திருவண்ணாமலை: உச்சகட்ட பாதுகாப்பில் 1268 மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்

TN Assembly Election 2026: தமிழகம் முழுவதும் சட்டமன்ற தேர்தல் ஒரே கட்டமாக நேற்று மாலை நிறைவடைந்த நிலையில் சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக தொகுதி வாரியாக பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அந்தந்த தொகுதிக்கு உட்பட்ட பாதுகாப்பான இடங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றுக்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
உச்சகட்ட பாதுகாப்பில் 1268 மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்
இந்நிலையில் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலுள்ள திருவண்ணாமலை, கீழ்பெண்ணாத்தூர், செங்கம், கலசப்பாக்கம் ஆகிய 4 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட 1268 மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனைத்தும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் திருவண்ணாமலை மாநகரில் உள்ள வேளாண்மை ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் தர்ப்பகராஜ் முன்னிலையில் இன்று சீல் வைக்கப்பட்டது.
159 கண்காணிப்பு கேமராக்கள்
குறிப்பாக வேளாண்மை ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் சுமார் 159 கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு 24 மணி நேரமும் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இன்று முதல் வேளாண்மை ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்திற்கு மூன்றடுக்கு போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ள நிலையில் தமிழக போலீசார் மட்டுமன்றி துப்பாக்கி ஏந்திய மத்திய போலீசாரும் பணி அமர்த்தப்பட்டு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
மே மாதம் 4 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை
வருகின்ற மே மாதம் 4 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ள நிலையில் தொடர்ந்து மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்புடன் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள வேளாண்மை ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் 24 மணி நேரமும் சுழற்சி முறையில் காவல் துறையினரும் வருவாய்த்துறையினரும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர்.
வரலாறு படைத்த வாக்குப்பதிவு
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு 234 தொகுதிகளிலும் ஒரே கட்டமாக நேற்று நடைபெற்று முடிந்தது. இந்தத் தேர்தலில் 84.69 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவானதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் (ECI) தகவலின்படி, ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தேர்தல் நிகழ்வாக, 2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் 84.69% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. சுதந்திரத்திற்குப் பிந்தைய காலத்தில் தமிழகம் தனது மிக உயர்ந்த வாக்காளர் பதிவை எட்டியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
மாநிலத்தின் 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கிய வாக்குப் பதிவு, அனைத்துத் தரப்பு வாக்காளர்களிடமிருந்தும் உற்சாகமான பங்கேற்பைக் கண்டது. இது 2011 சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் பதிவான முந்தைய அதிகபட்ச வாக்குப் பதிவு சதவீதமான 78.29-ஐயும் மிஞ்சியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | மறு வாக்குப்பதிவு நடக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா? எங்கெல்லாம் மறு வாக்குப்பதிவு நடக்கும்?
மேலும் படிக்க | சித்திரைத் திருவிழா : எடப்பாடி, திருவள்ளூர் ஆன்மீக பக்தர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
