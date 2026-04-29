திருவண்ணாமலை சித்ரா பௌர்ணமி 2026: கிரிவல நேரம் மற்றும் முன்னேற்பாடுகள் முழு விவரம்

ஆன்மீகச் சிறப்பு மிக்க திருவண்ணாமலையில், இந்த ஆண்டு சித்ரா பௌர்ணமி விழா மிகப்பிரம்மாண்டமாக நடைபெற உள்ளது. வருகிற ஏப்ரல் 30 மற்றும் மே 1 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவுள்ள இந்த விழாவில், தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி அண்டை மாநிலங்களான ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா, தெலுங்கானா மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் சுமார் 40 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 29, 2026, 01:32 PM IST
Chitra Pournami in Tiruvannamalai : நினைத்தாலே முக்தி தரும் தலம், பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி தலம் என ஆன்மீகச் சிறப்பு மிக்க திருவண்ணாமலையில், இந்த ஆண்டு சித்ரா பௌர்ணமி விழா மிகப்பிரம்மாண்டமாக நடைபெற உள்ளது. வருகிற ஏப்ரல் 30 மற்றும் மே 1 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவுள்ள இந்த விழாவில், தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி அண்டை மாநிலங்களான ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா, தெலுங்கானா மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் சுமார் 40 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு மாதமும் பௌர்ணமி வந்தாலும், சித்திரை மாதத்தில் வரும் பௌர்ணமிக்கு தனிச்சிறப்பு உண்டு. திருவண்ணாமலையில் சித்ரா பௌர்ணமி அன்று கிரிவலம் வருவது பின்வரும் காரணங்களுக்காகப் போற்றப்படுகிறது. சித்ரா பௌர்ணமி அன்று 14 கிலோ மீட்டர் மலைப்பாதையைச் சுற்றி கிரிவலம் வந்தால், அந்த ஆண்டு முழுவதும் வரும் 12 பௌர்ணமிகளிலும் கிரிவலம் வந்ததற்கான முழுப் பலனும் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம்.

இந்நாளில் அரூபமாக வாழும் சித்தர்களும், மகான்களும் பக்தர்களுடன் இணைந்து கிரிவலம் வருவதாக நம்பப்படுகிறது. இதனால் பக்தர்களின் வேண்டுதல்கள் விரைந்து நிறைவேறும் என்பது நம்பிக்கை.

அண்ணாமலையார் கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளபடி, இந்த ஆண்டு கிரிவலம் வர உகந்த நேரங்கள் பின்வருமாறு:

  1. தொடக்கம்: ஏப்ரல் 30 (வியாழக்கிழமை) இரவு 9:52 மணி.
  2. நிறைவு: மே 1 (வெள்ளிக்கிழமை) இரவு 11:58 மணி.

இந்த கால இடைவெளியில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கிரிவலப் பாதையில் சங்கமிப்பார்கள் என்பதால், மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் கோவில் நிர்வாகம் ஒருங்கிணைந்து போர்க்கால அடிப்படையில் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன.

லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஒரே நேரத்தில் கூடுவதால், அவர்களுக்குத் தேவையான அடிப்படைத் தேவைகளை உறுதி செய்ய திருவண்ணாமலை மாநகராட்சி தீவிரமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது.

மாநகரின் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க, நகருக்கு வெளியே 9 முக்கிய சாலைகளிலும் 16 தற்காலிக பேருந்து நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கிருந்து பக்தர்கள் எளிதாகக் கோவில் மற்றும் கிரிவலப் பாதையை அடைய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தற்காலிக பேருந்து நிலையங்களில் குடிநீர் மற்றும் கழிப்பறை வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

வெளி மாநிலங்கள் மற்றும் வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து கார், வேன் போன்ற சொந்த வாகனங்களில் வரும் பக்தர்களுக்காக, புறவழிச்சாலைகளை ஒட்டி 50-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வாகன நிறுத்துமிடங்கள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் நகருக்குள் ஏற்படும் நெரிசல் தவிர்க்கப்படும்.

14 கிலோ மீட்டர் நீளமுள்ள கிரிவலப் பாதை முழுவதும் ஆங்காங்கே சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. நடமாடும் கழிப்பறைகள் மற்றும் நிரந்தர கழிப்பிடங்கள் தூய்மையாகப் பராமரிக்கப்பட ஊழியர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். கோடை வெயிலின் தாக்கத்தைக் குறைக்க முக்கிய இடங்களில் நிழல் பந்தல்கள் அமைக்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

பக்தர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யக் காவல்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் நவீனத் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி வருகின்றன.

கிரிவலப் பாதை மற்றும் மாநகரின் முக்கிய சந்திப்புகளில் நூற்றுக்கணக்கான சிசிடிவி (CCTV) கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு, தற்காலிகக் கட்டுப்பாட்டு அறையிலிருந்து கண்காணிக்கப்பட உள்ளன.

பக்தர்கள் ஏதேனும் உதவி தேவையெனில் அணுகும் வகையில் கிரிவலப் பாதையில் ஆங்காங்கே உதவி மையங்கள் மே ஐ ஹெல்ப் யூ (May I Help You) பூத்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இரவு நேரக் கிரிவலத்தின் போது போதிய வெளிச்சம் இருப்பதை உறுதி செய்ய உயர்மின் கோபுர விளக்குகள் மற்றும் கூடுதல் மின் விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

பக்தர்கள் சிரமமின்றி நடந்து செல்ல ஏதுவாக, நடைபாதையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகள் மற்றும் கடைகள் அப்புறப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

மாவட்ட நிர்வாகம், மாநகராட்சி மற்றும் கோவில் நிர்வாகம் இணைந்து பக்தர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் செய்து வருகின்றன. பக்தர்கள் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டைத் தவிர்க்கவும், கிரிவலப் பாதையின் தூய்மையைப் பேணவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த ஆண்டு சித்ரா பௌர்ணமி, பக்தர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் மனநிறைவான ஆன்மீகப் பயணமாக அமையும் வகையில் அனைத்துத் துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றன. 40 லட்சம் பக்தர்கள் வருகை தர வாய்ப்புள்ளதால், முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு பயணத்தை மேற்கொள்ளுமாறு ஆன்மீக அன்பர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

