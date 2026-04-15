English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுக எதிர்ப்பு அலை: தஞ்சையில் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆவேசம்

தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுக எதிர்ப்பு அலை: தஞ்சையில் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆவேசம்

TN Assembly Election 2026: தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் வெற்றி வாய்ப்புகள் குறித்து முழு நம்பிக்கை தெரிவித்த அன்புமணி, தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரு "திமுக எதிர்ப்பு அலை" வீசி வருவதாக தெரிவித்தார்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 15, 2026, 02:21 PM IST
  • அன்புமணி ராமதாஸ் தேர்தல் பிரச்சாரம்.
  • சில தனிநபர்களின் கட்டுப்பாட்டில் முதல்வர் இருப்பதாக புகார்.
  • தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுக எதிர்ப்பு அலை என விமர்சனம்.

Trending Photos

அதிர்ஷ்டமில்லாத 6 CSK வீரர்கள்... ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட மாட்டார்கள்!
camera icon8
IPL
அதிர்ஷ்டமில்லாத 6 CSK வீரர்கள்... ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட மாட்டார்கள்!
புதனின் நட்சத்திர மாற்றம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு டபுள் யோகம்! பண மழை காத்திருக்கிறது
camera icon6
Budhan Peyarchi
புதனின் நட்சத்திர மாற்றம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு டபுள் யோகம்! பண மழை காத்திருக்கிறது
இந்திய அணிக்கு அறிமுகமாகும் வைபவ் சூரியவன்ஷி! எந்த தொடரில் தெரியுமா?
camera icon6
Vaibhav Suryavanshi
இந்திய அணிக்கு அறிமுகமாகும் வைபவ் சூரியவன்ஷி! எந்த தொடரில் தெரியுமா?
மேஷத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: உச்சத்தில் 6 ராசிகள்.. சித்திரை மாதம் சிறப்பாய் இருக்கும்
camera icon10
Sun Transit
மேஷத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: உச்சத்தில் 6 ராசிகள்.. சித்திரை மாதம் சிறப்பாய் இருக்கும்
தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுக எதிர்ப்பு அலை: தஞ்சையில் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆவேசம்

TN Assembly Election 2026: தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கவுள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகளின் தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் உச்சத்தை எட்டியுள்ளன. தொகுதி தொகுதியாக சென்று தலைவர்கள் தங்கள் கட்சி மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களுக்காக வாக்கு சேகரித்து வருகின்றனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

தஞ்சாவூரில் அன்புமணி ராமதாஸ் தேர்தல் பரப்புரை

தனது தேர்தல் பரப்புரையின் ஒரு பகுதியாக, தஞ்சாவூரில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், மாநிலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதாகவும், இது குறிப்பாகப் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளைப் பெரிதும் பாதித்துள்ளதாகவும் சாடினார். திமுக அரசு "தமிழ்நாட்டைப் பின்னோக்கித் தள்ளிவிட்டது" என்றும், தனது ஆட்சியின் செயல்பாடுகளை முன்வைத்து மக்களிடம் வாக்குகளைக் கோர இயலாத நிலையில் உள்ளது என்றும் அவர் செவ்வாய்க்கிழமை குற்றம் சாட்டினார். 

மேலும், வரவிருக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் மக்கள் தற்போது அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் (NDA) பக்கம் சாய்ந்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

சில தனிநபர்களின் கட்டுப்பாட்டில் முதல்வர்

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான 62,000-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாகவும், இதில் போக்சோ (POCSO) சட்டத்தின் கீழ் பதிவான 27,000 வழக்குகளும் அடங்கும் என்றும் சுட்டிக்காட்டிய அன்புமணி ராமதாஸ், மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் அரசு தோல்வியடைந்துவிட்டதாகக் கூறினார். மேலும், மாநிலம் முழுவதும் போதைப் பொருட்களின் புழக்கம் பரவலாக உள்ளதாகவும், வாக்காளர்களுக்குப் பணம் விநியோகிப்பதன் மூலம் அவர்களைத் தங்கள் பக்கம் ஈர்க்க திமுக திட்டமிட்டு வருவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார். முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் சில தனிநபர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி வருவதாகவும் பாமக தலைவர் அன்புமணி தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுக எதிர்ப்பு அலை

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் வெற்றி வாய்ப்புகள் குறித்து முழு நம்பிக்கை தெரிவித்த அன்புமணி, தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரு "திமுக எதிர்ப்பு அலை" வீசி வருவதாகவும், இக்கூட்டணி 200-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று, அதிமுக தலைவர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்பார் என்றும் கணித்தார். இரு தலைவர்களின் தலைமைப் பாணிகளை ஒப்பிட்டுப் பேசிய அவர், ஒரு விவசாயியான பழனிசாமிக்கு, ஸ்டாலினை விட விவசாயிகளின் துயரங்கள் குறித்து ஆழமான புரிதல் உள்ளதாகக் கூறினார். மேலும், டெல்டா மண்டலத்தில் உள்ள விவசாயிகளின் நிலை மிகவும் பரிதாபகரமாக உள்ளதாகவும் அவர் விவரித்தார்.

தக்க பதிலடி கொடுக்கப்படும்

திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை, ரூ.8,000 மதிப்பிலான கூப்பன் திட்டத்தை அவர் விமர்சித்தார். இவை அனைத்தும் வாக்காளர்களைத் திசைதிருப்பும் முயற்சிகள் என அன்புமணி திமுக-வை கடுமையாக சாடினார். தனிப்பட்ட தாக்குதல்களைத் தவிர்க்குமாறு எச்சரித்த அன்புமணி, பழனிசாமிக்கு எதிராக எத்தகைய கருத்துகள் முன்வைக்கப்பட்டாலும், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் அதற்குத் தக்க பதிலடி கொடுக்கும் என்றும் தெரிவித்தார்.

மேலும் படிக்க | தொகுதி மறுசீரமைப்பு: உ.பிக்கு 140.. தமிழகத்திற்கு 46ஆ தானா? கொதித்தெழுந்த காங்கிரஸ்!

மேலும் படிக்க | ஆசிரியர்களுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்! பள்ளிக்கல்வித்துறை 5 அதிரடி அறிவிப்பு! லீவ், ஊதிய உயர்வு, வார்னிங்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime.

...Read More

TN Assembly ElectionAnbumani RamadossPMKNDATamil nadu

Trending News