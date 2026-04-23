யார் அந்த நபர்? எதற்காக EVM-ஐ உடைத்தார்? திருவண்ணாமலை தேர்தல் களத்தில் திக் திக் நிமிடங்கள்!

Tiruvannamalai EVM Broken News கலசப்பாக்கம் கீழ்பாலூர் வாக்குச்சாவடியில் முகவர் ஒருவரால் EVM இயந்திரம் உடைக்கப்பட்டது. இதனால் 1.5 மணி நேரம் வாக்குப்பதிவு பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், புதிய இயந்திரம் பொருத்தப்பட்டு மீண்டும் தேர்தல் தொடங்கியது. சம்பந்தப்பட்ட நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 23, 2026, 03:04 PM IST

EVM Broken In Tiruvannamalai: தமிழகத்தில் இன்று காலை முதலே விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வரும் நிலையில், திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்த ஒரு அசம்பாவிதம் தேர்தல் களத்தில் பெரும் பதற்றத்தை உருவாக்கியுள்ளது. கலசப்பாக்கம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட வாக்குச்சாவடியில், வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் (EVM) பொதுமக்களின் கண் முன்னே உடைக்கப்பட்ட சம்பவம் ஜனநாயக ஆர்வலர்களிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் உடைப்பு சம்பவம் நடந்தது எப்படி?

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கலசப்பாக்கம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட கீழ்பாலூர் கிராமத்தில் உள்ள வாக்குச்சாவடி எண் 193-ல் இன்று காலை 7 மணி முதல் வாக்குப்பதிவு சுமூகமாகத் தொடங்கியது. மக்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று தங்கள் ஜனநாயக கடமையை ஆற்றி வந்தனர்.

சுமார் 9 மணி அளவில், அங்கு பணியில் இருந்த அரசியல் கட்சி முகவர் (Agent) ஒருவர், திடீரென ஆக்ரோஷமாகச் செயல்பட்டு அங்கிருந்த வாக்குப்பதிவு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரத்தை (Control Unit) தூக்கி கீழே போட்டு உடைத்தார். சற்றும் எதிர்பாராத இந்த செயலால் அங்கிருந்த வாக்காளர்களும், தேர்தல் அதிகாரிகளும் அதிர்ச்சியில் உறைந்தனர். பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் உடனடியாக தலையிட்டு அந்த நபரை அப்புறப்படுத்தினர்.

தடைப்பட்ட வாக்குப்பதிவு

இயந்திரம் உடைக்கப்பட்டதை அடுத்து, அந்த வாக்குச்சாவடியில் உடனடியாக வாக்குப்பதிவு நிறுத்தப்பட்டது. சுமார் ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மக்கள் வாக்களிக்க முடியாமல் காத்திருக்கும் சூழல் உருவானது. பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் (BEL) ஊழியர்கள் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டனர். உடைக்கப்பட்ட இயந்திரத்தை ஆய்வு செய்த அவர்கள், அதை மீண்டும் பயன்படுத்த முடியாது எனத் தெரிவித்தனர்.

பதிவான வாக்குகள் என்ன ஆகும்? என்ற கேள்வி அனைவரின் மனதில் எழுந்த நிலையல், இயந்திரம் உடைக்கப்படுவதற்கு முன்பு வரை அங்கு சுமார் 208 வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன. அந்த வாக்குகள் அனைத்தும் VVPAT இயந்திரத்தில் பாதுகாப்பாக இருப்பதை அதிகாரிகள் உறுதி செய்தனர். மாவட்ட நிர்வாகத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி, மாற்று வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் கொண்டு வரப்பட்டு, காலை 10:20 மணி அளவில் மீண்டும் வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாகத் தொடங்கியது.

மாவட்ட ஆட்சியர் அதிரடி ஆய்வு

வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தை அடித்து நொறுக்கிய சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்ததும், திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி உடனடியாக அந்த வாக்குச்சாவடிக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு நடத்தினர்.

வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தை உடைத்த நபரை காவல்துறையினர் உடனடியாக கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அவர் எதற்காக இந்தச் செயலில் ஈடுபட்டார் என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

ஆய்வின் போது, குறிப்பிட்ட ஒரு அரசியல் கட்சியைச் சேர்ந்த 2 முதல் 3 நபர்கள் உரிய அனுமதியின்றி வாக்குச்சாவடிக்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அவர்களின் அடையாள அட்டைகளைச் சரிபார்த்த மாவட்ட ஆட்சியர், தேவையில்லாமல் அங்கிருந்த நபர்களை உடனடியாக வெளியேற்ற உத்தரவிட்டார்.

பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு

இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, கீழ்பாலூர் வாக்குச்சாவடி பகுதியில் பதற்றம் நிலவுவதால், கூடுதல் காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் நடைபெறாமல் தடுக்கவும், வாக்காளர்கள் அச்சமின்றி வந்து வாக்களிக்கவும் தீவிர கண்காணிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

ஜனநாயகத்தின் மிக முக்கியமான அங்கமான வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் உடைக்கப்பட்ட சம்பவம், திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. எனினும் தேர்தல் அதிகாரிகள் துரிதமாகச் செயல்பட்டு மீண்டும் வாக்குப்பதிவைத் தொடங்கியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வாக்குச்சாவடிகளில் அமைதி காக்கவும், விதிமீறல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தேர்தல் ஆணையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

TiruvannamalaiEVM Broken KalasapakkamTamil Nadu election 2026TN Assembly ElectionElection Vandalism

