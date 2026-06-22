/முகபாவனையால் கிண்லடித்த எம்.எல்.ஏ - இனி இப்படி பண்ணுனா அவ்ளோ தான்... எச்சரித்த சபாநாயகர்..!

Speaker Warned MLA's: சட்டசபையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 19) நடைபெற்ற கூட்டத்தொடரின் போது சில எதிர்க்கட்சி எம்.எல்.ஏக்கள் ஆளுங்கட்சி எம்.எல்.ஏக்களையும், முதலமைச்சரையும் மறைமுகமாக கிண்டலடித்தனர். முகபாவனை செய்தும், சைகைகளை மூலமாகவும் அவமானப்படுத்தியது, நேரலையில் ஒளிப்பரப்பப்பட்ட நிகழ்வின் மூலம் வைரலாகியது. இது சபாநாயகரின் கவனத்திற்கு செல்லவே இது குறித்து இன்று (ஜூன் 22) எம்.எல்.ஏக்களுக்கு சபாநாயகர் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
தமிழக சட்டப்பேரவையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை முன்னாள் முதலமைசர் எடப்பாடி பழனிசாமி காவிரிப் பிரச்சினை குறித்துத் தீவிரமாகப் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது, அவருக்குப் பின்னால் அமர்ந்திருந்த சில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், முதலமைச்சர் விஜய்யை கிண்டலடிக்கும் வகையில் முகபாவனைகள் செய்து பேசியதாகக் கூறப்படுகிறது.
சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகள் நேரலையாக ஒளிபரப்பப்பட்டதால், உறுப்பினர்களின் இந்த முகபாவனைகள் மற்றும் சைகை மொழிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி கடந்த இரண்டு நாட்களாகத் தீவிரமாகப் பரவி, பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது.
இன்று காலை சட்டப்பேரவை கூடியதும் இந்த விவகாரம் குறித்துப் பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், உறுப்பினர்களின் இத்தகைய செயலுக்குக் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார். "நூற்றாண்டு வரலாற்றுப் பெருமை கொண்ட இந்த மாமன்றத்தின் மரபினைக் காத்திடும் வகையிலும், கண்ணியத்தையும், மாண்பையும் உயர்த்திப் பிடிக்கும் வகையிலும் உறுப்பினர்கள் நடந்துகொள்ள வேண்டும்.
இந்தியாவில் உள்ள மற்ற சட்டப்பேரவைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் இந்த அவையில், மற்ற உறுப்பினர்களைக் கேலி செய்யும் வகையில் முகபாவனைகள் செய்வதும், சைகை மொழியில் பேசுவதும் அவையின் மாண்பைக் குறைக்கும் செயலாகும்."
பேரவை நடவடிக்கைகள் தற்போது நேரலையாக ஒளிபரப்பு செய்யப்படுவதால், உறுப்பினர்கள் மிகுந்த கவனத்துடனும், பொறுப்புடனும், அடக்கத்துடனும் நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்று சபாநாயகர் அறிவுறுத்தினார். மேலும், இனிவரும் காலங்களில் இதுபோன்ற கண்ணியக்குறைவான செயல்களில் உறுப்பினர்கள் ஈடுபடக்கூடாது.
இந்த எச்சரிக்கையையும் மீறி இதுபோன்ற செயல்கள் தொடர்ந்தால், அது அவையின் உரிமை மீறலாகக் கருதப்பட்டு, சம்பந்தப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் சபாநாயகர் எச்சரித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து அவையை வழிநடத்த உறுப்பினர்களுக்குச் சபாநாயகர் சில முக்கியக் கட்டுப்பாடுகளையும், அறிவுறுத்தல்களையும் வழங்கினார். நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் குறித்து அவையில் பேசக் கூடாது. யாரையும் தனிப்பட்ட முறையில் தாக்கியோ, அவதூறாகவோ பேசக் கூடாது. விவாதங்களின் போது பேசும் உறுப்பினர்கள் தங்களது கருத்துகளைச் சர்ச்சைக்கு இடமில்லாமல், சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் பேசி முடிக்க வேண்டும் சபாநாயகர் பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினார்.