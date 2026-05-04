தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திட்டக்குடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திட்டக்குடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கடலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திட்டக்குடி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் நூற்று ஐம்பத்து ஒன்றாவது (151) தொகுதியாகும். இது கடலூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது. 1967 ஆம் ஆண்டு மங்களூர் தொகுதியாக இருந்து, பின்னர் சீரமைக்கப்பட்டு திட்டக்குடி (SC) தனித் தொகுதியாக மாறியது.
திட்டக்குடி இரண்டாம் சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை முன்னணி நிலவரம்
தவெக முன்னணி
அதிமுக -1723
தி.மு.க. -3214
தவெக - 2854
திட்டக்குடி முதல் சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை முன்னணி நிலவரம்
திமுக:3801
தவெக:3263
அதிமுக:1634
திட்டக்குடி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் திட்டக்குடி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
திட்டக்குடி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): சிவி கணேசன்
அஇஅதிமுக (AIADMK): முருகுமாறன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): மகாலட்சுமி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ராஜசேகர்
திட்டக்குடி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,08,984
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,02,727
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,06,253
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 4
திட்டக்குடி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 83.33% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
திட்டக்குடி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: சிவி கணேசன் (திமுக) - 83,726 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: டி.பெரியசாமி (பாஜக) - 62,163 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: ந காமாட்சி (நாம் தமிழர் கட்சி) - 10,591 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: உமாநாத் (தேமுதிக) - 4,142 வாக்குகள்
திட்டக்குடி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் திட்டக்குடி தொகுதியில் 76.73% வாக்குகள் பதிவாகின.
கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகள்:
