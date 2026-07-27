/திருவண்ணாமலை முக்கிய அறிவிப்பு: இடுக்குப்பிள்ளையார் கோயிலில் ‘இவர்களுக்கு’ அனுமதியில்லை!

Tiruvannamalai Idukku Pillayar : தமிழ்நாட்டின் பிரசித்தி பெற்ற கோயில்களில் முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது, திருவண்ணாமை. இங்கிருக்கும் அண்ணாமலையார் கோவிலில், தினந்தோறும் பல ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து தரிசனம் செய்வது வழக்கம். அதிலும் குறிப்பாக, பெளர்ணமி நாளில் கிரிவலப்பாதையை வலம் வந்து, அந்த பாதையில் இருக்கும் கோயில்களில் சாமி தரிசனம் செய்து பின்னர் அண்ணாமலையாரை தரிசனம் செய்வர். அப்படி, இடுக்குப்பிள்ளையார் கோயிலுக்கு சென்ற ஒரு பக்தருக்கு எழுந்த நிலை குறித்து தற்போது தமிழகமே பேசி வருகிறது.
திருவண்ணாமலை கிரிவலப்பாதையில் உள்ள இடுக்கு பிள்ளையார் கோயிலில் தரிசனம் செய்யும் போது, கோவில் இடுக்கில் சிக்கிய ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்த பக்தர் ஒருவர் உயிரிழந்தார். உயிரிழந்த இந்த நபரின் பெயர் மணிக்குமார். ஜுலை 25ஆம் தேதி சாமி தரிசனம் செய்ய வந்த நபர் ஒருவர், இடுக்கில் சிக்கியதும் உடன் இருந்தவர்கள் அவரை கஷ்டப்பட்டு மீட்டிருக்கின்றனர். பின்னர், மயக்கமடைந்த நிலையில் அவரை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றிருக்கின்றனர். ஆனால், மணிக்குமாரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
அந்த பக்தர் சிக்கிக்கொண்டது போலவே, அதற்கு அடுத்த நாளே அதே இடுக்குப்பிள்ளையார் கோயிலில் இன்னொரு சம்பவமும் நடந்தது. பெண் ஒருவர், அடுக்குப்பிள்ளையார் கோயிலில் அதே இடுக்கில் சிக்கிக்கொண்டார். அவரை சக பக்தர்கள் சிரமப்பட்டு மீட்டுள்ளனர். இதனையடுத்து உடல்நலப்பிரச்சனை உள்ளவர்கள் இடுக்கில் நுழைந்து செல்ல வேண்டாம் என்றும், உடல் உள்ளே நுழைய கஷ்டமாக இருக்கும் நபர்கள் செல்ல வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டனர்.
இடுக்குப்பிள்ளையார் கோயிலில், தொடர்ந்து பக்தர்கள் சிக்கிக்கொண்ட இரண்டு சம்பவங்கள் நடந்ததையடுத்து கோயில் நிர்வாகம் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறையை கொண்டு வந்துள்ளது. இங்கிருக்கும் பதாகையில், “பக்தர்கள் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு கருதி இத்திருக்கோயிலின் உபகோயிலான அருள்மிகு இடுக்குப்பிள்ளையார் திருக்கோயிலின் வாயில் மிகக்குறுகலாக இருப்பதால் உடல் பருமன் உள்ளவர்கள் உடல் நலக்குறைவு உள்ளவர்கள் மற்றும் வயதானவர்கள் உள்ளே செல்ல அனுமதியில்லை” என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
திங்கள் முதல் வெள்ளிவரை இருக்கும் சாதாரண நாட்களில் கூட்ட நெரிசல் குறைவாக இருக்கும். அதே போல அதிகாலை 5.30 மணி முதல் காலை 8 மணிக்குள் கூட்டம் குறைவாக இருக்கும். அதே போல, இரவு 7 மணிக்கு மேல் செல்வது அமைதியான முறையில் சாமி தரிசனம் செய்ய உதவியாக இருக்கும்.