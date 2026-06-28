/பெண்களின் நிர்வாண வீடியோ.. திருவண்ணாமலை கிரிவலத்தில் ஷாக் சம்பவம்.. சிக்கிய 8 பேர்!

Tiruvannamalai Crime News: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள அருணாசலேஸ்வரர் கோயில் உலக பிரசித்தி பெற்றது. இந்த கோயிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, விசேஷ தினங்கள், விடுமுறை நாட்களில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதும்.
குறிப்பாக, பௌர்ணமி கிரிவலத்தில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கிரிவலம் மேற்கொள்வார்கள்.
மலையை சுற்றி சுமார் 14 கி.மீ தூரம் பக்தர்கள் கால்நடையாக சென்று சிவபெருமானை வழிபடுவார்கள். பௌர்ணமி நாட்களில் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்கள் மட்டுமின்றி, பிற மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் திருவண்ணாமலைக்கு வருகை தருகின்றனர். இந்த நிலையில் கிரிவலம் சென்ற பெண்களுக்கு அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் நடந்துள்ளது.
திருவண்ணாமலை கிரிவலத்திற்கு கடந்த மாதம் 30 மற்றும் 31 ஆகிய தேதிகளில் தர்மபுரி மாவட்டத்திலிருந்தும், திருவண்ணாமலை பகுதியைச் சேர்ந்த இளம் பெண்கள் கிரிவலம் முடித்த நிலையில் அய்யம்பாளையம் ஏரிக்கரை பகுதியில் தனியாக சென்றனர். அப்போது அதே பகுதியில் மது அறிந்து கொண்டிருந்த நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் அந்த அந்தப் பெண்ணிடம் பாலியல் சில்மிஷத்தில் ஈடுபட்டடனர்.
மேலும், நான்கு நண்பர்கள் 9 பேரை அழைத்து வந்து பெண்களை நிர்வாணமாக வீடியோ எடுத்து மிரட்டி பணம் மற்றும் செல்போன்களை பறித்துக் கொண்டு தாங்கள் எப்போது பணம் கேட்டாலும் தர வேண்டும் என்றும் இல்லையென்றால் வீடியோவை வெளியிடுவோம் என மிரட்டல் விடுத்து சென்றனர்.
இந்நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட பெண் திருவண்ணாமலை நகர காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். இந்த புகாரின் பேரில் விசாரணை நடத்திய திருவண்ணாமலை நகர காவல் நிலைய போலீசார் விசாரணை செய்ததில் அந்த கும்பலிடம் 23 பெண்களை நிர்வாணப்படுத்தி மிரட்டியது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இதை அடுத்து 10 பேர் கொண்ட கும்பலை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். அதில் ஒருவர் மைனர் என்பதால் அவர் சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளிக்கு அனுப்பப்பட்டார். மேலும் 8 பேர் கொண்ட கும்பல் கைது செய்யப்பட்டு வேலூர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
பாலியல் சில்மிஷத்தில் ஈடுபட்ட ஆடையூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த வாசு (எ) வாசுதேவன், பெரியபாலியப்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஆகாஷ்,அஸ்வநாதசுரனை கிராமத்தைச் சேர்ந்த அப்பு, லேலே (எ) ஹரிகரன், ஷர்மா சேந்தமங்கலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த அருண்குமார், திருவண்ணாமலை பாவாஜி நகரை சேர்ந்த சிவ கணேசன் (எ) சூர்யா, விண்ணவன் ஊர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த துரை என்கிற அருள்பாண்டியன் ஆகியோர் தற்பொழுது குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த சம்பவம் கிரிவலம் செல்லும் பெண்கள் இடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பெண்களுக்கு எதிராக வன்முறை, கொலை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. இதனை தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும், குற்றச் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அரங்கேறி வருகிறது. இதனால், தமிழகத்தில் சட்ட ஒழுங்கு சரியில்லாததாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டி வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.