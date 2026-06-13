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திருவண்ணாமலை கோயிலில் புது ரூல்ஸ்.. இனி இந்த தரிசனம் ரத்து.. அமைச்சர் முக்கிய அறிவிப்பு!

Tiruvannamalai Temple Darshan: திருவண்ணாமலையில் கோயிலில் விஐபி தரிசனம் முழுமையாக அகற்றப்படும் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார். இதனால், பக்தகர்கள் நிம்மதி பெருமூச்சுவிட்டனர்.  

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 13, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:25 PM IST
திருவண்ணாமலை கோயிலில் புது ரூல்ஸ்.. இனி இந்த தரிசனம் ரத்து.. அமைச்சர் முக்கிய அறிவிப்பு!
Image Credit: Tiruvannamalai Temple Darshan

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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