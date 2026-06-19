/சட்டப்பேரவையில் சலசலப்பு! திமுக - தவெக இடையே விவாதம்.. பதில் கொடுத்த ஆதவ்

TN Assembly Aadhav Arjuna: தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்து, முதல் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் நேற்று தொடங்கி நடந்து வருகிறது. நேற்று ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கிய சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில், இன்று (ஜூன் 19) மேகதாது அணை தொடர்பாக முதல்வர் விஜய் தீர்மானம் கொண்டு வந்தார். தொடர்ந்து, இதுகுறித்து விவாதம் நடந்து வந்த நிலையில், திடீரென நேரலை நிறுத்தப்பட்டது. தொடர்ந்து, சட்டப்பேரவையில் சலசலப்புகள் ஏற்பட்டது.
அப்போது, கவர்னர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தை பேசிய திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆஸ்டின், தேசிய கீதம் பாடப்பட்ட விவகாரத்தில் அவையின் மாண்பு மீறப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டினார். இதற்கு பதிலளித்து பேசிய பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "மரபுகள் மீறப்படவில்லை நாட்டு தேசிய கீதம் தமிழக மக்களால் என்றைக்கும் புறக்கணிக்கப்பட்டது கிடையாது.
நமது தலைவர்கள் அண்ணா முதல்கொண்டு, காமராஜர் முதல்கொண்டு, கலைஞர் முதல்கொண்டு, புரட்சித்தலைவி அம்மா முதல்க்கொண்டு தமிழக மக்கள் எப்பொழுதும் தேசிய கீதத்திற்காகவும் ஒருமைப்பாட்டிற்காகவும் நாம் நமது மரியாதையை கொடுத்திருக்கிறோம்.
தேசிய கீதமா தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தா என்று வரும்போது, முதலாவதாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை இன்றைய ஆளுநர் முன்பு பாடவைத்த முதல்வர் எங்களது முதல்வர். தமிழ்நாட்டின் சுயமரியாதையை காப்பாற்ற உறுதியுடன் நின்று தமிழக சட்டமன்றத்தில் ஆளுநர் அவர்களால் புறக்கணிக்கப்பட்ட தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடலை அதே சபையில் அதே ஆளுநர் முன் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது.
ஆளுநர் மரபை நாங்கள் மீறவில்லை டைவர்ட் செய்யாதீர்கள். அறிஞர் அண்ணாவின் திமுக கொள்கைகளை அரசியல் கருத்துக்களை நாங்கள் உறுதியாக பின்பற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம். எங்களது தலைவரின் அரசியல் ஆசானான அறிஞர் அண்ணாவை மதுரை மாநாட்டில் டிக்லர் செய்தார். அரசியல் மாண்புகளை டிப்லமெர்சியாக எடுத்து வையுங்கள் மாநில கொள்கைகளில் நாங்கள் எப்பொழுதும் உறுதியாக இருப்போம்” என்றார்.
மேலும், திமுக எம்.எல்.ஏ ஆஸ்டின் புதிய ஆளுநரின் அழுத்தத்திற்கு இந்த அரசு பணிந்து விட்டது என்றார். அதற்கு பதிலளித்த ஆதவ் அர்ஜுனா, "நாங்கள் எப்பொழுதும் எந்தெந்த அழுத்தத்திற்கும் பணிந்தது கிடையாது. உங்களது பழைய வரலாற்றை பேசினால் அவையின் மரபு மீறப்படும். அதனால் நாங்கள் அதை பேசவில்லை. மாநில சுயாட்சிகளில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம். சட்டமன்றத்தில் அரசியலை உருவாக்காதீர்கள். நாங்கள் உறுதியாகவும் உண்மையாகவும் இருப்பதால் தான் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாடப்பட்டது” என்றார்.
தொடர்ந்து, திமுக எம்.எல்.ஏ ஆஸ்டீன், மீடியா கவர்ச்சியால் தவெக ஆட்சிக்கு வந்து விட்டது என்று கூற, பதிலளித்த செங்கோட்டையன், மீடியா மோத்தமும் திமுகவிற்கு வக்காளத்து வாங்கியதே தவிர, நாங்கள் மீடியாவை கையில் வைத்துக்கொண்டு வெற்றிபெறவில்லை என்றார். தொடர்ந்து, ஆதவ் அர்ஜுனா பேசுகையில், மக்கள் கொடுத்த வெற்றியை provoke செய்யும் வகையில் பேசுகிரார்கள். அவைக்கு தவரான தகவல்களை திமுக சட்டமன்ற உப்பினர் பேசுகிரார்கள்.
திமுக ஆட்சியில் கடந்த மே மாதம் தூத்துக்குடியில் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளான சிறுமியின் வழக்கை 36 மணி நேரமாக எடுத்து விசாரிக்கவில்லை. இதுகுறித்து அப்போதைய முதல்வர் வாய் திறக்கவே இல்லை. நீங்கள் பாலியல் குற்றங்களுக்கு நடவடிக்கை எடுத்தது போல் பேசுவது சரியா? ஆனால் நாங்கள் வந்த முப்பது நாட்களில் எங்களது முதல்வர் அதற்கான நடவடிக்கையை எடுத்தார்.
என்ன பேச வேண்டும், எப்பொழுது பேச வேண்டும் என்பது நீங்கள் முதல்வருக்கு சொல்லித் தர தேவையில்லை. அவருக்கு நன்றாக அது தெரியும். நாங்கள் இந்த அவையின் மாண்பை கடைப்பிடித்து பேசி வருகிறோம். கொளத்தூரில் என்ன நடந்தது என்று தெரியும்? கொளத்தூரில் பேசியதால் என்ன தேர்தல் முடிவு வந்தது அனைவருக்கும் தெரியும் என்றார். இவ்வாறு அமைச்சர் ஆதவ அர்ஜுனா பேசியவுடன் திமுகவினருக்கும் தவெக'வினருக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை சபாநாயகர் சமாதானப்படுத்தி அவர்களை இருக்கையில் அமர வைத்தார்.