai Arunachaleswarar Temple : சிவபெருமானே மலையாக வீற்றிருப்பதாக நம்பப்படும் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் பக்தர்கள் கிரிவலம் வந்து வழிபாடு நடத்துவது வழக்கம். குறிப்பாக பங்குனி மாத பிரதோஷம், அமாவாசை மற்றும் பௌர்ணமி போன்ற விசேஷ நாட்களில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்து வருகிறார்கள். இத்தகைய பிரசித்தப் பட்ட கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு கடந்த மூன்று ஆண்டு காலமாக இலவசமாக லட்டு பிரசாதம் விநியோகம் வருகிறது. இதுமட்டுமின்றி, அதிரசம் மற்றும் முறுக்கு போன்ற பிரசாதங்களும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தன.

பக்தர்களுக்கு இலவச லட்டு

திருப்பதி (Tirupati) ஏழுமலையான் கோயிலைப் போலவே திருவண்ணாமலை (Tiruvannamalai) அண்ணாமலையார் கோயிலிலும் (Arunachaleswarar Temple) பக்தர்களுக்கு இலவச லட்டு வழங்கப் பட்டு வந்தது. இதில் முறுக்கு, எள் அடை, அதிரசம் உள்ளிட்ட பிரசாதங்கள் பாக்கெட்டுகள் 50 ரூபாய் விலையிலும், புளியோதரை மற்றும் சர்க்கரை பொங்கல் தலா 10 ரூபாய் என்ற விலையிலும் பக்தர்களுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தன. 

கோயில் நிர்வாகம் அதிரடியான முக்கிய முடிவு

இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாகவே திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் நிலவி வந்த மிகப்பெரிய பிரச்சனைக்கு தீர்வு தரும் விதமாக தற்போது கோயில் நிர்வாகம் அதிரடியான முக்கிய முடிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. 

வளைகுடா பகுதியில் போர் பதற்றம்

வளைகுடா பகுதியில் ஈரான் போர் நாளுக்கு நாள் அதிகளவில் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், இதற்கு டிரம்ப் மிரட்டல் விடுத்திருந்தார், இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஈரான் ஹார்மூஸ் பாதையை மொத்தமாக முடக்கிவிடுவோம் என பதில் மிரட்டல் விடுத்திருந்தனர். இதனால் தற்போது இந்தியாவின் எரிவாயு இருப்பு மற்றும் அதன் விநியோகத்தில்  (LPG Cylinder Shortage) பெரிய அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படத் தொடங்கியுள்ளது. இதனால் பல்வேறு இடங்களில் கேஸ் தட்டுப்பாடு பெரிய அளவில் அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக கோவிலில் விநியோகிக்கப்படும் பிரசாதங்களில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பல கோவில்களில் இலவச உணவுகள், பிரசாதங்கள் போன்றவை  விநியோகம் செய்யப்பட முடியாமல் இருக்கும் நிலை ஏறப்பட்டுள்ளது. 

இந்நிலையில் சர்வதேச அளவில் நிலவும் இந்த போர் பதற்றம் காரணத்தால், திருவண்ணாமலை  அண்ணாமலையார் கோவிலில் பிரசாத தயாரிப்பில் பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பக்தர்களுக்கு லட்டு, அதிரசம் வழங்கமுடியாமவில்லை. எனவே இதற்கு தீர்வு எடுக்கும் விதமாக தற்போது பாரம்பரிய முறையை பின்பற்ற கோவிலில் நிர்வாகம் முடிவு எடுத்துள்ளது. அதன்படி  திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் பக்தர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு இந்து சமய அறநிலையத்துறை முக்கிய உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது. 

கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு

அதன்படி, கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டைச் சமாளிக்க மாற்று ஏற்பாடாக விறகு அடுப்புகளை பயன்படுத்தி லட்டு தயாரிக்கும் பணிகளை கோவில் நிர்வாகம் மேற்கொள்ளத் திட்டமிடப்பட்டது.

இதனை தொடர்ந்து, கோயில் வளாகத்தில் விறகு அடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு லட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, நேற்று காலை முதல் மீண்டும் பக்தர்களுக்கு இலவச லட்டு பிரசாதம் வழங்க தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

கோவிலின் பிரசாத விற்பனை

இதனிடையே கோவிலின் பிரசாத விற்பனை நிலையத்தில் தற்போதைக்கு புளி சாதம் மற்றும் சர்க்கரை பொங்கல் மட்டுமே பக்தர்களுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேலும் தொடர்ந்து வரும் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக எண்ணெய் பலகாரங்களான லட்டு, அதிரசம், முறுக்கு மற்றும் மிளகு வடை தயாரிக்க முடியாமல் இருப்பதால், பலகாரங்களின் விற்பனை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

அண்ணாமலையார் கோயிலில் இலவச லட்டு விநியோகம் நிறுத்தமா?
இல்லை. பக்தர்கள் வழக்கம் போல இலவச லட்டு பிரசாதத்தைப் பெறலாம்.

கோயிலில் பிரசாதத் தட்டுப்பாடு ஏற்படக் காரணம் என்ன?
வளைகுடா பகுதியில் நிலவும் போர் பதற்றம் காரணமாக எரிவாயு (LPG) விநியோகத்தில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதுதான் இதற்கு முக்கிய காரணம்.

தற்போது விற்பனை செய்யப்படும் பிரசாதங்கள் யாவை?
புளியோதரை (விலை: 10 ரூபாய்)
சர்க்கரை பொங்கல் (விலை: 10 ரூபாய்)

