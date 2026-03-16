  • திருவண்ணாமலை கோவிலுக்கு செல்லும் பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்

திருவண்ணாமலை கோவிலுக்கு செல்லும் பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்

Free AC Bus Service Launched For Devotees in Tiruvannamalai: திருவண்ணாமலை கோவில் செல்லும் பக்தர்களுக்கு இலவச ஏசி பேருந்து சேவையை கோவில் நிவாகம் தொடங்கி உள்ளது. இது தொடர்பான கூடுதலை தகவலை கீழே காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 16, 2026, 03:38 PM IST
திருவண்ணாமலை கோயில்

திருவண்ணாமலையார் கோயில் என்று அழைப்படும் அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில், பழமையான மற்றும் மிகவும் பிரபலமான கோயிலாகும். இந்த கோவில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த சிவபெருமானின் கோவில்களில் ஒன்றாகும். ஐந்து பஞ்ச பூத தலங்களில் இந்தக் கோயில் ஒன்றாகும். அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் நெருப்பை (அக்னி) குறிக்கிறது. இந்த கோவிலுக்கு தினம்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர்.

இந்தக் கோயில் அண்ணாமலை மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளது, மேலும் இந்த தலத்தில் இருக்கும் மலை எல்லா யுகங்களிலும் அழியாமல் இருப்பதாகவும், இம்மலையானது சிவபெருமானே என்றும் நம்பப்படுகிறது. இதனால் இந்த மலையை பக்தர்கள் வலம் வந்து தங்களின் கிரிவலத்தை மேற்கொள்கிறார்கள்.

கோவில் நிர்வாகம் சிறப்பு ஏற்பாடு

திருப்பதி கோவிலை போலவே இங்கும் பக்தர்களின் வருகை அதிகமாக இருப்பதால், அவர்களின் வசதிக்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறது திருவண்ணாமலை கோவில் தேவஸ்தானம். அதன்படி ஒரு பகுதியாக தற்போது கோவில் நிர்வாகம் சிறப்பு ஏற்பாடு ஒன்றை பக்தர்களுக்காக அறிமுகம் செய்துள்ளது.

இலவச குளிர்சாதனப் பேருந்து

இந்நிலையில் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலுக்கு வருகை தரும் பக்தர்களின் வசதிக்காக கோயில் நிர்வாகம் சார்பில், இலவச குளிர்சாதனப் பேருந்து (Fee AC Bus Service) சேவை தற்போது தொடங்கப்பட்டுள்ளது. கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் ஆட்டோக்கள் மூலம் வருகை தருகின்றனர். ஆனால் இதற்காக வசூலிக்கப்படும் கட்டணம் அதிகமாக வசூலிக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் இது தொடர்பாக பல்வேறு புகார்களும் தொடர்ந்து வைக்கப்பட்டு வந்தது. தற்போது புகாரை முதன்மையாக எடுத்துக் கொண்ட கோவில் நிர்வாகம், சுமார் 2 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அஇது ஏசி பேருந்துகள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்துள்ளது.

கிரிவலப் பாதையில் இயக்கப்படும்

திருவண்ணாமலை மத்திய மற்றும் புதிய பேருந்து நிலையங்களில் இருந்து அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் வரை, இந்த பேருந்து சேவை தற்போது தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி இந்த பேருந்துவானது மூத்த குடிமக்கள், சிறுவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் கிரிவலம் செல்வதற்கு 14 கிலோமீட்டர் கிரிவலப் பாதையில் இயக்கப்பட உள்ளன. 

இந்த பேருந்து சேர்வையானது, காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை சுழற்சி முறையில் இயக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி இந்த பேருந்து சேவை முற்றிலும் இலவச பேருந்து என்பதால், வயதானவர்கள், மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். 

அருணாசலம் கோவில் தரிசன நேரம்

காலை 5:00 மணி கோயில் திறப்பு மற்றும் அதிகாலை தரிசனம்
காலை 5:00 - மதியம் 12:00 மணி காலை தரிசனம்
மதியம் 12:00 - 5:00 மணி கோயில் இடைவேளை / பராமரிப்பு
மாலை 5:00 - 9:30 மணி மாலை தரிசனம் மற்றும் சிறப்பு பூஜைகள்

அருணாசலம் கோவில் தரிசன டிக்கெட் மற்றும் கட்டணம்

  1. பொது தரிசனம் (General Darshan) - இலவசம்
  2. சிறப்பு நுழைவு தரிசனம் (Special Entry Darshan) - ரூபாய் 50
  3. விரைவுப் பாதை தரிசனம் (Fast Track Darshan) - ரூபாய் 100
  4. விஐபி தரிசனம் (VIP Darshan) - ரூபாய் 200
  5. வெள்ளித் தரிசனம் (Silver Darshan) - ரூபாய் 500
  6. தங்கத் தரிசனம் (Gold Darshan) - ரூபாய் 1000
  7. பிளாட்டினம் தரிசனம் (Platinum Darshan) - ரூபாய் 2000
  8. வைரத் தரிசனம் (Diamond Darshan) - ரூபாய் 5000

நீண்ட வரிசைகளைத் தவிர்க்க, விஐபி, தங்கம், பிளாட்டினம் மற்றும் வைர தரிசனத்திற்கு ஆன்லைன் முன்பதிவு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் பதிவு செய்வது எப்படி

  1. அதிகாரப்பூர்வ கோயில் போர்ட்டலைப் பார்வையிடவும்: annamalaiyar.hrce.tn.gov.in.
  2. முகப்புப் பக்கத்தில், கோயில் முன்பதிவு சேவை என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
  3. கோயில் சேவைக்குச் சென்று சிறப்பு தரிசனத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
  4. காலெண்டரிலிருந்து உங்களுக்கு விருப்பமான தரிசன தேதி மற்றும் நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து முன்பதிவு என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
  5. உங்கள் பெயர், வயது, முகவரி, பாலினம் மற்றும் கேப்ட்சா குறியீட்டை துல்லியமாக உள்ளிடவும்.
  6. டெபிட் கார்டு, நெட் பேங்கிங் அல்லது UPI (சிறப்பு நுழைவு தரிசனத்திற்கு ₹50) மூலம் கட்டணத்தை முடிக்கவும்.
  7. உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணில் உங்கள் மின் டிக்கெட்டைப் பெறுங்கள்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

