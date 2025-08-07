12 ஆம் வகுப்பு அசல் சான்றிதல், மறுக்கூட்டல், அசல் விடைத்தாள் பதிவிறக்கம் - அப்டேட்

Tamil Nadu 12th marksheet : அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் சென்னை, 12 ஆம் வகுப்பு அசல் சான்றிதல் விநியோகம், மறுக்கூட்டல், அசல் விடைத்தாள் பதிவிறக்கம் தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர்கள் ஜூன்/ஜூலை 2025-இல் நடைபெற்ற துணைத் தேர்வின் விடைத்தாட்களின் நகலைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். மறுமதிப்பீடு / மறுகூட்டல் ஆகியவற்றுக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம். மற்றொன்று, மார்ச் 2025 பொதுத் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கான அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் வழங்குவது தொடர்பான அறிவிப்பு. இந்த மூன்று அறிவிப்புகளும் மாணவர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானவை.
ஜூன்/ஜூலை 2025 துணைத் தேர்வு: விடைத்தாள் நகல் மற்றும் மறுகூட்டல் / மறுமதிப்பீடு
ஜூன்/ஜூலை 2025-இல் நடைபெற்ற மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு துணைத் தேர்வு மற்றும் மார்ச் 2025-க்கு முந்தைய பருவங்களில் தேர்ச்சி பெறாதவர்களுக்கான 1 ARREAR தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள், தங்கள் விடைத்தாளின் நகலைப் பதிவிறக்கம் செய்ய விரும்பினால், அதற்கான வழிமுறைகள் தெளிவாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
விடைத்தாள் நகலைப் பதிவிறக்கம் செய்தல்:
தேதி: ஆகஸ்ட் 6, 2025 (புதன்கிழமை) அன்று பிற்பகல் முதல் விடைத்தாள் நகல்களைப் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
இணையதளம்: மாணவர்கள் www.dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்திற்குச் செல்ல வேண்டும்.
வழிமுறை: இணையதளத்திற்குச் சென்றவுடன், 'Notification' என்ற பிரிவைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும். பின்னர், "HSE Second Year Exam, JUNE/JULY- 2025 - Scan Copy Download" என்ற வாசகத்தைக் கிளிக் செய்தால் ஒரு புதிய பக்கம் திறக்கும். அதில், மாணவர்கள் தங்கள் பதிவு எண் (Register Number) மற்றும் பிறந்த தேதி (Date of Birth) ஆகியவற்றை உள்ளிட்டு, அவர்கள் விண்ணப்பித்த பாடங்களுக்குரிய விடைத்தாள்களின் நகல்களைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். இது மாணவர்களுக்கு தங்கள் விடைகளைத் தாங்களே சரிபார்த்துக் கொள்ள ஒரு சிறந்த வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
மறுகூட்டல் / மறுமதிப்பீட்டிற்கு விண்ணப்பித்தல்:
விடைத்தாளின் நகலைப் பதிவிறக்கம் செய்த பிறகு, தங்கள் மதிப்பெண்களில் திருப்தியடையாத மாணவர்கள், மறுமதிப்பீடு (Revaluation) அல்லது மறுகூட்டல் (Retotalling) செய்வதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பப் படிவம்: இதே இணையதளத்தில், “Application for Retotalling / Revaluation” என்ற தலைப்பைக் கிளிக் செய்து, அதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும். இந்த விண்ணப்பப் படிவத்தை இரண்டு நகல்களில் பூர்த்தி செய்து வைத்துக்கொள்வது அவசியம்.
விண்ணப்பிக்கும் காலம்: மாணவர்கள் தங்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவங்களை ஆகஸ்ட் 7, 2025 (வியாழக்கிழமை) காலை 11:00 மணி முதல் ஆகஸ்ட் 6, 2025 (வெள்ளிக்கிழமை) மாலை 5:00 மணிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பம் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி ஆகஸ்ட் 6, 2025 என்பதை மாணவர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
சமர்ப்பிக்கும் இடங்கள்: விண்ணப்பங்களை நேரடியாகச் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட அரசுத் தேர்வுகள் உதவி இயக்குநர் அலுவலகங்களில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். எனினும், தென்காசி, கள்ளக்குறிச்சி, திருப்பத்தூர், இராணிப்பேட்டை, மயிலாடுதுறை, செங்கல்பட்டு ஆகிய ஆறு புதிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் மட்டும் தங்கள் விண்ணப்பங்களை அந்தந்த மாவட்டங்களில் உள்ள முதன்மைக்கல்வி அலுவலர் அலுவலகங்களில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
கட்டண விவரங்கள்: மறுகூட்டல் அல்லது மறுமதிப்பீட்டுக்கான கட்டணத்தை ரொக்கமாகவே (Cash) செலுத்த வேண்டும்.
மறுமதிப்பீடு (Revaluation): ஒரு பாடத்திற்கு ரூ. 505/-
மறுகூட்டல் (Retotalling):
உயிரியல் பாடத்திற்கு மட்டும் ரூ. 305/-
மற்ற அனைத்துப் பாடங்களுக்கும் (ஒவ்வொன்றிற்கும்) ரூ. 205/-
மார்ச் 2025 பொதுத் தேர்வு: அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள்
மார்ச் 2025-இல் மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்வெழுதி வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு, அவர்களின் அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் மற்றும் மதிப்பெண் பட்டியல்கள் இன்று முதல் (ஆகஸ்ட் 7, 2025) வழங்கப்படும் என்று அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவித்துள்ளது. இந்த மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் மறுகூட்டல் மற்றும் மறுமதிப்பீட்டு முடிவுகளையும் உள்ளடக்கியவை.
பள்ளி மாணவர்கள்: பள்ளியில் படித்த மாணவர்கள் தங்கள் அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ்களைத் தாங்கள் பயின்ற பள்ளிகளிலேயே பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
தனித் தேர்வர்கள்: தனித் தேர்வர்கள் தங்களது சான்றிதழ்களைத் தாங்கள் தேர்வு எழுதிய மையங்களில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
மேற்கண்ட அனைத்து அறிவிப்புகளின் கூடுதல் விவரங்களை www.dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் மாணவர்கள் தெரிந்துகொள்ளலாம். இந்த அறிவிப்புகள் மாணவர்களின் கல்வி எதிர்காலத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானவை என்பதால், மாணவர்கள் அனைவரும் உரிய தேதிகளுக்குள் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
