பக்தர்களின் வசதிக்காக திருவண்ணாமலை கார்த்திகை மகா தீபத் திருவிழா சிறப்பு பேருந்துகள்!

Tiruvannamalai Maha Deepam Bus Booking: திருவண்ணாமலையில் டிசம்பர் 3 அன்று நடைபெற உள்ள கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவிற்காக தமிழகம் முழுவதும் இருந்து 4,764 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன என போக்குவரத்து துறை அறிவித்துள்ளது. கார்த்திகை தீபத் திருவிழா சிறப்பு பேருந்துகள் எங்கிருந்து இயக்கப்படுகிறது?, எத்தனை நாட்கள் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும்?, தற்காலிக பேருந்து நிலையங்கள் எத்தனை அமைக்கப்படும்?, போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபத் திருவிழா:
திருவண்ணாமலை அருள்மிகு அருணாசலேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் நடைபெறும் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா, உலகப் புகழ்பெற்ற விழாக்களில் ஒன்றாகும். இது பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாக விளங்கும் திருவண்ணாமலையில், சிவன் நெருப்பின் ரூபமாக (ஜோதிப் பிழம்பாக) காட்சி தந்த நிகழ்வை நினைவுபடுத்தும் விதமாக கொண்டாடப்படுகிறது.
திருவண்ணாமலை கார்த்திகை மகா தீபத் திருவிழாவின் முக்கிய அம்சங்கள்:
அண்ணாமலையார் திருக்கோவிலுக்குப் பின் உள்ள 2,668 அடி உயரமுள்ள அண்ணாமலை உச்சியில் மிகப் பிரமாண்டமான தீபம் ஏற்றப்படும். ஐதீகம்: சிவனே அக்னி ரூபமாக, அடி முடி காண முடியாத ஜோதிப் பிழம்பாக காட்சியளித்த தத்துவத்தை உணர்த்தும் நிகழ்வே இந்த மகா தீபம். இந்த ஜோதியைக் காண லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் மலையைச் சுற்றியும், கிரிவலப் பாதையிலும் திரள்வர்.
திருவண்ணாமலை கார்த்திகை மகா தீபம் எத்தனை நாட்கள் எரியும்?
இந்த மகா தீபம் சுமார் 11 நாட்கள் தொடர்ந்து எரியும். மகா தீபம் ஏற்றப்படுவதற்கு முன்னதாக, அதே நாளில் அதிகாலை 4 மணியளவில் திருக்கோவிலின் கருவறைக்கு முன்பு பரணி தீபம் ஏற்றப்படும். இதுவே மலை மீது ஏற்றப்படும் மகா தீபத்திற்கான "விதை தீபம்" (Seed Flame) ஆகக் கருதப்படுகிறது.
திருவண்ணாமலை கிரிவலம் சிறப்பு:
தீபத் திருவிழாவின்போது பௌர்ணமி கிரிவலம் (மலை வலம்) செல்வது மிகவும் விசேஷமாகக் கருதப்படுகிறது. இலட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் 14 கிலோமீட்டர் தூரமுள்ள கிரிவலப் பாதையில் வலம் வருவர்.
திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபத் திருவிழா சிறப்பு பேருந்துகள்:
திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை காண வரும் பக்தர்களின் வசதிக்காக தமிழகம் முழுவதும் இருந்து சுமார் 4,764 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன என என போக்குவரத்து துறை தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், 9 தற்காலிக பேருந்து நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டு, தேவைக்கேற்ப பேருந்து வசதி செய்து தரப்படும் எனவும் தமிழக போக்குவரத்து துறை தெரிவித்துள்ளது.
சிறப்பு பேருந்து முன்பதிவு (Online Booking):
பயணிகள் தங்கள் பயணத்தை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு முன்பதிவு செய்ய வசதியாக, தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் இணையதளமான https://www.tnstc.in மற்றும் TNSTC மொபைல் செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
கார்த்திகை தீபத் திருவிழா 2025 முக்கியத் தகவல்கள்:
- கொடியேற்றம் (பிரம்மோற்சவம் ஆரம்பம்): நவம்பர் 24, திங்கட்கிழமை காலை (பொதுவாக காலை 5:30 முதல் 7:00 வரை).
- மகா தேரோட்டம்: டிசம்பர் 01, திங்கட்கிழமை காலை.
- பரணி தீபம் ஏற்றம்: டிசம்பர் 03, புதன்கிழமை, அதிகாலை 4:00 மணி.
- மகா தீபம் ஏற்றம்: டிசம்பர் 03, புதன்கிழமை, மாலை 6:00 மணி.
- தெப்பல் உற்சவம் ஆரம்பம்: டிசம்பர் 04, வியாழக்கிழமை, இரவு.
