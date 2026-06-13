/திருவண்ணாமலை கோயிலில் புது ரூல்ஸ்.. இனி இந்த தரிசனம் ரத்து.. அமைச்சர் முக்கிய அறிவிப்பு!

Tiruvannamalai Temple Darshan: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அருணாசலேஸ்வரர் கோயில் தமிழகத்தின் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாக விளங்கும் இந்த கோயிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். தமிழகம் மட்டுமின்றி, நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர்.
குறிப்பாக, பௌர்ணமி, பிரதோஷம் மற்றும் முக்கிய விழா நாட்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிக அளவில் காணப்படும். இதையொட்டி கோயில் நிர்வாகம் சிறப்பு தரிசன ஏற்பாடுகளை செய்து வருகறிது. பொது தரிசனம், கட்டண தரிசனம், மூத்த குடிமக்களுக்கான தரிசனம் ஆகியவற்றை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இந்த நிலையில், திருவண்ணாமலை கோயிலில் தரிசன முறைகள் முற்றிலுமாக மாற்றப்படும்.
இதுகுறித்து அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கூறுகையில், "திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் 50 ஆண்டு காலமாக உள்ள விஐபி தரிசன முறை முழுமையாக அகற்றப்படும். திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த உள்ளூர் மக்கள் அண்ணாமலையார் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்ய தனி வரிசை ஏற்ப்டுத்தப்படும். ஆண்டவன் சன்னத்தியில் அனைவரும் சமம். எனவே, அனைத்து தரப்பு மக்களும் எளிமையாக அண்ணாமலையார் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்ய தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைசச்ர் மூலமாக செய்யப்படும்” என்றார்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின் வளர்ச்சி திட்டப் பணிகளை ஆய்வு மேற்கொள்வதற்கு திருவண்ணாமலைக்கு வருகை தந்த பொதுப்பணிகள் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனன் விளையாட்டு மைதானத்தை ஆய்வு செய்து வீராங்கனைகளுடன் உரையாடினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி கூடத்தில் நடைபெற்று வரும் புனரமைப்பு பணிகளை நேரடியாக ஆய்வு செய்த அவர், பின்னர் ஸ்கேட்டிங் செய்யும் சிறு வீராங்கனை அழைத்து ஸ்கேட்டிங் செய்யுமாறு கூறிய அவர் அதற்கு குழந்தையின் தங்கை ஸ்கேட்டிங் செய்தது அனைவரது மத்தியில் பெரும் வியப்பை ஏற்படுத்தியது,
அதனைத் தொடர்ந்து கூடை பந்து வீரர்களின் கூடை பந்து விளையாட வேண்டும் என அமைச்சரிடம் கேட்க அதற்கு அவர் நொடியும் தயங்காமல் கூடை பந்து வாங்கி மூன்று முறை முயற்சி செய்து நான்காவது முறையாக தனது இலக்கை அடைந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து கூடை பந்து ஸ்கேட்டிங் கோர்ட் உள்ளிட்டவைகளை வீராங்கனைகள் அமைச்சரின் கையொப்பம் வாங்கி மகிழ்ந்தனர், இந்த ஆய்வின் போது மாவட்ட ஆட்சியர் வந்தனா கார்க், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுதாகர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் மூத்த குடிமக்களுக்கு சிறப்பு தரிசனம் உள்ளது. மேலும், மற்றவர்கள் பொது தரிசனம் மூலம் தான் தரிசனம் மேற்கொள்ளும் நிலை உள்ளது. மேலும், இடைத்தரகர்கள் மூலம் அதிகமாக விலைக்கு பக்தர்கள் கொடுத்து வருவதாக புகார்கள் எழுந்து வருகிறது. இதனை தடுக்க வேண்டும் எனவும் தொடர் கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கிடையில், திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையாரை சுலபமாக தரிசிக்க சூப்பரான வழிகள் உள்ளன.
அதாவது, அண்ணாமலையாரை தரிசிக்க சிறந்த நேரங்கள் உள்ளன. அதாவது, காலை 5.30 மணி முதல் காலை 7 மணிக்குள் தரிசிக்கலாம். அப்போது கூட்டம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும். அதேபோல, பிற்பகல் 1.45 முதல் மாலை 3.30 மணி தரிசிக்கலாம். இந்த நேரத்தில் பக்தர்களின் கூட்டம் சுற்று குறைவாக இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.