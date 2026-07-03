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ரூ.2 கோடி வரை கடன், 3% வட்டி தள்ளுபடி! திருவாரூர் விவசாயிகளுக்கு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு

Tiruvarur : திருவாரூர் விவசாயிகள் ரூ. 3 கோடி வரையிலான கடன்கள் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். முழு விவரத்தையும் இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 03, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:05 PM IST
ரூ.2 கோடி வரை கடன், 3% வட்டி தள்ளுபடி! திருவாரூர் விவசாயிகளுக்கு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு
Image Credit: TiruvarurSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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