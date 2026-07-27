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திருவண்ணாமலை முக்கிய அறிவிப்பு: இடுக்குப்பிள்ளையார் கோயிலில் ‘இவர்களுக்கு’ அனுமதியில்லை!

Tiruvannamalai Idukku Pillayar : திருவண்ணாமலை கிரிவலப்பாதையில் உள்ள இடுக்கு பிள்ளையார் கேயிலுக்குள் செல்ல, ஒரு சிலருக்கு இனி அனுமதி இல்லை. அவர்கள் யார் என்பதையும் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 27, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:02 PM IST
திருவண்ணாமலை முக்கிய அறிவிப்பு: இடுக்குப்பிள்ளையார் கோயிலில் ‘இவர்களுக்கு’ அனுமதியில்லை!
Image Credit: Tiruvannamalai Idukku Pillayar | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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