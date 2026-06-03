/கிரிவலப் பாதையில் இளம்பெண்ணுக்கு பாலியல் தொந்தரவு - காதலன் மற்றும் நண்பர்களின் அநாகரிக செயல்.!

Tiruvannamalai Women assault News: திருவண்ணாமலையில் பௌர்ணமி கிரிவலம் மேற்கொண்டுவிட்டு காதலனை சந்திக்கச் சென்ற இளம்பெண்ணுக்கு காதலன் உட்பட அவரது நண்பர்கள் பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்துள்ளனர். பட்டப்பகலில் காதலனை நம்பிச் சென்ற இளம்பெண்ணுக்கு நடந்த இந்த கொடுமை திருவண்ணாமலையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அண்ணாமலையார் கோவில் உலகப் புகழ்பெற்ற கோவில் ஆகும். இந்த கோவிலில் மாதந்தோறும் பௌர்ணமி தினத்தன்று லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்து 14 கிலோ மீட்டர் தூரம் கொண்ட மலையை சுற்றி கிரிவலம் வந்து அண்ணாமலையாரை தரிசித்துவிட்டு செல்கின்றனர். கார்த்திக்கை தீபத் திருநாளன்று பல லட்சக்கணக்கிலான பக்தர்கள் கோவிலுக்கு வருகை புரிந்து கிரிவலம் மேற்கொண்டு தீப தரிசனத்தை பார்த்துவிட்டுச் செல்வர்.
அந்தவகையில், திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கிரிவலப் பாதைக்கு அருகாமை கிராமமான வேல்நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த 23 வயதான இளம்பெண் ஒருவர் தனியாக திருவண்ணாமலைக்கு கடந்த மே 31-ம் தேதி கிரிவலம் மேற்கொள்வதற்காக வருகை புரிந்துள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து கிரிவலம் முடித்துவிட்டு தனது காதலனை சந்திப்பதற்காக அவரை போன் செய்து வரவழைத்துள்ளார்.
அப்போது அந்த பெண்ணை அவரது காதலன் அடி அண்ணாமலை ஏரிக்கரை பகுதிக்கு வரச்சொல்லியுள்ளார். அவர் சொன்ன பகுதிக்கு தனியாக சென்ற அந்த பெண் நீண்ட நேரமாக காத்திருந்தார். அதன்பிறகு ஏரிக்கரை பகுதிக்கு வந்த அந்த பெண்ணின் காதலன் அவரை சந்தித்து பேசியுள்ளார்.
காதலனை சந்தித்து பேசிக் கொண்டிருந்த வேளையில் அவரது நண்பர்கள் அந்த இளம்பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனை தனது காதலனிடம் கூறவே அவரும் அதே போல அநாகரிக செயலில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அந்த பெண் காதலனிடம் இது குறித்து முறையிட்டுள்ளார்.
அதற்கு அவர் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கொள் என்று கூறியதாக கூறப்படுகிறது. பாலியல் சீண்டைலில் ஈடுபட்டதுடன், அந்த இளம்பெண் காதில் அணிந்திருந்த 2 கிராம் தங்கக் கம்மலை பறித்துக் கொண்டு அங்கிருந்து காதலன் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் தப்பிச் சென்றுள்ளனர்.
காதலனை நம்பி சந்திக்க போன இடத்தில் தனக்கு நேர்ந்த கொடுமைகளை பற்றி போலீஸில் கூறிய அந்த பெண், தன்னிடம் இருந்த தங்க கம்மலையும் பறித்துவிட்டு சென்றதாக தெரிவித்துள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து போலீஸார் அந்த பெண்ணிடம் விசாரணை செய்ததில், தான் திருவண்ணாமலை கிரிவலப் பாதைக்கு அருகாமையில் இருக்கும் வேல்நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் என்றும், தற்போது சென்னையில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருவதாகவும், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தினம் பௌர்ணமி என்பதால் கிரிவலம் மேற்கொண்டுவிட்டு தன்னுடைய காதலனை சந்தித்துவிட்டு செல்லலாம் என்று வந்திருந்ததாகவும் தெரிவித்தார்.
மேலும், அவர் கொடுத்த புகாரின் பேரில் இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபர்களில் ஒருவரான ஆடையூர் பகுதியைச் சேர்ந்த வாசுதேவன் என்பவர் போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு கூட்டாளிகள் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய 8 பேரையும் போலீஸார் கைது செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.