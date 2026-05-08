பிளஸ் 2 துணைத்தேர்வு எப்போது? பள்ளி கல்வித்துறை கொடுத்த அப்டேட்!

TN Supplementary Exams 2026 Date : பிளஸ் 2 மற்றும் பதினோராம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளது. இதில், தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ் எப்படி பெறுவது? மறு கூட்டலுக்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது? துணைத்தேர்வு கால அட்டவணை உள்ளிட்ட விவரங்களை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 8, 2026, 11:34 AM IST
TN 12th 11th Supplementary Exam Date : தமிழ்நாட்டில் பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியாகியிருக்கிறது. இதில் மொத்தம் 7.53 சதவீத மாணவர்கள் தேர்ச்சிப்பெற்றுள்ளனர். வழக்கம் போல, இந்த முறையும் மாணவிகள்தான் அதிக தேர்ச்சி விகிதத்தை பெற்றுள்ளனர். மே 8ஆம் தேதியான இன்று, பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகி இருக்கிறது. இதில், ஈரோடு, சிவகங்கை, கன்னியாகுமரி, நெல்லை, திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் அதிக தேர்ச்சி விகிதம் பெற்றுள்ளன. இந்த நிலையில், தேர்வு பெறாத மாணவர்கள், துணைத்தேர்வுக்கு எப்போது முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்த விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

தேர்ச்சி விகிதம்:

மாணவிகள் தேர்ச்சி விகிதம் மாணவர்கள் தேர்ச்சி விகிதம்

4,06,167 - 97%

 3,47,527 - 93.19%
எழுதிய மாணவர்கள் 7.53 லட்சம் பேர்

எப்போதும் போல, தேர்ச்சி விகிதத்தில் இந்த முறையும் மாணவிகளே அதிக தேர்ச்சி விகிதத்தை பெற்றுள்ளனர். மாணவர்களை விட மாணவிகள் 3.81 சதவீதம் அதிக தேர்ச்சி விகிதத்தை பெற்றுள்ளனர்.

அதிகம் தேர்ச்சி விகிதம் பெற்ற மாவட்டங்கள்:

2026ஆம் ஆண்டு பிளஸ் 2 தேர்ச்சி முடிவுகளில், தமிழ்நாட்டின் குறிப்பிட்ட ஐந்து மாவட்டங்கள் மட்டுமே அதிகம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளன.

மாவட்டங்கள்  சதவீதம்
ஈரோடு  98.87%
சிவகங்கை  98.05%
கன்னியாகுமரி  97.63%
நெல்லை  97.54%
திருச்சி  97%

தற்காலிக மதிப்பெண் எப்போது கிடைக்கும்?

மாணவர்கள், தற்காலிக மதிப்பெண் பட்டியலை எப்போது பெறலாம் என்பது குறித்த அறிவிப்பும் வெளியாகியுள்ளது. 13.05.2026 முதல் வழங்கப்படும் என கூறியுள்ளனர். மேலும், வினாத்தாள் நகல் பெறுவதற்காக மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய நாள், 15.05.2026 முதல் 16.05.2026 வரை. இதில், 12 மற்றும் 11ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சிப்பெற்ற மற்றும் தேர்ச்சி பெறாத மாணவர்களும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். 

துணை பொதுத்தேர்வுக்கான கால அட்டவணை:

12ஆம் வகுப்பு

12ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெறாத மாணவர்களுக்கு, 29.06.2026 முதல் 07.07.2026 வரை மறு தேர்வு நடைபெறும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது.

 
11ஆம் வகுப்பு

பதினோராம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெறாத மாணவர்களுக்கு, 08.07.2026 முதல் 16.07.2026 வரை மறு தேர்வு நடக்கும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது.

துணை தேர்வுகள் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய நாள்:

தேர்ச்சி பெறாத 12 மற்றும் 11ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள்,18.05.2026 முதல் 02.06.2026 வரை ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.

