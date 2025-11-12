English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Tamil Nadu
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் திருக்கோயில்: கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவுக்கு ஆயத்தப் பணிகள் தீவிரம்

திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலில் தொடங்கியது உழவாரப்பணிகள்.

Last Updated : Nov 12, 2025, 05:24 PM IST
  • டிசம்பர் 3-ஆம் தேதி கொண்டாடப்படவுள்ளது.
  • கருவறை முன்பு பரணி தீபம் ஏற்றப்படும்.

பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாகவும், நினைத்தாலே முக்தி தரும் ஸ்தலமாகவும் விளங்கும் திருவண்ணாமலையில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு அருணாசலேஸ்வரர் திருக்கோயிலில், வருகிற நவம்பர் 24-ஆம் தேதி திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழா தொடங்க உள்ளது.

நவம்பர் 24-ஆம் தேதி காலை, திருக்கோயிலில் உள்ள அண்ணாமலையார் சன்னதிக்கு எதிரே அமைந்துள்ள 63 அடி உயர தங்க கொடிமரத்தில் கொடியேற்றத்துடன் திருவிழா தொடங்குகிறது.

திருவிழாவின் முக்கிய நாளான பத்தாம் நாள், டிசம்பர் 3-ஆம் தேதி கொண்டாடப்படவுள்ளது. அதிகாலை 4 மணியளவில் கோயில் கருவறை முன்பு பரணி தீபம் ஏற்றப்படும். மாலை 6 மணியளவில் கோயில் பின்புறம் உள்ள 2,668 அடி உயரம் கொண்ட மலை மீது மகா தீபம் ஏற்றப்பட உள்ளது.

தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, திருக்கோயிலை தூய்மைப்படுத்தும் உழவாரப்பணி இன்று (நவம்பர் 12) காலை முதல் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. தேசிய இந்து திருக்கோயில்கள் பவுண்டேஷனைச் சேர்ந்த 1000-க்கும் மேற்பட்ட சிவனடியார்கள் இந்த உழவாரப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அண்ணாமலையார் உடனாகிய உண்ணாமுலை அம்மன் சன்னதி கொடிமரம், பலிபீடம், சரவிளக்குகள், கொத்து விளக்குகள், அகண்ட விளக்கு, நந்தவனம், ஆயிரங்கால் மண்டபம், மடப்பள்ளி மற்றும் அங்கு பயன்படுத்தப்படும் பாத்திரங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகள் சுத்தப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

இதுகுறித்து தேசிய இந்து திருக்கோயில்கள் பவுண்டேஷனின் தேசிய செயலாளர் கூறுகையில், தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களில் இருந்தும் 1000-க்கும் மேற்பட்ட சிவனடியார்கள் இந்த உழவாரப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும்இந்த உழவாரப்பணி வருடத்திற்கு ஒருமுறை தங்கள் பவுண்டேஷன் சார்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும், இன்று ஒரு நாள் மட்டும் இந்த பணி நடைபெறும் என்றும் தெரிவித்தார்.

மேலும், தங்கள் பவுண்டேஷன் சார்பாக சுமார் 400-க்கும் மேற்பட்ட கோவில்களில் இதுவரை பிரம்மாண்ட முறையில் உழவாரப்பணி நடைபெற்றுள்ளது என்றும், இந்தப் பணிக்கு திருக்கோயில் நிர்வாகம் முழு ஒத்துழைப்பு அளித்து வருகிறது என்றும் அவர் கூறினார்.

கார்த்திகை தீபத் திருவிழா

கார்த்திகை தீபத் திருவிழா மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற விழாவாகும். திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலில் பத்து நாட்கள் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா வெகு விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.

திருவண்ணாமலை பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாக விளங்குகிறது. சிவன், கார்த்திகை மாத கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில், திருமால் மற்றும் பிரம்மன் ஆகிய இருவருக்கும் அக்னி வடிவமாகக் காட்சியளித்த நாள் இது என்று கூறப்படுகிறது.

திருவண்ணாமலையை நினைத்தாலே முக்தி கிடைக்கும் என்றும், அங்கு ஏற்றப்படும் மகாதீபத்தை தரிசிப்பவர்களுக்கு மறுபிறவி இல்லை என்றும் ஐதீகம் உள்ளது.

