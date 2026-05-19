How To Check 10th Result And Marksheet Download: நாளை (மே 20) காலை 9:30 மணிக்குத் தமிழக 10 ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இணையதளங்கள் மற்றும் டிஜிலாக்கர் மூலமாக வெளியாக உள்ள நிலையில், தற்காலிக மதிப்பெண் பட்டியலை ஆன்லைன் மூலம் எப்படி பதிவிறக்கம் செய்யலாம் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு (SSLC) பொதுத்தேர்வை 8 லட்சத்து 96 ஆயிரத்து 550 மாணவர்கள் (8,96,550 பேர்) எழுதி உள்ளனர். இந்த நிலையில், தேர்வு முடிவிற்கான நீண்ட நாள் காத்திருப்பு நாளை முடிவுக்கு வருகிறது. 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான 10 ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் நாளை மே 20 ஆம் தேதி (புதன்கிழமை) சரியாக காலை 9:30 மணிக்கு வெளியாகும் என அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் (DGE) அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பை நேற்று (மே 18) பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் செய்தியாளர்களை சந்திப்பின் மூலம் வெளியிட்டார்.
தேர்வு முடிவுகள் வெளியானவுடன், மாணவர்கள் தங்களின் தற்காலிக மதிப்பெண் பட்டியலை ஆன்லைன் மூலமாக உடனடியாகப் பார்த்து பதிவிறக்கம் (Download) செய்து கொள்ளலாம். இந்த நிலையில், தேர்வு முடிவுகளை ஆன்லைனில் பார்ப்பது எப்படி? தற்காலிக மதிப்பெண் பட்டியலை டவுன்லோட் செய்வது எப்படி என்பது குறித்து இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.
மாணவர்கள் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள் வழியாக தங்களது முடிவுகளைத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
இணையதளங்கள் தவிர, digilocker.gov.in அல்லது UMANG செயலி மூலமாகவும் டிஜிட்டல் மதிப்பெண் சான்றிதழைப் பெறலாம்.
கடந்த சில ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடும் போது இந்த ஆண்டு தேர்ச்சி விகிதம் எப்படி இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளின் தேர்ச்சி விவரங்கள் இதோ.
இந்த நிலையில், நாளை (மே 20 - புதன்கிழமை) காலை முடிவுகள் வெளியாக உள்ளது. இதனால் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பும் எதிர்பார்ப்பும் நிலவி வருகிறது. மேலும், 2025 ஆம் ஆண்டை விட தேர்ச்சி வீகிதம் இந்தாண்டு அதிகரிக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்து வருகிறது.
2026 ம் ஆண்டிற்கான தமிழக பத்தாம் வகுப்பு (SSLC) பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் நாளை மே 20 ஆம் தேதி (புதன்கிழமை) காலை 9:30 மணிக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகிறது. இந்த அறிவிப்பை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் வெளியிட்டுள்ளார்.
2) ரிசல்ட் பார்க்க என்னென்ன விவரங்கள் தேவை? இணையதள முகவரிகள் எவை?
மாணவர்கள் தங்களின் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளை அறிய தேர்வுப் பதிவு எண் (Registration Number) மற்றும் பிறந்த தேதி (Date of Birth) ஆகிய விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும்.
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களான tnresults.nic.in, dge.tn.gov.in -ல் தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.
3) இணையதளம் தவிர வேறு எதில் மதிப்பெண் பட்டியலைப் பெறலாம்?
இணையதளங்கள் தவிர, மாணவர்கள் DigiLocker (digilocker.gov.in) தளம் அல்லது UMANG செயலி மூலமாகத் தங்களது டிஜிட்டல் மதிப்பெண் சான்றிதழைப் பதிவிறக்கம் (Download) செய்து கொள்ளலாம்.