தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணி பெறும் வெற்றி, மத்தியில் மாற்றத்திற்கான அறிகுறியாக இருக்கும்: கனிமொழி

TN Assembly Election 2026: திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், அந்த கட்சியின் துணைப் பொதுச்செயலாளருமான கனிமொழி கருணாநிதி, சேலம் மாவட்டம், அயோத்தியாப்பட்டினம் ரயில்வே கேட் அருகே, ஏற்காடு தொகுதி திமுக வேட்பாளர் திருமதி டி.எம். ரேவதி மாதஸ்வரனுக்காக வாக்கு சேகரித்தார்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 9, 2026, 02:59 PM IST
Salem District Election News: தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கவுள்ளது. மேடை, மைக், மாலை, மரியாதை, பிரச்சாரம், உறுதிமொழி, கைத்தட்டல், கைகலப்பு, கோஷம், வேஷம், வாக்குறுதி, பேச்சு, ஏச்சு என தினம் தினம் திருவிழாவாக தேர்தல் களம் பட்டையை கிளப்பி வருகின்றது. அனைத்து கட்சிகளின் டாப் தலைவர்களும் தங்கள் வேட்பாளர்களுக்காக வாக்கு சேகரிக்கும் பணியில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

ஏற்காட்டில் திமுக எம்பி கனிமொழி பிரச்சாரம்

திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், அந்த கட்சியின் துணைப் பொதுச்செயலாளருமான கனிமொழி கருணாநிதி, சேலம் மாவட்டம், அயோத்தியாப்பட்டினம் ரயில்வே கேட் அருகே, ஏற்காடு தொகுதி திமுக வேட்பாளர் திருமதி டி.எம். ரேவதி மாதஸ்வரனுக்காக வாக்கு சேகரித்தார். புதன்கிழமையன்று தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட அவர் பேசுகையில், சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி பெறும் மாபெரும் வெற்றி, மத்தியில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை உணர்த்தும் ஒரு சமிக்ஞையாக அமைய வேண்டும் என்று கூறினார். 

"இந்த வெற்றி, டெல்லியில் ஆட்சி மாற்றம் சாத்தியமே என்ற உணர்வை ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் ஏற்படுத்த வேண்டும்," என்று அவர் குறிப்பிட்டார். மக்களுக்கு எதிராகவும் மாநிலத்திற்குத் துரோகம் இழைக்கும் வகையிலும் செயல்பட்ட அதிமுக மற்றும் பாஜக ஆகிய கட்சிகள் தற்போது கூட்டணி அமைத்துள்ளதாகக் குற்றம்சாட்டினார்.

மாநிலத்தின் நலன்களுக்கு எதிராக செயல்படும் இபிஎஸ்: கனிமொழி

கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டத்தின் (MGNREGS) முக்கியத்துவம் நீர்த்துப்போகச் செய்யப்படுவது குறித்து, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தொடர்ந்து கவலை தெரிவித்து வருவதாக அவர் கூறினார். மத்திய அரசை விமர்சித்த அவர், பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஊதிய நிர்ணயம் மற்றும் பணி ஒதுக்கீடு தொடர்பான முடிவுகளை டெல்லியிலிருந்தபடியே எடுக்க முயற்சிப்பதாகக் கூறினார். இத்திட்டத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட மாற்றங்களை எதிர்க்கத் தவறியதற்காக அதிமுக தலைவர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமியையும் அவர் விமர்சித்தார். மேலும், மாநிலத்தின் நலன்களுக்கு எதிராக அவர் செயல்படுவதாகவும் குற்றம்சாட்டினார்.

திமுக அஞ்சாது:  தேவேந்திர பட்னாவிஸுக்கு கனிமொழி பதில்

மதுரையில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது மெட்ரோ ரயில் திட்டம் குறித்து மகாராஷ்டிர முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் வெளியிட்ட கருத்துக்களைக் கண்டித்த கனிமொழி, இத்தகைய மிரட்டல்களுக்கு திமுக ஒருபோதும் அஞ்சாது என்றும், வாக்காளர்கள் தங்கள் வாக்குகளின் மூலம் அவர்களுக்கு ஒரு தகுந்த பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார்.

தமிழக மக்களையும் கலாச்சாரத்தையும் இழிவுபடுத்தும் பாஜக

தமிழ் மக்களையும் தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் இழிவுபடுத்தும் வகையில் பாஜக கருத்துக்களைத் தெரிவித்துள்ளதாகக் குற்றம்சாட்டிய அவர், மக்கள் ஒரு தீர்க்கமான தீர்ப்பை வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். மேலும், அத்தகைய வெற்றி, அரசியல் மாற்றம் குறித்த ஒரு வலுவான தேசிய அளவிலான செய்தியைப் பறைசாற்றும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

