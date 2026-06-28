Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /பெண்களின் நிர்வாண வீடியோ.. திருவண்ணாமலை கிரிவலத்தில் ஷாக் சம்பவம்.. சிக்கிய 8 பேர்!

பெண்களின் நிர்வாண வீடியோ.. திருவண்ணாமலை கிரிவலத்தில் ஷாக் சம்பவம்.. சிக்கிய 8 பேர்!

Tiruvannamalai Crime News: திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் சென்ற பெண்களை கடத்திச் சென்று நிர்வாணமாக வீடியோ எடுத்து  பணம் கேட்டு மிரட்டிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக எட்டு பேர் கொண்ட கும்பல் மீது குண்டா சட்டம் பாய்ந்ததுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 28, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:19 AM IST
பெண்களின் நிர்வாண வீடியோ.. திருவண்ணாமலை கிரிவலத்தில் ஷாக் சம்பவம்.. சிக்கிய 8 பேர்!
Image Credit: Tiruvannamalai Crime NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஜூலையில் சுக்கிர திசை ஆரம்பம்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்
Shukra Peyarchi52 min ago
2
Kavya Maran1 hr ago
3
Live News1 hr ago
4
Trichy News2 hrs ago
5
BCM Reservation2 hrs ago