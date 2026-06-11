/ ‘நீங்க பேசுங்க நா போறன்’ - அழைத்த அமைச்சர்... நைசாக நழுவிய மேயர்..!

Mayor Priya Avoid Press Meet: முதலமைச்சர் விஜயை மேயர் பிரியா இதுவரையில் சந்திக்காத நிலையில், தவெக அமைச்சருடன் முதல் பொது நிகழ்சியில் கலந்து கொண்டார். சென்னை ரிப்பன் கட்டிடத்தில் நடைபெற்ற பள்ளி மாணவர்களுக்கு கல்வி ஊக்கத் தொகை வழங்கும் விழாவில் மேயர் பிரியா கலந்து கொண்டு, அங்கு செய்தியாளர்களை சந்திக்காமல் அங்கிருந்து செய்தியாளர்களை தவிர்த்து எஸ்கேப் ஆகிய வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக கட்சி வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையிலான அரசு அமைந்து ஒரு மாதத்தை நிறைவு செய்த நிலையில், சென்னை மாநகராட்சியின் மேயராக இருக்கக்கூடிய பிரியா இதுவரையில் முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களை சந்திக்கவில்லை. இது தவெக அரசை அவமதிக்கும் செயல்பாடாக சிலர் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். என்னதான் திமுக கட்சியை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும், தற்போது ஆளும் முதல்வரை மரியாதை நிமித்தமாக சந்திப்பது இயல்பு.
ஆனால், சந்திக்காமல் தவெக அரசை விமர்சித்து வருவதும் அவரது கட்சி எம்.எல்.ஏக்களை அவமதித்து வருவதையும் வாடிக்கையாக வைத்து வருகிறார். மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் மக்கள் பணி என்று வந்துவிட்டால் ஒருங்கிணைந்து வேளை செய்ய வேண்டும் என்றும், விருப்பு வெறுப்பை காட்டுவது சரியல்ல என்ற கருத்தையும் சிலர் தங்களது கருத்துகளாக தெரிவித்து வருகின்றனர்.
கடந்த ஜூன் 4-ம் தேதி சென்னை ஆர்.கே.நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட புளியந்தோப்பு பகுதியில் பள்ளி வகுப்பறை திறப்பு விழா நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் எம்.எல்.ஏ பல்லவி, மேயர் பிரியா, மாவட்ட ஆட்சியர், மாநகராட்சி இணை ஆணையர் என பலர் கலந்து கொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் பள்ளி வகுப்பறை ரிப்பன் வெட்டி திறப்பதில் இருந்து, குத்துவிளக்கு ஏற்றி வைப்பது போன்ற அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் தவெக எம்.எல்.ஏ-வை அவமதிக்கும் விதமாக அவருக்கான முன்னுரிமை அங்கு மறுக்கப்பட்டது.
அன்றைய தினமே அதேப் பகுதியில் நடைபெற்ற மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் தவெக எம்.எல்.ஏவுக்கு பிரியா முன்னுரிமை அளித்தார். ஆனால் தான் அவமானப்படுத்தப்பட்டதை உணர்ந்த பல்லவி அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த முன்னுரிமையை நிராகரித்து பிரியாவுக்கு பதிலடி கொடுத்தார்.
மேலும் எம்.எல்.ஏ அவமதிக்கப்பட்டது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், அனைத்தும் புரோட்டோக்கால் படி தான் செய்யப்பட்டது. மேயருக்கு அடுத்தபடியாக அரசு அதிகாரிகள் தான் குத்துவிளக்கு ஏற்ற வேண்டும் என்பதை தெரிவித்தார். ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில் மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட எம்.பி, அமைச்சர், எம்.எல்.ஏ-வுக்கு தான் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் எனவும் பலரும் பிரியாவை விமர்சித்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து மேயர் பிரியாவை “புரோட்டோகால் பிரியா” எனவும் சமூகவலைத்தளங்களில் விமர்சனங்கள் எழுந்தன.
இந்த நிலையில், பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் சென்னை மாநகராட்சியின் கீழ் செயல்படும் 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்புகளில் பயின்று பொதுத் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர், மாணவிகளுக்கு கல்வி ஊக்க உதவித் தொகை வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இதில் பள்ளிக்கல்வி மற்றும் செய்தித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மற்றும் சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா கலந்துகொண்டு சிறப்பு ஊக்கத்தொகையை மாணவர்களுக்கு வழங்கினர்.
நிகழ்ச்சி நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து அமைச்சர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அங்கு மேயர் பிரியா வர, அவரை பார்த்த அமைச்சர் ‘அம்மா வர்றீங்களா 3 செய்தி சேனல் முடக்கதை பற்றி பேசனும்னு’ பத்திரிக்கையாள சந்திப்புக்கு அழைத்தார். அதற்கு பிரியா, ‘இல்லை இல்லை... நீங்க பேசுங்க நான் வருகிறேன்’ என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆகியுள்ளார். பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பை தவிர்த்துவிட்டு அவசரம் அவசரமாக அங்கிருந்து வெளியேறிய மேயர் பிரியாவின் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
‘இன்னும் 6 மாதத்திற்கு இவங்களோடு எப்படி டா ஓட்டப் போகிறோம் என்ற மன நிலையுடனும், பதட்டத்துடனும் மேயர் அங்கிருந்து வெளியேறினார்’ என சமூக வலைத்தளங்களில் நெட்டிசன்கள் தங்களது கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.