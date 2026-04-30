திருவண்ணாமலை சித்ரா பௌர்ணமி: பக்தர்களுக்கு சிறப்பு ரயில்கள், பேருந்துகள் அறிவிப்பு

Tiruvannamalai Chithra Pournami: திருவண்ணாமலையில் நடைபெறவுள்ள சித்ரா பௌர்ணமி கிரிவலத்தை முன்னிட்டு, அதிகாரிகள் விரிவான போக்குவரத்துத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர். வரும் நாட்களில் சுமார் 25 லட்சம் பக்தர்கள் இக்கோவில் நகரத்திற்கு வருகை தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 30, 2026, 05:42 PM IST
Tiruvannamalai Chithra Pournami: அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் சித்ரா பௌர்ணமி இன்று இரவு 9:57 மணிக்கு தொடங்கி நாளை மே 1 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை இரவு 11.07 மணிக்கு நிறைவடைய உள்ளதாக திருக்கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உலகப் பிரசித்தி பெற்ற பஞ்சபூத ஸ்தலம்

திருவண்ணாமலை மாநகரில் அமைந்துள்ள உலகப் பிரசித்தி பெற்ற பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாகவும், நினைத்தாலே முக்தி அளிக்கும் திருத்தலமாகவும் விளங்கக்கூடிய அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் இன்று மாலை சித்ரா பவுர்ணமி முன்னிட்டு 40 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் வருகை தந்துகொண்டிருக்கும் நிலையில் பக்தர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் குறித்தும் மாவட்ட ஆட்சியர் தர்ப்பகராஜ் இன்று நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

நிர்வாகத்தின் சார்பில் செய்யப்பட்ட முன்னேற்பாடுகள்

இந்நிலையில் அருணாசலேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் பக்தர்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் செய்யப்பட்ட முன்னேற்பாடு பணிகளான குடிதண்ணீர், மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தர்ப்பகராஜ் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

வெயில் தாக்கத்தை குறைக்க பக்தர்களுக்காக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய தகவல்களை குறித்தும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கேட்டறிந்தார். மேலும் மாநகராட்சியின் சார்பில் துப்புரவு பணியில் ஈடுபடும் தூய்மை பணியாளர்களையும், காவல் பணியில் ஈடுபடும் காவலர்களுக்கும் உரிய வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளதா? என்பதையும் கேட்டறிந்தார். மேலும் அலுவலர்கள் பணிகளை விரைந்தும் துரிதமாகவும் தொடர்ந்து கண்காணித்துக் கொள்ள அறிவுரையும் வழங்கினார்.

Tiruvannamalai Chithra Pournami

தொடர்ந்து பக்தர்களுக்கு கோவில் சார்பில் வழங்கக்கூடிய தர்பூசணி, பிஸ்கட் பாக்கெட்டுகள், தண்ணீர் பாக்கெட்டுகளை ஆய்வு மேற்கொண்டவர் வருகின்ற பக்தர்கள் சிரமமின்றி தரிசனம் செய்ய அமைக்கப்பட்டுள்ள க்யூ வரிசைகளையும் ஆய்வு செய்தார்.

சிறப்பு ரயில் மற்றும் பேருந்து சேவைகள்

இதற்கிடையில் திருவண்ணாமலையில் நடைபெறவுள்ள சித்ரா பௌர்ணமி கிரிவலத்தை முன்னிட்டு, அதிகாரிகள் விரிவான போக்குவரத்துத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர். வரும் நாட்களில் சுமார் 25 லட்சம் பக்தர்கள் இக்கோவில் நகரத்திற்கு வருகை தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தக் கூட்ட நெரிசலைக் கையாளும் வகையில், தெற்கு ரயில்வேயும் தமிழகப் போக்குவரத்துத் துறையும் ஏப்ரல் 30 முதல் மே 2 வரை சிறப்பு ரயில் மற்றும் பேருந்து சேவைகளை அறிவித்துள்ளன.

விழுப்புரம் - திருவண்ணாமலை வழித்தடத்தில் கூடுதல் முன்பதிவற்ற ரயில் சேவைகள் இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது. 
இந்த மூன்று நாட்களிலும், விழுப்புரத்திலிருந்து காலை 10 மணிக்கும் இரவு 9.15 மணிக்கும் சிறப்பு ரயில்கள் புறப்பட்டு, அதே நாளில் திருவண்ணாமலையைச் சென்றடையும். திருவண்ணாமலையிலிருந்து விழுப்புரத்திற்குத் திரும்பும் ரயில்கள் பிற்பகல் 12.15 மணிக்குக் கிளம்பும்.

இரவு நேரப் பயணங்களுக்கான தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், அதிகாலை நேரங்களில் கூடுதல் MEMU ரயில் சேவைகளும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. திருவண்ணாமலை - விழுப்புரம் இடையிலான சிறப்பு MEMU ரயில்கள், மே 1, 2 மற்றும் 3 ஆகிய தேதிகளில் அதிகாலை 2 மணிக்குப் புறப்பட்டு, காலை 4 மணிக்கு விழுப்புரத்தைச் சென்றடையும்.

வடக்குப் பகுதி வழியாகப் பயணிக்கும் பயணிகளுக்காக, விழுப்புரம் - காட்பாடி இடையிலான கூடுதல் MEMU ரயில் சேவைகள் ஏப்ரல் 30 முதல் மே 2 வரை இரவு 10.40 மணிக்குக் கிளம்பி, நள்ளிரவுக்குப் பிறகு காட்பாடியைச் சென்றடையும். காட்பாடியிலிருந்து விழுப்புரத்திற்குத் திரும்பும் ரயில்கள் மே 1, 2 மற்றும் 3 ஆகிய தேதிகளில் அதிகாலை 2.05 மணிக்கு இயக்கப்படும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

