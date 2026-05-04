தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருவண்ணாமலை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருவண்ணாமலை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருவண்ணாமலை, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 63வது தொகுதியாகும். உலகப் புகழ்பெற்ற அருணாசலேஸ்வரர் கோயில் இத்தொகுதியில் தான் அமைந்துள்ளது. இது சிவபெருமானின் பஞ்சபூத தலங்களில் அக்னி தலமாகப் போற்றப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பௌர்ணமி அன்றும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் இங்கு கிரிவலம் வருவது வழக்கம். இத்தொகுதியில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் வன்னியர் சமுதாயத்தினர் கணிசமான அளவில் உள்ளனர்.
திருவண்ணாமலை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் திருவண்ணாமலை தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
திருவண்ணாமலை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): ஈ. வ. வேலு
பாரதிய ஜனதா கட்சி (BJP): சி. ஏழுமலை
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): எஸ். விக்னேஷ்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): அருள் ஆறுமுகம்
திருவண்ணாமலை தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 278405
ஆண் வாக்காளர்கள்: 134661
பெண் வாக்காளர்கள்: 143703
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 41
திருவண்ணாமலை தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 88.98% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
திருவண்ணாமலை சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: எ.வ.வேலு - 137,876 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எஸ். தங்கவேல் (பாரதிய ஜனதா கட்சி) - 43,203 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: ஜெ. கமலக்கண்ணன் - 13,995 வாக்குகள்
மக்கள் நீதி மய்யம்: அருள் - 6,246 வாக்குகள்
திருவண்ணாமலை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சோளிங்கர் தொகுதியில் 72.16% வாக்குகள் பதிவாகின.
