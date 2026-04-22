TN Assembly Election 2026 | ஒரே ஒரு அட்டை போதும்! உங்கள் ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றலாம்!

12 Alternative Identity Documents for Voting: தமிழகத்தில் ஜனநாயகத் திருவிழாவான சட்டமன்றத் தேர்தல் வருகிற ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்தத் தேர்தலில் தகுதியுள்ள அனைத்து மக்களும் தங்களது ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்ற வேண்டும் என்பதில் தமிழக அரசும், இந்திய தேர்தல் ஆணையமும் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன. "உங்கள் வாக்கு, உங்கள் உரிமை" என்பதை வலியுறுத்தி பல்வேறு விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
பொதுவாக ஓட்டுப் போடுவதற்கு வாக்காளர் அடையாள அட்டை (Voter ID) மிக அவசியம். ஆனால் ஒருவேளை உங்களிடம் வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லையென்றால் அல்லது அது தொலைந்து போயிருந்தால் உங்களால் ஓட்டுப் போட முடியாதா? நிச்சயம் முடியும். இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர்கள் தடையின்றி வாக்களிக்க ஏதுவாக, வாக்காளர் அட்டைக்கு மாற்றாக 12 அங்கீகரிக்கப்பட்ட புகைப்பட அடையாள ஆவணங்களை அறிவித்துள்ளது.
ஓட்டுப் போடுவதற்கு தேவையான ஆவணங்கள் என்னென்ன?
1. ஆதார் அட்டை (Aadhaar Card)
தற்போது இந்திய குடிமக்கள் அனைவரிடமும் இருக்கும் மிக முக்கியமான ஆவணம் ஆதார் அட்டை. உங்கள் பெயரும், முகவரியும் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்தால், ஆதார் அட்டையை காட்டி நீங்கள் தாராளமாக வாக்களிக்கலாம்.
2. மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்ட அட்டை (MGNREGA)
கிராமப்புற பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்காக வழங்கப்பட்டுள்ள மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் பணி அடையாள அட்டை (Job Card) ஒரு சிறந்த அடையாள ஆவணமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.
3. புகைப்படத்துடன் கூடிய வங்கி அல்லது அஞ்சலகக் கணக்கு புத்தகங்கள்
வங்கிகள் (Banks) அல்லது அஞ்சலகங்களில் (Post Office) வழங்கப்பட்ட சேமிப்புக் கணக்கு புத்தகங்களில் உங்கள் புகைப்படம் ஒட்டப்பட்டு, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியின் முத்திரை பதிக்கப்பட்டிருந்தால், அதைப் பயன்படுத்தி வாக்களிக்கலாம்.
4. மருத்துவக் காப்பீடு ஸ்மார்ட் கார்டு (Health Insurance Smart Card)
தொழிலாளர் நல அமைச்சகத்தின் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட மருத்துவக் காப்பீட்டு அட்டை அல்லது மத்திய அரசின் புகழ்பெற்ற ஆயுஷ்மான் பாரத் (Ayushman Bharat) திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட மருத்துவக் காப்பீட்டு அட்டையும் செல்லுபடியாகும்.
5. ஓட்டுநர் உரிமம் (Driving License)
போக்குவரத்துத் துறையால் வழங்கப்பட்ட உங்கள் புகைப்படத்துடன் கூடிய ஓட்டுநர் உரிமம் (DL) ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அடையாள ஆவணம் ஆகும்.
6. நிரந்தர கணக்கு எண் (PAN Card)
வருமான வரித் துறையால் வழங்கப்பட்ட உங்கள் பேன் கார்டு (PAN Card) மிக முக்கிய அடையாள ஆவணமாகும். இதையும் நீங்கள் வாக்குச் சாவடியில் அடையாளச் சான்றாகப் பயன்படுத்தலாம்.
7. தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டின் ஸ்மார்ட் கார்டு (NPR Smart Card)
தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டின் கீழ் இந்திய தலைமைப் பதிவாளரால் (RGI) வழங்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் கார்டையும் அடையாளச் சான்றாகக் காட்டலாம்.
8. இந்திய கடவுச்சீட்டு (Indian Passport)
உங்களிடம் பாஸ்போர்ட் இருந்தால், அது சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆவணம் என்பதால், இதை வைத்து நீங்கள் எந்தவிதத் தடையுமின்றி வாக்களிக்கலாம்.
9. புகைப்படத்துடன் கூடிய ஓய்வூதிய ஆவணம் (Pension Document)
ஓய்வூதியம் பெறும் அரசு ஊழியர்கள் அல்லது முதியவர்கள், புகைப்படத்துடன் கூடிய தங்களது ஓய்வூதிய ஆவணத்தைப் பயன்படுத்தி வாக்கினைப் பதிவு செய்ய முடியும்.
10. அரசு ஊழியர்களுக்கான பணி அடையாள அட்டை (Service ID Card)
மத்திய, மாநில அரசுகள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட பொது நிறுவனங்களால் (Public Limited Companies) ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட புகைப்படத்துடன் கூடிய பணி அடையாள அட்டை ஒரு முறையான ஆவணமாகக் கருதப்படுகிறது.
11. மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கான அடையாள அட்டை
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் (MP), சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் (MLA) அல்லது சட்ட மேலவை உறுப்பினர்களுக்கு (MLC) வழங்கப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ அடையாள அட்டையைக் கொண்டு அவர்கள் வாக்களிக்கலாம்.
12. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான யுடிஐடி அட்டை (UDID Card)
மத்திய அரசின் சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரம் அளித்தல் அமைச்சகத்தால் வழங்கப்பட்ட இயலாமைக்கான தனித்துவமான அடையாள அட்டை (Unique Disability ID) வைத்திருக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகள், அந்த அட்டையை அடையாளச் சான்றாகக் காட்டி வாக்களிக்கலாம்.
வாக்காளர்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய குறிப்புகள்
பட்டியலில் பெயர் அவசியம்
மேற்கூறிய 12 ஆவணங்களில் ஏதாவது ஒன்று உங்களிடம் இருந்தாலும், உங்கள் பெயர் அந்தத் தொகுதியின் வாக்காளர் பட்டியலில் (Electoral Roll) கண்டிப்பாக இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும். பெயர் பட்டியலில் இருந்தால் மட்டுமே இந்த மாற்று ஆவணங்கள் செல்லும்.
அசல் ஆவணங்கள்
வாக்குச் சாவடிக்குச் செல்லும் போது நகல்களைத் தவிர்க்கவும். முடிந்தவரை அசல் (Original) ஆவணங்களையே கையோடு கொண்டு செல்வது தேவையற்ற தாமதத்தைத் தவிர்க்க உதவும்.
பூத் ஸ்லிப் (Booth Slip)
தேர்தல் ஆணையத்தால் வழங்கப்படும் பூத் ஸ்லிப் என்பது உங்கள் வாக்குச் சாவடியைக் கண்டறிய மட்டுமே. அது அடையாள ஆவணமாகக் கருதப்படாது. எனவே மேலே சொன்ன 12 ஆவணங்களில் ஒன்றை எடுத்துச் செல்ல மறக்காதீர்கள்.
உங்கள் வாக்கு, உங்கள் உரிமை
வாக்களிப்பது என்பது ஒரு குடிமகனின் அடிப்படை உரிமை மட்டுமல்ல, அது நாட்டின் எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கும் மிக உன்னதமான கடமை. ஒரு வலிமையான மற்றும் நேர்மையான அரசாங்கத்தை உருவாக்குவது உங்கள் கைகளில்தான் உள்ளது.
வாக்களிப்போம்! நாட்டை வலிமைப்படுத்துவோம்
எனவே வரும் ஏப்ரல் 23 அன்று உங்களது அனைத்து வேலைகளையும் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு, காலையிலேயே வாக்குச் சாவடிக்குச் சென்று உங்கள் வாக்கினைப் பதிவு செய்யுங்கள். வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லையென்றாலும் கவலைப்படாமல், மேலே குறிப்பிட்டுள்ள ஏதேனும் ஒரு அடையாள அட்டையை எடுத்துச் சென்று ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றுங்கள்!
வாக்காளர் அட்டை அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. என்னிடம் வாக்காளர் அடையாள அட்டை (Voter ID) இல்லை, நான் வாக்களிக்க முடியுமா?
பதில்: ஆம், நிச்சயமாக முடியும். உங்கள் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்தால், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரித்துள்ள 12 மாற்று அடையாள ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றைக் காட்டி நீங்கள் வாக்களிக்கலாம்.
2. அடையாள ஆவணங்கள் இருந்தால் மட்டும் போதுமா? அல்லது பெயர் பட்டியலில் இருக்க வேண்டுமா?
பதில்: மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், உங்கள் பெயர் சம்பந்தப்பட்ட தொகுதியின் வாக்காளர் பட்டியலில் (Electoral Roll) கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். பட்டியலில் பெயர் இல்லை என்றால், எந்த ஆவணத்தைக் காட்டினாலும் வாக்களிக்க முடியாது.
3. வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் (NRI) எவ்வாறு வாக்களிக்கலாம்?
பதில்: வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் தங்களது அசல் பாஸ்போர்ட்டை (Original Passport) மட்டுமே அடையாளச் சான்றாகக் காட்டி வாக்களிக்க முடியும்.
4. ரேஷன் கார்டை (குடும்ப அட்டை) அடையாளச் சான்றாகப் பயன்படுத்தலாமா?
பதில்: இல்லை. இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ மாற்று ஆவணப் பட்டியலில் குடும்ப அட்டை (Ration Card) இடம்பெறவில்லை. எனவே, மேலே குறிப்பிட்ட 12 ஆவணங்களில் ஒன்றைப் பயன்படுத்துவது அவசியம்.
5. டிஜிட்டல் முறையில் அல்லது மொபைலில் உள்ள ஆவணங்களைக் காட்டலாமா?
பதில்: பொதுவாக, வாக்குச் சாவடியில் அசல் (Original) ஆவணங்களையே அதிகாரிகள் எதிர்பார்ப்பார்கள். மொபைலில் உள்ள புகைப்படங்கள் அல்லது பிடிஎஃப் (PDF) கோப்புகள் சில நேரங்களில் ஏற்கப்படாமல் போகலாம். எனவே, அசல் அட்டையை கையோடு எடுத்துச் செல்வது பாதுகாப்பானது.
6. பூத் ஸ்லிப் (Booth Slip) இருந்தால் மட்டும் போதுமா?
பதில்: போதாது. பூத் ஸ்லிப் என்பது உங்கள் பாகம் எண் மற்றும் வரிசை எண்ணை எளிதாகக் கண்டறிய மட்டுமே உதவும். அது ஒரு அடையாள ஆவணம் அல்ல. எனவே, அதனுடன் ஒரு புகைப்பட அடையாள அட்டையை கண்டிப்பாகக் கொண்டு செல்ல வேண்டும்.
