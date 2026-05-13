/“புஷ்பா பட பாணியில் ஆட்சி நடத்துகிறீர்கள்” விஜய் மீது உதயநிதி கடும் தாக்கு!

Udhayanidhi Stalin Attack On TVK Vijay : சட்டசபையில் இன்று பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கும் floor test நடைப்பெற்றது. அப்போது, எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி விஜய் மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன் வைத்துள்ளார்.
Udhayanidhi Stalin Attack On TVK Vijay : தமிழ்நாடு சட்டசபை இன்று பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கும் Floor Test-ஐ நடத்தியது. இதில், எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையிலான அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள், சிபிஐ, சிபிஐஎம், விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்தன.
உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு:
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், தவெக கட்சி 108 இடங்களை பிடித்து வெற்றி பெற்றது. ஆட்சியமைக்க 118 இடங்கள் தேவைப்பட்டதையடுத்து திமுகவுடன் கூட்டணி கட்சிகளாக இருந்த சிபிஐ, சிபிஐஎம், விசிக, ஐஎம்யுஎல் உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்தன. விஜய், முதல்வராக பதவியேற்றதை அடுத்து, சட்டசபையில் இன்று Floor Test நடைப்பெற்றது. இதில், ஏற்கனவே தவெகவிற்கு ஆதரவு கொடுத்த விசிக, சிபிஐ, சிபிஐஎம், ஐஎம்யுஎல், காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்தன. அதே சமயத்தில், புதிதாக அமமுக மற்றும் எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையிலான கட்சிகள் தவெக ஆட்சியமைக்க ஆதரவு தெரிவித்தன. இந்த சமயத்தில், உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசிய விஷயங்கள், விஜய் மற்றும் அவரது ஆட்சியின் மீது கடும் தாக்குதல் நடத்தும் வகையில் இருந்தது.
நன்றி கூட தெரிவிக்கவில்லை..
"திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் தான், தவெக ஆட்சியமைத்துள்ளது. குடியரசு தலைவர் ஆட்சி வந்துவிடக்கூடாது எனும் ஒரே ஆரணத்திற்காகத்தான், அவர்கள் உங்களுக்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவு கொடுத்துள்ளனர். இப்போதும் நாங்கள் திமுக கூட்டணியில்தான் இருக்கிறோம் என்று அவர்கள் கூறியிருக்கின்றனர். ஆட்சியமைக்கும் முன்பு, சேஞ்ச் சேஞ்ச் என்று சொன்னீங்க. ஆனால் அதுக்கு பின்னால் எக்சேஞ்ச் இருப்பதாக மக்கள் பேசுகிறார்கள். கூவத்தூரை மிஞ்சுகிற அளவிற்கு தவெக ஆட்சியில் அவலங்கள் நடைப்பெற்று வருகின்றன” என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களின் தவெக ஆதரவு குறித்து விமர்சித்தார். மேலும், நம்பிக்கையின்றி முதல்வர் விஜய் 2 இடங்களில் போட்டியிட்டதாகவும் 2 இடங்களில் வெற்றி பெற்றதும் ஒரு இடத்தில் ராஜினாமா செய்த அவர், இன்னும் தொகுதி மக்களுக்கு இதுவரை ஒரு நன்றி கூட தெரிவிக்கவில்லை என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், பெரிய தவறு செய்து விட்டோமோ என்று மக்கள் வருந்துவதாகவும், ”எங்களிடம் எம்.எல்.ஏக்களை கடன் பெற்று ஆட்சி நடத்தும் முதலமைச்சர் விஜய், தான் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற முடியாது என தெரிந்தவுடன் வளர்ச்சிக்காக எங்கள் ஆட்சியில் பெற்ற கடனை காரணம் காட்டி மக்களை திசைதிருப்ப முயல்கிறார்” என கூறினார். உங்களுக்கு வாக்களித்த மக்களே இன்று நடந்தவற்றையெல்லாம் பார்த்து விட்டு “பெரிய தவறு செய்து விட்டோமோ” என வருந்த தொடங்கியிருப்பதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
புஷ்பா பட பாணியில் ஆட்சி!
”புதுமையான ஆட்சி என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால், இன்றைக்கு புஷ்பா திரைப்பட பாணியில்தான் புதிய அரசின் ஆட்சி நடக்கிறது” என்று சி.வி.சண்முகம் வீட்டிற்கு சோபா சென்றதையும் அவரது வீட்டிற்கு முதலமைச்சர் விஜய் சென்றதையும் குறிப்பிட்டு சட்டப்பேரவையில் எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்திருக்கிறார்.
ரீல்ஸ் ஆட்சி..
இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல் ஆட்சி இல்லாமல், ரியல் ஆட்சியாக நடத்துங்கள் என்று எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார். மேலும், “நாங்கள் இல்லை என்றாலும் உங்களுக்கு பெரும்பான்மை ஆதரவு கிடைக்கத்தான் போகிறது, ஆகவே நாங்கள் இங்கிருந்து வெளிநடப்பு செய்கிறோம்” என்று கூறிவிட்டு வெளிநடப்பு செய்தார்.
சத்யராஜ் ஆதரவு!
நடிகரும் தீவிர திமுக ஆதரவாளருமான சத்யராஜ், உதயநிதியின் பேச்சுக்கு ஆதரவாக வீடியோ வெளியிட்டிருக்கிறார்.
தமிழக சட்டமன்ற எதிர்க் கட்சித் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்ப ட்டுள்ள உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களை வாழ்த்தி நடிகர் சத்யராஜ் அனுப்பியுள்ள வாழ்த்துச் செய்தி.... pic.twitter.com/m3RUo3aH3S— NewCinemaExpress (@newcinemaexpres) May 13, 2026
வெற்றி பெற்ற விஜய்!
விஜய் ஆட்சியமைக்க, 144 எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர். திமுக வெளிநடப்பு செய்ததையடுத்து, 22 அதிமுகவினர் ஆட்சியமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். இதையடுத்து floor test-ல் வெற்றி பெற்று, விஜய் 144 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவுடன் வெற்றி பெற்றுள்ளார். இதனால் அவர் ஆட்சியை தக்க வைத்துள்ளார்.
உதயநிதி ஸ்டாலின் ட்வீட்!
தமிழ்நாட்டு மக்களில் 65 சதவீத வாக்காளர்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தின் மீதான வாக்கெடுப்பின்போது எதிர்க்கட்சியான திராவிட முன்னேற்றக் கழக உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்தோம்.— Udhay - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@Udhaystalin) May 13, 2026
தூய சக்தி என்று சொல்லி மக்களை ஏமாற்றிய ஆளுங்கட்சி குதிரை…
சனாதனம் குறித்த பேச்சு!
எதிர்கட்சி தலைவரும் திமுக சேப்பாக்கம் தொகுதியின் எம்.எல்.ஏவுமான உதயநிதி ஸ்டாலின் நேற்று சட்டமன்றத்தில் பேசிய விஷயம் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. சட்டசபையில் அவர் விஜய், சபாநாயகர் ஆகியோர் லயோலா கல்லூரியில் படித்ததாகவும், அங்கு அவர்கள் சீனியராக இருந்தாலும் 1967ல் ஆட்சிக்கு வந்த திமுகதான் சீனியர் என்று பேசினார். தொடர்ந்து, திமுக கட்சியின் கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவோடு ஆட்சியமைத்திருக்கும் தவெகவிற்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்த அவர், கடைசியில் மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் ஒழிக என்று குரல் கொடுத்து அமர்ந்தார். இது, இந்திய அளவில் எதிர்ப்பை சம்பாதித்துள்ளது. இந்து அமைப்புகள், பாஜக அமைப்பினரான வானதி சீனிவாசன், எஸ்.ஜி.சூர்யா உள்ளிட்ட பலர் கண்டனங்களை தெரிவித்தனர்.
விஜய் பேசியது என்ன?
நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில், தவெக வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து, விஜய் பேசினார். அப்போது, உதயநிதி கூறிய “குதிரை பேரம்” குறித்த ஸ்டேட்மென்ட்ரிக்கு பதிலளித்தார். “இந்த அரசு குதிரை வேகத்தில் செயல்படும் அரசே தவிர, குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடும் அரசு அல்ல” என்று தெரிவித்தார். விஜய், தனது ஆஸ்தான ஜோதிடரான ரிக்கி ரத்தன் பண்டிட் வெற்றிவேல் என்பவருக்கு அரசு பொறுப்பு கொடுத்திருந்தார். இது, திமுக, சிபிஐ, சிபிஐஎம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளின் கண்டனத்திற்கு உள்ளானது. இது குறித்து இன்று தேமுதிக எம்.எல்.ஏ பிரேமலதா பேசினார். அப்போது, “உங்களின் ராஜகுரு என்றால் பர்சனலாக அவரை வைத்துக்கொள்ளுங்கள். அவருக்கு அரசு பொறுப்பு கொடுத்தால், உங்களை நம்பி வாக்களித்திற்கும் இளைஞர்களுக்கு எந்த மாதிரியான உதாரணத்தை வைக்கிறீர்கள்” என்று பேசினார். இதற்கு தான் பேசுகையில் பதிலளித்த விஜய், “I will re-think about it" என்று கூறினார்.