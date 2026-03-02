திருவண்ணாமலை கிரிவலம் 2026: மாசி மாத பவுர்ணமி நேரமும், முக்கிய குறிப்புகளும்

Tiruvannamalai Masi Masam Pournami Girivalam: திருவண்ணாமலையார் கோயில் என்று அழைப்படும் அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில், தமிழ்நாட்டின் திருவண்ணாமலையில் உள்ள பழமையான மற்றும் மிகவும் பிரபலமான இந்து கோயில்களில் ஒன்றாகும். இது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த சிவபெருமானின் கோவில்களில் ஒன்றாகும். இயற்கையின் ஐந்து கூறுகளைக் குறிக்கும் ஐந்து பஞ்ச பூத தலங்களில் இந்தக் கோயில் ஒன்றாகும். அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் நெருப்பை (அக்னி) குறிக்கிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும், ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் இந்த கோவிலுக்கு வருகை தருகின்றனர்.
திருவண்ணாமலை கிரிவலம்
இந்தக் கோயில் அண்ணாமலை மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளது, இத்தலத்தில் உள்ள மலை எல்லா யுகங்களிலும் அழியாமல் இருப்பதாகவும், இம்மலையானது சிவபெருமானே என்றும் நம்பப்படுகிறது. இதனால் இம்மலையை வலம் வருதலைக் கடைபிடிக்கின்றனர். இவ்வாறு மலையை வலம் வருதல் கிரிவலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
சிறப்பு வாய்ந்த பவுர்ணமி கிரிவலம்
அருணாசலேஸ்வரர் கோவில் பின்புறம் உள்ள "அண்ணாமலை" என்று பக்தர்களால் அழைக்கப்படும் மலையை சுற்றி உள்ள 14 கிலோ மீட்டர் தொலைவு கொண்ட கிரிவலப்பாதையில் பவுர்ணமி நாட்களில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கிரிவலம் செல்வார்கள். இதில், கார்த்திகை மாதப் பவுர்ணமி மற்றும் சித்திரை மாதப் பவுர்ணமி ஆகிய இரண்டு பவுர்ணமி நாட்களிலும் பல லட்சம் பக்தர்கள் கிரிவலம் செல்வார்கள். அதேபோல் மாதாமாதாம் வரும் பவுர்ணமி நாளிலும் பக்தர்கள் கலந்துக்கொண்டு கிரிவலம் செல்வது வழக்கம்.
மாசி மாத பவுர்ணமி கிரிவலம்
இந்நிலையில் திருவண்ணாமலையில் மாசி மாத பவுர்ணமி கிரிவலம் செல்ல உகந்த நேரத்தை கோவில் நிர்வாகம் தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி நாளை பவுர்ணமி இன்று மாலை 6.29 மணிக்கு தொடங்கி நாளை 3 ஆம் தேதி மாலை 5.52 மணி வரை பவுர்ணமி திதி இருக்கிறது. இதனால் திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் செல்ல லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்துள்ளனர். இதனால் கோவில் நிர்வாகம் சாரப்பில் பக்தர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மேற்கொள்ளும் பணிகள் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் மூலம் நடைபெற்று வருகிறது.
எனவே பக்தர்கள் கிரிவலம் செல்லும்போது பஞ்சாச்சர நாமத்தையோ( நமசிவாய, சிவாயநம) அல்லது திருமுறைகளையோ உச்சரிக்க வேண்டும். கிரிவலம் செல்லும்போது நிதானமாக நடக்க வேண்டும். அதேபோல் மலைவலப்பாதையில் அஷ்டலிங்கங்கள், நந்திகள், 300 க்கும் மேற்பட்ட குலங்கள் உள்ளன.
அஷ்ட லிங்கங்கள்
இந்திரலிங்கம் ( கிழக்கு திசை), கிரிவலத்தில் முதலாவது லிங்கம்
அக்னிலிங்கம் ( தென்கிழக்கு), செங்கம் சாலையில் அமைந்துள்ள இரண்டாவது லிங்கம்.
எமலிங்கம் (தெற்கு) கிரிவலப்பாதையில இராஜகோபுரத்தில் இருந்து 3 வது கி.மீ. தூரத்தில் அமைந்துள்ள மூன்றாவது லிங்கம்.
நிருதி லிங்கம் – (தென்மேற்கு) கிரிவலப்பாதையில் 4 வது லிங்கம்.
வருண லிங்கம் (மேற்கு) இராஜகோபுரத்திலிருந்து 8 வது கி.மீ. அமைந்துள்ள 5 வது லிங்கம்.
வாயுலிங்கம் – (வடமேற்கு) கிரிவலப்பாதையில் ஆறாவது லிங்கம்
குபேர லிங்கம் (வடக்கு) கிரிவலப்பாதையில் 7வதாக அமைந்துள்ள லிங்கம்.
ஈசான்ய லிங்கம் – வடகிழக்கு) எட்டவாது மற்றும் கடைசி லிங்கம்.
மாசி மகம் அன்று நடக்கும் தீர்த்தவாரி
திருவண்ணாமலையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாசி மகம் அன்று தீர்த்தவாரி நடைபெறும். இந்த வைபவம் மிகவும் பிசித்தப் பெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
