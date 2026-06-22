Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /முகபாவனையால் கிண்லடித்த எம்.எல்.ஏ - இனி இப்படி பண்ணுனா அவ்ளோ தான்... எச்சரித்த சபாநாயகர்..!

முகபாவனையால் கிண்லடித்த எம்.எல்.ஏ - இனி இப்படி பண்ணுனா அவ்ளோ தான்... எச்சரித்த சபாநாயகர்..!

Speaker Warned MLA's: சட்டமன்றதில் சில எதிர்க்கட்சி எம்.எல்.ஏக்கள் முக பாவனை மூலம் முதலமைச்சரை கிண்டலடித்தது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலான நிலையில், சபாநாயகர் அவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார்.

Written ByMathan
Published: Jun 22, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:39 PM IST
முகபாவனையால் கிண்லடித்த எம்.எல்.ஏ - இனி இப்படி பண்ணுனா அவ்ளோ தான்... எச்சரித்த சபாநாயகர்..!
Image Credit: Speaker Warned MLA&#039;s

About the Author

Mathan

Mathan

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
“இனி தவெகதான்..திமுக போட்டியே இல்லை” ஜெய் பேச்சு! வெடித்த சர்ச்சை..
Jai30 min ago
2
Mercury39 min ago
3
DA hike42 min ago
4
Keir Starmer1 hr ago
5
Senior Citizens Card1 hr ago