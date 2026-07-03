/ரூ.2 கோடி வரை கடன், 3% வட்டி தள்ளுபடி! திருவாரூர் விவசாயிகளுக்கு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு

Tiruvarur : மத்திய அரசு விவசாயிகளின் வருமானத்தைப் பெருக்கவும், அறுவடைக்குப் பின் ஏற்படும் இழப்புகளைக் குறைக்கவும் வேளாண் உட்கட்டமைப்பு நிதி ன்ற சிறப்பான திட்டத்தின் கீழ் கடன் வசதி திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், நடப்பு 2026-27 நிதியாண்டிற்கு திருவாரூர் மாவட்டத்திற்கு ரூ.50.00 கோடி கடன் தொகை இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என்று மாவட்ட ஆட்சியர் மோகனச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இத்திட்டத்தின் முழுமையான விவரங்கள், வழங்கப்படும் மானியங்கள் மற்றும் தகுதியான நபர்கள் பற்றிய விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..
இத்திட்டத்தின் மிக முக்கிய அம்சமாக, அறுவடைக்குப் பின்செய் வேளாண்மைக்கான உட்கட்டமைப்புகள் மற்றும் சமுதாய வேளாண் அமைப்புகளுக்குத் தேவைப்படும் முதலீடுகளுக்கு நடுத்தர மற்றும் நீண்டகால கடனுக்கான வட்டி தள்ளுபடி மற்றும் கடன் உத்தரவாத வசதிகள் செய்து தரப்படுகின்றன.
ரூ.2 கோடி வரை 3% வட்டி குறைப்பு: அதிகபட்சமாக ரூ.2 கோடி வரையிலான கடன்களுக்கு, ஏழு ஆண்டு காலத்திற்கு ஆண்டிற்கு 3% வட்டி குறைப்பு ய்யப்படுகிறது.
ரூ.2 கோடிக்கு மேற்பட்ட கடன்கள்: ஒருவேளை கடன் தொகை ரூ.2 கோடிக்கு அதிகமாக இருந்தால், ரூ.2 கோடி வரையிலான தொகைக்கு மட்டும் இந்த 3% வட்டி தள்ளுபடி சலுகை பொருந்தும்.
இலவச கடன் உத்தரவாதம்: கடனுக்கான உத்தரவாதப் பங்களிப்புத் தொகையை அரசே ஏற்கும். இதனால் எவ்வித கூடுதல் பிணையும் இன்றி எளிதாகக் கடன் பெற வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
விவசாயத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லத் தேவையான நவீன தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் சேமிப்புக் கிடங்குகளை அமைக்க இத்திட்டம் பெரும் துணையாக நிற்கிறது. அதன்படி பின்வரும் திட்டங்களுக்கு நிதியுதவி பெறலாம்:
சேமிப்பு மற்றும் போக்குவரத்து: கிடங்குகள், குளிர் பதன தொடர் சேவைகள், சிற்பம் கட்டும் கூடங்கள், விநியோக தளவாட வசதிகள் .
பதப்படுத்துதல் மற்றும் தரம் பிரித்தல்: முதன்மை பதப்படுத்தும் மையங்கள், சுத்தம் செய்தல், உலர்த்துதல், வகைப்படுத்துதல், தரம் பிரித்தல் அலகுகள் மற்றும் பழுக்க வைக்கும் அறைகள்.
நவீன தொழில்நுட்பங்கள்: சூரிய மின் வசதியுடன் கூடிய உட்கட்டமைப்புகள் மற்றும் வேளாண் பயன்பாட்டிற்கான ட்ரோன் வாங்குதல்.
இயற்கை வேளாண் இடுபொருட்கள் தயாரிப்பு மையம்.
நுண்ணுயிரி உரம் உற்பத்தி நிலையங்கள் மற்றும் மண்புழு வளர்த்தல் அலகு.
திசு வளர்ப்பு மையம் மற்றும் தரமான நர்சரி அமைத்தல்.
விதை பதப்படுத்தும் அலகு மற்றும் தேன் பதப்படுத்தும் அலகு.
பட்டுப்புழு வளர்ப்பு மற்றும் காளான் வளர்த்தல் அலகுகள்.
தானியங்கள், பயிறு வகைகள், எண்ணெய் வித்துகள், காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களுக்கான முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை பதப்படுத்தும் அலகுகள்.
இயந்திரங்கள் வாடகை மையம்: குறைந்தபட்சம் நான்கு நவீன வேளாண் இயந்திரங்களைக் கொண்டு இயந்திரங்கள் வாடகை மையம் அமைத்தல்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் தனிநபர் விவசாயிகள் மட்டுமின்றி, வேளாண் சார்ந்த பல்வேறு அமைப்புகளும் பயன்பெற முடியும்:
தனிநபர் விவசாயிகள்
உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கள்
தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கங்கள்
சுய உதவி குழுக்கள்
கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் மூலம் உருவாக்கப்படும் கூட்டுப் பொறுப்பு குழுக்கள்
பல்வகை கூட்டுறவு சங்கங்கள்
வேளாண் தொழில் முனைவோர்
புதிதாக வேளாண் சார்ந்த தொழில் தொடங்க முன்வரும் நிறுவனங்கள்
தொடர்புகொள்ள வேண்டிய முகவரி:
திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இந்த வேளாண் உட்கட்டமைப்பு நிதி திட்டத்தின் கீழ் பயன் அடைய விரும்பும் தகுதியுடைய நபர்கள் மற்றும் அமைப்புகள், வேளாண்மை துணை இயக்குநர் (வேளாண் வணிகம்), திருவாரூர் அலுவலகத்தை நேரில் தொடர்பு கொண்டு தங்களது திட்ட அறிக்கைகளுடன் விண்ணப்பித்து பயன்பெறுமாறு திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் மோகனச்சந்திரன் அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.