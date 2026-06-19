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சட்டப்பேரவையில் சலசலப்பு! திமுக - தவெக இடையே விவாதம்.. பதில் கொடுத்த ஆதவ்

TN Assembly Aadhav Arjuna: தமிக சட்டப்பேரவையில் தவெக - திமுக இடையே காரசாரமான விவாதம் நடந்துள்ளது.  திமுஎ எம்எல்ஏ ஆஸ்டீன் கேள்விக்கு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பதிலளித்துள்ளார்.  மேலும், சட்டப்பேரவையில் மரபுகளை நாங்களை மீறவில்லை எனவும் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 19, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:57 PM IST
சட்டப்பேரவையில் சலசலப்பு! திமுக - தவெக இடையே விவாதம்.. பதில் கொடுத்த ஆதவ்
Image Credit: TN Assembly Aadhav Arjuna

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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