மறு மதிப்பீடு மற்றும் மறு கூட்டலுக்கான விண்ணப்பிக்க வேண்டிய நாள்:

தேர்வு மதிப்பெண்ணில் சந்தேகம் இருக்கும் மாணவர்கள் முதல், சில சொற்ப மதிப்பெண்களில் தேர்வில் தோல்வியுற்ற மாணவர்கள் வரை பலரும் மறு மதிப்பீடு மற்றும் மறு கூட்டலுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கான கால அவகாசம் 05-06-2026 முதல் 08-06-2026 வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது. இவை அனைத்தும் இணைய வழியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும், விண்ணபங்களை பெற வேண்டும் எனவும் பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.

தேர்வு முடிவுகளை எப்படி தெரிந்து கொள்வது?

தற்போது வெளியாகியுள்ள பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகளை தெரிந்து கொள்ள மாணவர்கள் தங்கள் முடிவுகளை தெரிந்து கொள்ள http://tnresults.nic.in மற்றும் http://dge.tn.gov.in ஆகிய இணையதளங்களில் பார்த்துக் கொள்ளலாம். மாணவ மாணவிகள், 7845252525 என்கிற எண்ணிற்கு Hi அனுப்பி, துறை மற்றும் வகுப்பு விவரங்களை வழங்கி பின்னர் பதிவு எண், பிறந்த தேதியை கொடுத்து முடிவுகளை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

தேர்ச்சி பெற்ற பள்ளிகளின் விவரம்:

மொத்த மேல்நிலை பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை  7,536
100% தேர்ச்சி பெற்ற மொத்த மேல்நிலை பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை 2,639
95% தேர்ச்சி பெற்ற மொத்த மேல்நிலை பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை 5170
100% தேர்ச்சி பெற்ற அரசு மேல்நிலை பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை 489
95% தேர்ச்சி பெற்ற அரசு மேல்நிலை பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை 1,572 

அன்பில் மகேஷ் டிவீட்!

12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் முன்பு, தமிழ்நாட்டின் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி மாணவர்களுக்கு முக்கிய அட்வைஸ் ஒன்றை தனது எக்ஸ் தள பதிவு மூலம் வெளியிட்டிருந்தார். அதில், ”12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியாகிறது! 
தேர்வெழுதிய மாணவச் செல்வங்களுக்கும், அவர்களுக்கு உந்துசக்தியாக இருந்த ஆசிரியப் பெருமக்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். இது 'Result' தான், இதுவே ‘life' கிடையாது என்பதை மாணவர்களும், பெற்றோர்களும் உணர்ந்து இந்நாளை கடக்க வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன்” என்று கூறியிருந்தார்.

வருடா வருடம் அவர் தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டு வந்த சூழலில், 2026 தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெறவில்லை என்பதால், இம்முறை பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலாளர் ரிசல்டை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

தமிழ்நாடு பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் எப்போது வெளியானது?

2026ஆம் ஆண்டுக்கான பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் மே 8ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டன.

இந்த ஆண்டு பிளஸ் 2 தேர்ச்சி விகிதம் என்ன?

இந்த ஆண்டு மொத்த தேர்ச்சி விகிதம் 95.20% ஆக பதிவாகியுள்ளது.

மாணவர்கள் மற்றும் மாணவிகளின் தேர்ச்சி விகிதம் என்ன?

மாணவிகள் 97% தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். மாணவர்கள் 93.19% தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். ஈரோடு, சிவகங்கை, கன்னியாகுமரி, நெல்லை மற்றும் திருச்சி மாவட்டங்கள் அதிக தேர்ச்சி விகிதம் பெற்றுள்ளன.

தற்காலிக மதிப்பெண் பட்டியல் எப்போது கிடைக்கும்?

மாணவர்கள் 13.05.2026 முதல் தற்காலிக மதிப்பெண் பட்டியலை பெறலாம்.

