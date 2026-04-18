EPS ஆட்சியில் கொலை, கொள்ளை ஏதாவது நடந்ததா? போடிநாயக்கனூரில் தமமுக வேட்பாளர் பேச்சு!

தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்ற தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் நாராயணசாமியை ஆதரித்து தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழக தலைவர் ஜான் பாண்டியன் இன்று பரப்புரையில் ஈடுபட்டார். போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட அரண்மனைபுதூர், ஜவஹர் நகர், முத்துதேவன்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் வேட்பாளரை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்து கூட்டத்தில் பேசிய ஜான்பாண்டியன்
நமது அதிமுக வேட்பாளர் நாராயணசாமி ஏழை விவசாய குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆனால் எதிரே நிற்கும் வேட்பாளருக்கு (ஓ.பன்னீர்செல்வம்) விவசாயம் என்றாலே என்னவென்று தெரியாது தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள அத்தனை சொத்துக்களைப் அபகரித்த குடும்பம். கடந்த தேர்தலில் அவருக்காக இரட்டை இலை சின்னத்தில் வாக்கு கேட்டு தெருதெருவாக வந்தேன் ஆனால் இன்று அம்மாவிற்கு (ஜெயலலிதா) நம்பிக்கை துரோகம் செய்துவிட்டு தனது சொத்தை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்
தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் மட்டுமின்றி, இந்த தொகுதியிலும் மாற்றம் தேவை. ஏழை எளிய மக்களை பார்ப்பதற்கு அருகதையற்றவர்க்கு வாக்களிக்க வேண்டுமா அல்லது நம்மோடு என்று மக்களுக்கு சேவை செய்யும் அதிமுக வேட்பாளர் நாராயணசாமிக்கு வாக்களிக்க வேண்டுமா என எண்ணிப் பாருங்கள்
எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியில் கொலை, கொள்ளை கற்பழிப்பு ஏதாவது நடந்ததா? ஆனால் திமுக ஆட்சியில் எங்கு பார்த்தாலும் கற்பழிப்பு இரண்டு வயது சிறுமி முதல் 80 வயது கிழவி வரை பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. எதிர் வேட்பாளர் (ஓ.பன்னீர்செல்வம்) கொடுக்கும் பணத்தை வாங்கி வைத்துக்கொண்டு இரட்டை இலை சின்னத்திற்கு வாக்களியுங்கள் எனக் கூறி பிரச்சாரத்தில் வாக்கு சேகரித்து பேசி முடித்தார்
மேலும் படிக்க | Vote Without Voter ID: வாக்காளர் அட்டை இல்லாமல் எப்படி ஓட்டு போடலாம்? இந்த 12 ஆவணங்கள் போதும்!
மேலும் படிக்க | 'ஸ்டாலினை மோடியால் கட்டுப்படுத்தவே முடியாது...' ராகுல் காந்தி கொடுத்த நாக்அவுட் பஞ்ச்
