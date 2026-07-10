/அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கை - மாணவ, மாணவிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

Tiruvarur Government Medical College Admission : திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் 2026-2027 ஆம் கல்வி ஆண்டிற்கான துணை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான பட்டப்படிப்பு, பட்டயப்படிப்பு மற்றும் சான்றிதழ் படிப்புகளுக்குத் தகுதியான மாணவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இது குறித்து திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பில் விரிவான விபரங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
வழங்கப்படும் படிப்புகள்: மருத்துவ ஆய்வகத் தொழில்நுட்பம், கதிரியக்கவியல், இதயவியல், அவசர சிகிச்சைத்துறை, டயாலிசிஸ் தொழில்நுட்பம் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை அரங்கு தொழில்நுட்பம் போன்ற மருத்துவத் துறைகளில் வேலைவாய்ப்புத் திறன்மிக்க பட்டப்படிப்பு, பட்டயப்படிப்பு மற்றும் சான்றிதழ் படிப்புகள் இதில் அடங்கும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: இந்த மாணவர் சேர்க்கையானது மருத்துவக்கல்வி இயக்ககத்தின் கீழ் இயங்கும் தேர்வுக் குழுவினால் மையப்படுத்தப்பட்ட ஆன்லைன் கலந்தாய்வு மூலம் முற்றிலும் மதிப்பெண் தகுதி மற்றும் இடஒதுக்கீடு விதிகளின்படி நடைபெறும்.
கல்வித் தகுதி: விண்ணப்பதாரர்கள் மேல்நிலைத் தேர்வில் பிளஸ் 2 / +2 தகுதியான அறிவியல் பாடப்பிரிவுகளை எடுத்துத் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். படிப்பு வாரியான விரிவான தகுதி வரம்புகள் மற்றும் வயது வரம்பு விபரங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகவல் தொகுப்பில் வழங்கப்பட்டிருக்கும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை, ஆன்லைன் மட்டும்:
விண்ணப்பங்களை www.tnmedicalselection.org என்ற இணையதள முகவரியின் வழியாக ஆன்லைனில் மட்டுமே சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
முக்கிய தேதிகள் மற்றும் காலக்கெடு:
பட்டப்படிப்புகள் விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 21.06.2026 முதல் 07.07.2026 வரை (மாலை 5.00 மணி வரை).
பட்டய, சான்றிதழ் படிப்புகள் விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 21.06.2026 முதல் 15.07.2026 வரை (மாலை 5.00 மணி வரை).
கட்டண விபரம்:
இந்தப் படிப்புகளுக்கான கட்டண விபரங்கள் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ இணையதள முகவரியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உதவி மையங்கள் (Help Desk / Facilitation Centre): ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க உதவி தேவைப்படும் மாணவர்களுக்காக அரசு திருவாரூர் மருத்துவக் கல்லூரியில் உதவி மையம் (Facilitation Centre) அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உதவி மையம் (தொலைபேசி): 04366 220040
உதவி மையம் (மின்னஞ்சல்): deantvr@tn.gov.in
தகுதியுடைய மாணவர்கள், குறிப்பாக கிராமப்புறப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த மாணவ-மாணவிகள் இத்துறையிலுள்ள சிறந்த வேலைவாய்ப்புகளைப் பெறும் வகையில் இந்த நல்வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் விண்ணப்பிக்குமாறு திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.