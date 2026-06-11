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‘நீங்க பேசுங்க நா போறன்’ - அழைத்த அமைச்சர்... நைசாக நழுவிய மேயர்..!

Mayor Priya Avoid Press Meet: பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் ரிப்பன் கட்டிடத்தில் நடைபெற்ற கல்வி உதவித் தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சியில், நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொண்டு அமைச்சர் ராஜ்மோகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது மேயர் பிரியாவை அழைத்ததில் அவர் அங்கிருந்து ‘என்னை விட்டால் போதும்டா சாமி’ என்பது போல் பதட்டத்துடன் சென்ற வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

Written ByMathan
Published: Jun 11, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:12 PM IST
‘நீங்க பேசுங்க நா போறன்’ - அழைத்த அமைச்சர்... நைசாக நழுவிய மேயர்..!
Image Credit: Mayor Priya Avoid Press Meet

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Mathan

Mathan

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‘நீங்க பேசுங்க நா போறன்’ - அழைத்த அமைச்சர்... நைசாக நழுவிய மேயர்..!
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