திருவண்ணாமலையில் நடந்த சிறப்பு விசேஷம்! அடுத்த 10 நாட்கள் என்னென்ன நடக்கும்?

திருவண்ணாமலை : பஞ்சபூதத் தலங்களில் அக்னித் தலமாக திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் திருக்கோயில் போற்றப்படுவது. நினைத்தாலே முக்தி தரும் தலம் என்ற சிறப்பினைப் பெற்ற இந்தத் திருத்தலத்தில், ஆண்டு முழுவதும் பல்வேறு திருவிழாக்கள் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படுகின்றன. அவற்றுள் வசந்த காலத்தின் வருகையை முன்னிட்டு கொண்டாடப்படும் சித்திரை வசந்த உற்சவம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
எந்தவொரு சுப காரியமும் தடையின்றி நடைபெறுவதற்கு முழுமுதற் கடவுளான விநாயகப் பெருமானின் அருள் அவசியம். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு சித்திரை வசந்த உற்சவ விழாவை முன்னிட்டு, திருவண்ணாமலை கோயிலின் மூன்றாம் பிரகாரத்தில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற சம்பந்த விநாயகர் சன்னதியில் பந்தக்கால் நடும் விழா மிக விமரிசையாக நடைபெற்றது.
பந்தக்கால் நடும் நிகழ்வு என்பது ஒரு திருவிழாவிற்கான முறையான அறிவிப்பாகவும், தெய்வீக ஆற்றலைத் திரட்டும் சடங்காகவும் கருதப்படுகிறது. இதையொட்டி, சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க, புனித நீர் மற்றும் பல்வேறு மங்கலப் பொருட்களால் பந்தக்காலுக்கு அபிஷேகம் செய்தனர்.
பந்தக்கால் நடும் விழாவின் போது, பந்தக்காலுக்குப் பின்வரும் பொருட்களால் சிறப்பு அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டன.
மங்கலத்தின் குறியீடாக அரிசி மாவு மற்றும் மஞ்சள் தூள் பயன்படுத்தப்பட்டன. இறை சக்தியைக் குளிர்விக்கவும், தூய்மைப்படுத்தவும் பால், தயிர் மற்றும் சந்தனம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. வாசனை திரவியங்களான சீகக்காய் தூள் மற்றும் பன்னீர் பந்தக்காலில் புனிதப்படுத்தப்பட்டது.
இதைத் தொடர்ந்து, சம்பந்த விநாயகருக்கு மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது. பக்தர்கள் "அண்ணாமலையாருக்கு அரோகரா" என்ற முழக்கத்துடன் பந்தக்கால் நடும் நிகழ்வைக் கண்டு தரிசித்தனர்.
இன்று தொடங்கி ஏப்ரல் 30-ஆம் தேதி வரை (10 நாட்கள்) சித்திரை வசந்த உற்சவம் விமரிசையாக நடைபெற உள்ளது. இந்த பத்து நாட்களும் கோயிலில் விழாக்கோலம் பூண்டிருக்கும்.
உற்சவ நாட்களில் நாள்தோறும் மாலையில், அண்ணாமலையார் உடனாகிய உண்ணாமுலை அம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் பல்லக்கில் எழுந்தருளுவார். மூன்றாவது பிரகாரத்தைச் சுற்றி வரும் இந்த ஊர்வலம் காண்போர் கண்களுக்குக் குளிர்ச்சியாக இருக்கும்.
சித்திரை வசந்த உற்சவத்தின் மிக முக்கியமான அம்சம் மகிழ மரம் அருகே உள்ள நான்கு கால் மண்டபத்தில் நடைபெறும் வழிபாடுகள் ஆகும். கோடை காலத்தின் வெப்பத்தைத் தணிக்கும் விதமாகவும், வசந்தத்தின் வருகையைக் கொண்டாடும் விதமாகவும் சுவாமி இங்கே எழுந்தருள்வார்.
பத்து நாட்களும் மாலையில் நடைபெறும் மற்றொரு சுவாரஸ்யமான நிகழ்வு "பொம்மை பூ போடும் விழா" ஆகும். நான்கு கால் மண்டபத்தில் சுவாமி எழுந்தருளியிருக்கும் போது, ஒரு இயந்திரப் பொம்மை மூலம் சுவாமிக்கு மலர்கள் தூவப்படும். இந்த நிகழ்வு சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரையும் கவரும் வண்ணம் அமையும்.
வசந்த காலம் என்பது புதுப்பொலிவையும், வளர்ச்சியையும் குறிக்கிறது. அக்னித் தலமான திருவண்ணாமலையில், கோடை வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் காலத்தில், இறைவனுக்குக் குளிர்ச்சி தரும் விதமாக இந்த உற்சவம் நடத்தப்படுகிறது.
பந்தக்கால் நடப்படும் போதே, அந்தப் பகுதி முழுவதும் இறை அதிர்வுகள் வியாபிக்கின்றன. திருவிழா காலங்களில் செய்யப்படும் தான தருமங்கள் மற்றும் வழிபாடு பல மடங்கு பலன்களைத் தரும் என்பது நம்பிக்கை. இந்த விழாவைக் காண உள்ளூர் பக்தர்கள் மட்டுமின்றி, வெளி மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநிலங்களிலிருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திருவண்ணாமலைக்கு வருகை தருவார்கள்.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலில் நடைபெற உள்ள இந்தச் சித்திரை வசந்த உற்சவம், பக்தர்களுக்கு இறைவனின் பேரருளைப் பெற்றுத் தரும் ஒரு உன்னத நிகழ்வாகும்.
